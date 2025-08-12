Tecno

El juego del calamar: lo que se sabe sobre una posible temporada 4 en Netflix

La producción surcoreana que rompió récords globales en 2021 cerró su arco narrativo, pero Netflix podría expandir el universo

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Lee Jung-jae como Gi-hun en
Lee Jung-jae como Gi-hun en "Squid Game 3" (Netflix)

En 2021, “El juego del calamar” (“Squid Game”) se convirtió en un fenómeno global sin precedentes para Netflix. La producción surcoreana, creada por Hwang Dong-hyuk, no solo rompió récords de audiencia, sino que también marcó un hito en la industria audiovisual al ser la primera serie en un idioma no inglés en arrasar en los Premios Emmy.

Pese al éxito que ha tenido la serie surcoreana, el propio director han reiterado que no existe un compromiso para una cuarta temporada, las declaraciones recientes de Dong-hyuk han dejado abierta la posibilidad de explorar nuevos caminos narrativos dentro del mismo universo, ya sea a través de un spin-off o de una producción derivada.

La serie, que en su momento impulsó la suscripción y retención de usuarios en todo el mundo, ya llegó a su fin en lo que parece ser de manera definitiva; sin embargo, como se vio en la escena final de la tercera temporada, puede existir un spin-off, el cual ya no se desarrollaría en Corea del Sur.

El juego del calamar 3
El juego del calamar 3 - Squid Game (Captura: Netflix)

La trama de la temporada 3 y el futuro de Seong Gi-hun

En la nueva entrega, Seong Gi-hun afrontó un momento decisivo. Según Lee Jung-jae, su personaje vivió una etapa oscura tras perder a la mayoría de sus aliados. Inicialmente, su objetivo es destruir el juego y castigar a sus organizadores, pero a medida que la historia avanza, comienza a cuestionar su rol dentro del sistema que pretende derribar. Finalmente, tomó una decisión que definió el destino del concurso y de quienes lo controlan.

El director Hwang Dong-hyuk señaló que la temporada 3 fue concebida para cerrar los cabos sueltos de la segunda parte, manteniendo el espíritu crítico y social que caracterizó a la serie desde su debut.

El enfrentamiento que inició Gi-hun en la entrega anterior fue clave para comprender la resolución final. Sin embargo, más allá del cierre narrativo, persiste la intriga sobre si Netflix aprovechará el interés del público para expandir el universo con historias paralelas, como ya ha hecho con otras producciones exitosas.

Crédito: Netflix
Crédito: Netflix

Netflix podría expandir el universo de “El juego del calamar”

El caso de “El juego del calamar” se enmarca en una tendencia de la plataforma: aprovechar el éxito de una serie para desarrollar contenidos derivados que mantengan la atención del público.

Ejemplos recientes incluyen “Queen Charlotte” como expansión de “Bridgerton” y “Berlín” como precuela de “La casa de papel”. Esta estrategia no solo diversifica el catálogo, sino que también optimiza la inversión inicial en propiedad intelectual, generando nuevas oportunidades de monetización y retención de usuarios.

Para Netflix, el lanzamiento de la temporada 3 coincidió en un contexto en el que las plataformas de streaming compiten por captar y fidelizar suscriptores a través de contenidos exclusivos.

Lee Jung-jae como Gi-hun en
Lee Jung-jae como Gi-hun en "Squid Game 3" (Netflix)

“El juego del calamar” demostró que producciones no habladas en inglés pueden liderar audiencias globales gracias a la combinación de algoritmos de recomendación, subtítulos y doblajes estratégicos, además de una narrativa universal que conecta con distintas culturas.

Aunque Hwang Dong-hyuk insiste en que no tiene planes inmediatos para continuar con la serie, su mención de un posible spin-off mantiene vivo el interés de la comunidad. De concretarse, no solo sería una oportunidad narrativa, sino también una herramienta para que Netflix siga fortaleciendo su presencia en el competitivo mercado del entretenimiento digital.

Temas Relacionados

El juego del calamarSquid GameNetflixLo último en tecnología

Últimas Noticias

Qué es Choicejacking: el peligro de cargar el celular en puertos USB en lugares públicos

Las estaciones de carga públicas en aeropuertos, hoteles y centros comerciales son puntos de riesgo

Qué es Choicejacking: el peligro

Mito o realidad: dejar el celular cargando toda la noche daña su batería

Esta práctica es común en usuarios de todas las edades que necesitan utilizar su teléfono durante gran parte del día y tienen miedo de quedarse sin carga y no tener un tomacorriente cerca

Mito o realidad: dejar el

Modo avión en el smartphone: qué impacto real tiene en el consumo de batería y datos móviles

Desde el brillo de la pantalla hasta el uso de Wi-Fi, hay prácticas comprobadas que permiten aprovechar mejor el smartphone

Modo avión en el smartphone:

Guía paso a paso para bloquear WhatsApp en Android, iPhone y WhatsApp Web

Opciones como huella dactilar, Face ID y claves personalizadas consolidan la seguridad de los chats tanto en móviles como en WhatsApp Web

Guía paso a paso para

CAPTCHAs falsos: así es la estafa de la que hay que protegerse al hacer la verificación en una página

La inteligencia artificial potencia la sofisticación de estos fraudes en la web

CAPTCHAs falsos: así es la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Vence mañana el Impuesto Inmobiliario

Vence mañana el Impuesto Inmobiliario Urbano de ARBA: cómo pagar con descuento la cuarta cuota

Los errores en el pago de los haberes previsionales y cómo reclamar: “Todas las jubilaciones están mal calculadas”

Detectan un brote de una infección alimentaria y la vinculan a un queso criollo

Los productos de alta gama que intentaba contrabandear la azafata de Aerolíneas Argentinas detenida en Ezeiza

Caso de Diego Fernández Lima, en vivo: las últimas noticias sobre el crimen de Coghlan hoy, 12 de agosto

INFOBAE AMÉRICA
Un estudio revela que el

Un estudio revela que el biocarbón a partir de desechos humanos podría resolver la escasez mundial de fertilizantes

El deterioro silencioso de la fertilidad masculina: por qué la calidad del esperma está en caída

Estados Unidos excluyó a España de una ruta marítima estratégica

El Tribunal Electoral de Bolivia confirma el segundo debate de candidatos pese a ausencias clave

Crisis económica en Irán: el régimen aprobó un plan para eliminar cuatro ceros de su moneda nacional

TELESHOW
Eva Bargiela despidió a su

Eva Bargiela despidió a su perrita Frida en plena cuenta regresiva para ser mamá: “Me salvaste”

El cantante de Ke Personajes se animó a cantar una canción de Evanescence y conmovió a todos

Las fuertes indirectas del exnovio de Tamara Báez luego de confirmarse la reconciliación con L-Gante

La felicidad de Marta Fort por cumplir un sueño que esperó muchos años: “Se viene una nueva etapa”

Las románticas fotos de Benjamín Vicuña y Anita Espasandín en la noche porteña: besos, abrazos y miradas cómplices