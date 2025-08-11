Tecno

Dile adiós a Cuevana: tres aplicaciones gratuitas y legales que no ponen en peligro al televisor

Optar por estas opciones reduce el riesgo de descargar archivos infectados, oprimir publicidad engañosa y caer en otros fraudes digitales que comprometen la seguridad personal y financiera

Las alternativas piratas no cuentan con verificaciones de privacidad y atentan contra los derechos de autor. (Foto: captura de página)

Ver películas y series de manera gratuita resulta tentador para millones de usuarios en todo el mundo, pero el crecimiento de las plataformas ilegales como Cuevana ha transformado este hábito en una actividad riesgosa, con consecuencias que van más allá de las cuestiones legales.

El aumento de virus, estafas digitales y el robo de datos personales se han convertido en problemas frecuentes asociados al consumo de contenido pirata, impactando tanto en la seguridad de los dispositivos como en la exposición financiera de los usuarios.

Esta situación impulsa la búsqueda de alternativas legales y gratuitas, que permitan disfrutar de cine y series sin poner en peligro el televisor ni la información personal.

Por qué YouTube es una plataforma segura para diferentes edades

La app cuenta con el respaldo de Google y un repertorio amplio. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

YouTube, propiedad de Google, se ha consolidado como una de las opciones más seguras y accesibles para acceder a películas y series de manera legal y gratuita.

Su catálogo incluye clásicos del cine, títulos de dominio público, producciones independientes y documentales, todos publicados por canales verificados y autorizados por los titulares de derechos. Esto garantiza que los usuarios no corren riesgo de infringir la ley ni de exponerse a archivos maliciosos.

La aplicación oficial de YouTube está disponible en la mayoría de los televisores inteligentes, lo que facilita el acceso directo desde la pantalla principal. Entre sus características destacan la disponibilidad de subtítulos, controles parentales y la posibilidad de reproducir fragmentos de películas.

Además, no solicita datos bancarios ni información personal para ver contenidos gratuitos, lo que minimiza significativamente el riesgo de sufrir estafas digitales. Los usuarios pueden navegar por listas de reproducción especializadas, buscar canales oficiales y disfrutar de una experiencia segura en todo momento.

Qué ventajas ofrece Pluto TV frente a las plataformas ilegales

No requiere datos privados para brindar el servicio. (Foto: Pluto TV)

Pluto TV es una de las plataformas gratuitas de mayor crecimiento, gracias a la combinación de canales en vivo y contenido bajo demanda. Su oferta abarca películas, series, realities y deportes, organizados en una interfaz intuitiva que facilita la navegación por géneros y temáticas.

A diferencia de los servicios piratas como Cuevana, Pluto TV basa su modelo en la inserción de anuncios no invasivos, sin requerir pagos ni acceso a archivos del dispositivo.

Está disponible para televisores inteligentes, celulares y navegadores web, lo que permite acceder desde distintos dispositivos sin exponerse a amenazas de malware. Su catálogo, aunque no incluye estrenos recientes de cine, destaca por la variedad y la legalidad de los títulos ofrecidos.

De qué forma protege Vix a los usuarios de riesgos digitales

Su descarga es fácil y segura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vix es una opción gratuita y legal para el público latinoamericano. Presenta un catálogo que integra películas de Hollywood, series en español, documentales y contenidos originales, actualizados periódicamente.

Todo el contenido distribuido cuenta con autorizaciones legales, lo que evita que los usuarios incurran en delitos de piratería o se expongan a hackeos. Asimismo, el acceso a Vix es directo a través de su aplicación oficial compatible con televisores inteligentes, smartphones y navegadores web.

Al operar bajo un modelo publicitario, la plataforma no exige pagos ni registros con datos sensibles, reduciendo los riesgos asociados al robo de información. La experiencia de usuario resulta eficiente, con buena calidad de imagen y herramientas para encontrar fácilmente los títulos deseados.

Qué diferencias existen entre los servicios gratuitos y las plataformas premium

Todas estas ofertas se encuentran en las tiendas oficiales en los dispositivos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Las plataformas gratuitas y legales ofrecen una variedad interesante de contenidos, priorizando la seguridad del usuario y la legalidad del consumo. No obstante, los estrenos recientes y algunas funciones avanzadas solo están disponibles en servicios de pago como Netflix, Prime Video, Disney+, Max o Apple TV+.

Estas alternativas cuentan con amplios catálogos, opciones de descarga sin conexión y listas personalizadas, pensadas para quienes buscan una experiencia completa y personalizada.

Las aplicaciones de los servicios pagos se instalan exclusivamente desde tiendas oficiales, como Google Play o App Store, lo que reduce el riesgo de descargar archivos infectados o programas falsos, y están respaldadas por compañías reconocidas.

