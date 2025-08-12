Waze se despide de estos dispositivos Android: cuáles son

Waze continuará funcionado, pero no recibirá actualizaciones. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Waze dejará de recibir actualizaciones en dispositivos con Android 9 Pie o versiones anteriores, según recoge Android Authority. Aunque la app seguirá funcionando, los usuarios ya no tendrán acceso a las nuevas funciones.

En Reddit, algunos usuarios comentaron que han recibido mensajes dentro de la aplicación avisando que la compatibilidad con Android 9 terminará en las próximas versiones.

Uno de ellos escribió: “Tengo Android 9 en mi coche y recibí un aviso diciendo que ya no será compatible. Supongo que eso significa que no habrá nuevas funciones”.

El portal mencionado también detectó, tras revisar las últimas versiones en APKMirror, que la beta más reciente de Waze ya exige Android 10 como mínimo, a diferencia de la anterior, que aún era compatible con Android 8 Oreo y Android 9 Pie.

Cómo consultar qué versión de Android tengo

Para consultar qué versión de Android tienes en tus dispositivos debes seguir estos pasos:

Abrir la aplicación de Configuración (o Ajustes). Desplazarse hasta la opción Acerca del teléfono o Información del dispositivo. Buscar el apartado Versión de Android. Allí se mostrará el número de la versión instalada, por ejemplo, Android 9 Pie o Android 10.

Qué alternativas a Waze existen

Existen varias alternativas a Waze, pero la que mejor podría adaptarse a dispositivos con sistema operativo Android es Google Maps, ya que ofrece una interfaz intuitiva, actualizaciones frecuentes y compatibilidad total con la mayoría de modelos.

Google Maps cuenta con navegación paso a paso, información de tráfico en tiempo real, rutas alternativas para evitar congestiones, integración con transporte público y la posibilidad de descargar mapas para usarlos sin conexión.

Además, incluye funciones adicionales como vistas en 3D, reseñas de lugares, horarios de comercios y recomendaciones personalizadas basadas en el historial de búsqueda del usuario.

Por qué las apps dejan de ser compatibles con ciertas versiones de sistemas operativos

Las aplicaciones dejan de ser compatibles con ciertas versiones de sistemas operativos por varias razones relacionadas con la evolución tecnológica y la seguridad.

En primer lugar, los desarrolladores buscan aprovechar las mejoras y nuevas funcionalidades que ofrecen las versiones más recientes de un sistema operativo.

Estas actualizaciones incluyen mejores herramientas de programación, optimizaciones de rendimiento y soporte para nuevas tecnologías que no están disponibles en versiones antiguas.

Por lo tanto, mantener la compatibilidad con sistemas obsoletos puede limitar la capacidad de innovar y ofrecer una mejor experiencia al usuario.

Además, las versiones antiguas suelen presentar vulnerabilidades de seguridad que ya no se corrigen, lo que puede poner en riesgo tanto a los usuarios como a los desarrolladores.

Al dejar de soportar estas versiones, las empresas fomentan un entorno más seguro y confiable para sus aplicaciones.

Otra razón es la reducción de costos. Adaptar una app para funcionar en múltiples versiones del sistema operativo requiere más tiempo y recursos, lo que puede ser insostenible a medida que las tecnologías avanzan.

Por último, la mayoría de los usuarios tienden a actualizar sus dispositivos a versiones recientes, por lo que enfocarse en estas garantiza un mejor rendimiento y uso eficiente de los recursos, beneficiando tanto a usuarios como a desarrolladores.

Qué se puede hacer con Waze

Con Waze, los usuarios pueden disfrutar de una navegación GPS en tiempo real que incluye rutas optimizadas para evitar tráfico, accidentes y obras en la vía. La aplicación ofrece alertas sobre incidentes en la carretera, presencia policial, controles de velocidad y condiciones climáticas.

Asimismo, permite compartir la ubicación y el tiempo estimado de llegada con amigos o familiares.

Waze también ofrece opciones para personalizar rutas, buscar gasolineras, restaurantes y otros puntos de interés cercanos, así como recibir recomendaciones basadas en la comunidad de conductores.

Gracias a sus funciones sociales, los usuarios contribuyen a actualizar el mapa y la información vial para mejorar la experiencia colectiva.