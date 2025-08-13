El iPhone de cristal, la idea que tiene Apple para revolucionar el mercado global

La nueva patente de Apple detalla un iPhone con carcasa de seis superficies de cristal sensibles al tacto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple tiene un nuevo plan revolucionario. Presentó una nueva solicitud de patente que detalla su visión para un iPhone completamente de cristal, un concepto radical que tiene el potencial de transformar el diseño de los teléfonos inteligentes y la forma en que los usuarios interactúan con sus dispositivos.

A través de esta iniciativa, realizada ante Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), la compañía mantiene viva la ambición original de su ex jefe de diseño, Jony Ive, quien alguna vez imaginó el iPhone como una auténtica “única pieza de cristal” o “single slab of glass”, como mencionan documentos internos y diversas filtraciones.

La patente, denominada oficialmente ‘Dispositivo Electrónico con Carcasa de Cristal’, profundiza en las ideas que Apple ya ha imaginado desde 2018.

De acuerdo con la documentación técnica, el dispositivo podría contar con una carcasa formada por seis superficies de cristal, cada una sensible al tacto y preparada para mostrar información y recibir comandos del usuario desde cualquier ángulo.

El diseño propuesto eliminaría botones físicos y permitiría interacción desde cualquier ángulo del dispositivo. (Apple)

En este diseño, la pantalla envolvería todo el teléfono y eliminaría la “direccionalidad”, es decir, la necesidad de sostenerlo de una manera específica para interactuar con sus funciones.

Cómo el iPhone de cristal ha sido una idea de Apple por años

Aunque Apple ya había incorporado el cristal como elemento clave en modelos como el iPhone 4 y el iPhone 4S —ambos con paneles de vidrio en la parte trasera y delantera—, la nueva patente va mucho más allá, buscando una experiencia de usuario que trascienda los límites actuales del hardware.

Con el lanzamiento del iPhone X en 2017, Apple inició el camino hacia una reducción máxima de los biseles y una mayor integración de la pantalla en el cuerpo del dispositivo. Sin embargo, el objetivo final es mucho más ambicioso: lograr que el iPhone sea percibido completamente como una única pieza de cristal, sin divisiones ni interrupciones visuales o táctiles.

El propio documento de la patente describe cómo el dispositivo incluiría una pantalla activa que se extiende por los seis lados, incluyendo al menos una parte de cada superficie periférica y ambas superficies mayores.

La patente describe una pantalla envolvente y una experiencia de usuario inmersiva y tridimensional. (Apple)

Esta configuración permitiría que el usuario interactúe con el teléfono desde cualquier lado, desplazando aplicaciones, iconos y fondos de pantalla de manera fluida a lo largo de todos los bordes del dispositivo.

La interfaz de usuario “envolvente” propuesta llevaría la experiencia visual a un nivel distinto: los fondos de pantalla y los iconos podrían estirarse a través de todas las caras del teléfono, creando una apariencia unificada e inmersiva que hasta el momento solo pertenecía al reino de la ciencia ficción.

Cuáles serían las funciones e innovaciones del iPhone de cristal

El planteamiento de Apple no se limita solo al uso del cristal o a la extensión de la pantalla. Según señala la patente, las superficies laterales y trasera también podrían volverse sensibles a la presión, lo que abriría la puerta a nuevas maneras de interactuar con el dispositivo.

Por ejemplo, el usuario podría “apretar” el teléfono para colgar una llamada, lanzar una aplicación o ejecutar comandos personalizados, aprovechando sensores de fuerza y retroalimentación háptica integrados dentro del cristal.

Apple reconoce desafíos técnicos y afirma que el iPhone de cristal aún está en fase conceptual. (REUTERS/Joshua Roberts)

Esta idea elimina la necesidad de botones físicos tradicionales, alineándose con rumores previos que sugerían la intención de Apple de sustituir todos los interruptores y teclas por alternativas virtuales con respuesta táctil avanzada.

La eliminación de botones físicos se ve apoyada por el diseño de la carcasa de cristal, que no solo facilitaría la integración de funciones táctiles y de presión en cualquier parte del dispositivo, sino que además reforzaría la sensación de que el usuario sostiene una pieza futurista, sólida y continua, sin uniones aparentes ni direcciones “correctas” de uso.

Las ilustraciones de la patente demuestran que la pantalla de inicio podría rotar en función de la orientación del teléfono, imitando la flexibilidad que ya ofrecen actualmente los iPad, pero llevándolo aún más lejos al permitir que cualquier borde sirva de punto de referencia principal.

Este avance también abre posibilidades para experimentar con interfaces “enrrolladas” o cintas (“ribbon-like user interface”) que fluyen a través de todas las superficies del dispositivo, permitiendo que iconos y contenidos visuales se desplacen sin obstáculos, y ofreciendo nuevas oportunidades para desarrolladores y diseñadores de software que busquen explotar al máximo la experiencia envolvente y tridimensional.

El dispositivo permitiría ejecutar comandos mediante presión y sensores hápticos integrados en el cristal. (Apple)

Cuál sería el plan de Apple con el iPhone de cristal

Aunque la patente describe en detalle la construcción de un iPhone de cristal, Apple reconoce los obstáculos técnicos que todavía debe superar para materializar este concepto.

En la aplicación, la empresa admite que, a pesar de que la carcasa puede aparentar estar fabricada a partir de una pieza única de cristal, en realidad se trataría de varias piezas diferentes, ensambladas con una precisión extrema para dar como resultado un dispositivo “visualmente y táctilmente sin costuras”.

De momento, la compañía señala que el desarrollo del iPhone completamente de cristal todavía se halla en su fase conceptual y no estará disponible en el corto plazo.