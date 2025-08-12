Lista de electrodomésticos que se deben desenchufar al salir de casa por vacaciones: ahorra energía y dinero

Si vas a salir de vacaciones o estar fuera varios días, es clave desenchufar ciertos electrodomésticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si estás por salir de vacaciones o simplemente no estarás en casa por varios días, es importante que sepas que debes desenchufar algunos electrodomésticos.

Muchos de ellos, como cargadores, televisores, microondas o consolas de videojuegos, continúan consumiendo energía incluso cuando están apagados, un gasto silencioso conocido como modo stand-by.

Este consumo fantasma puede representar una parte significativa de la factura eléctrica anual.

El consumo vampiro representa un gasto energético y de dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU), desenchufar estos aparatos antes de un viaje puede ayudar a reducir el costo de la electricidad hasta en 20 dólares, además de contribuir al ahorro energético y a la seguridad del hogar.

Por eso, para aprovechar al máximo el ahorro y evitar riesgos eléctricos, es recomendable desconectar todos los dispositivos que no serán usados durante tu ausencia.

Qué electrodomésticos debo desenchufar si saldré de vacaciones

Se debe vaciar la nevera si esta se va desconectar. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Los electrodomésticos que debes desenchufar si vas a salir de vacaciones y no estarás en casa son:

Televisores. Cargadores de móviles y tablets. Consolas de videojuegos. Microondas. Cafeteras eléctricas. Hornos eléctricos. Equipos de sonido y altavoces. Computadoras y laptops. Impresoras. Routers y módems (si no necesitas conexión). Aires acondicionados y ventiladores. Secadoras y lavadoras (si están en modo espera). Plancha eléctrica. Iluminación decorativa o lámparas con transformadores. Refrigeradores y congeladores solo si se van a apagar y vaciar.

Es aconsejable desconectar todos los electrodomésticos que vayan a estar en desuso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No hay que olvidar tampoco los cargadores de baterías, ya sean de teléfonos, tablets o aspiradoras inalámbricas. Aunque no estén en uso, los adaptadores conectados siguen consumiendo energía. Desenchufarlos reduce riesgos y ayuda a disminuir el consumo total de electricidad en el hogar.

Desenchufar estos aparatos ayuda a ahorrar energía, evita el consumo en modo stand-by y reduce riesgos eléctricos durante tu ausencia.

Por qué se debe vaciar la nevera

Vaciar la nevera antes de salir de vacaciones prolongadas es fundamental por varias razones. En primer lugar, evita la aparición de malos olores causados por alimentos que se descomponen con el tiempo y que son difíciles de eliminar.

Además, previene la proliferación de moho y bacterias que pueden contaminar tanto el interior del refrigerador como representar un riesgo para la salud al volver a utilizarlo.

No es recomendable dejar la lavadora conectada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se planea apagar la nevera durante la ausencia, vaciarla también ayuda a ahorrar energía, ya que el aparato no tendrá que enfriar alimentos innecesariamente.

Por último, se evita que posibles derrames de líquidos o alimentos envasados provoquen suciedad o daños dentro del electrodoméstico.

Por qué puede ser peligroso dejar enchufados los electrodomésticos

Dejar enchufados los electrodomésticos cuando no se usan puede ser peligroso por varias razones. Primero, existe riesgo de sobrecalentamiento que puede provocar incendios, especialmente en dispositivos antiguos o con cables dañados.

Los aparatos en modo stand-by siguen consumiendo energía, lo que no solo aumenta la factura eléctrica, también puede generar un calor constante que afecta la seguridad. También está el peligro de cortocircuitos causados por fallas eléctricas o fluctuaciones en el suministro.

Dejar prendidos los electrodomésticos puede representar un peligro de cortocircuito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dejar enchufados ciertos electrodomésticos puede aumentar el riesgo de daños por sobretensiones o picos de energía, especialmente durante tormentas eléctricas.

De qué otras formas ahorrar energía al salir de vacaciones

Otras formas de ahorrar energía al salir de vacaciones son:

Ajustar la temperatura del refrigerador: Si no planeas vaciarlo ni apagarlo, ajusta el termostato a una temperatura menos fría para reducir el consumo.

Apagar el calentador de agua: Si tu sistema lo permite, desactívalo o ponlo en modo vacaciones para evitar que mantenga el agua caliente innecesariamente.

Cerrar las ventanas de la casa ayuda a mantener la temperatura interna del sitio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cerrar ventanas y puertas: Esto ayuda a mantener la temperatura interior y reduce la necesidad de usar aire acondicionado o calefacción al regresar.

Regular la calefacción o aire acondicionado: Ponlos en modo ahorro o apágalos para evitar un gasto energético innecesario.

Revisar que no haya luces encendidas: Comprueba que todas las luces estén apagadas antes de salir.