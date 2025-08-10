Tecno

Adiós a descargar Magis TV en un Smart TV: las aplicaciones legales y seguras para ver películas y series

Estas alternativas cuentan con producciones de diferentes países e idiomas, pero con la desventaja de no contar con estrenos recientes que sí están en plataformas pagas como Netflix o Prime Video

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Este servicio trae varios riesgos
Este servicio trae varios riesgos en la seguridad del dispositivo y del propietario. (Fotocomposición Infobae)

La popularidad de plataformas ilegales como Magis TV ha puesto en evidencia una tendencia preocupante: la búsqueda de acceso gratuito a películas y series puede exponer a los usuarios a riesgos informáticos y personales de gran magnitud.

Virus, estafas digitales y robo de datos son solo algunas de las amenazas que acechan a quienes optan por servicios piratas, según advierten especialistas en ciberseguridad.

Para evitar todos los riesgos, existen alternativas legales y gratuitas que permiten disfrutar de un amplio catálogo de películas y series sin incurrir en los peligros asociados a la piratería. Plataformas como YouTube, Pluto TV y Vix son opciones seguras y accesibles, con aplicaciones oficiales para televisores inteligentes (Smart TV).

Por qué YouTube es una de las plataformas que son aptas para todo público

Es compatible con varios sistemas
Es compatible con varios sistemas operativos y está presente en la mayoría de modelos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/)

La plataforma de Google se presenta como una alternativa robusta y versátil. El servicio ofrece un extenso repertorio de títulos de dominio público, clásicos del cine, producciones independientes y documentales, todos ellos publicados por canales verificados.

Esta modalidad asegura que el contenido disponible cuenta con la autorización de los titulares de derechos, lo que elimina el riesgo de infringir la ley o de descargar archivos infectados.

El acceso es directo: solo hay que ingresar a la aplicación desde un televisor inteligente, buscar canales oficiales o listas de reproducción especializadas y seleccionar el título deseado. Entre las funciones destacadas se encuentran la posibilidad de ver fragmentos, acceder a subtítulos y activar controles parentales.

Además, el usuario no debe proporcionar datos personales ni bancarios para acceder a las películas gratuitas, lo que reduce de gran manera la exposición a estafas.

Qué es Pluto TV y por qué ofrece acceso gratuito a películas y series

En su catalogo hay diferentes
En su catalogo hay diferentes producciones clasificadas en géneros o más parámetros. (Foto: Pluto TV)

Pluto TV ha ganado terreno como plataforma gratuita que combina canales en vivo y contenido bajo demanda. Su oferta abarca películas, series, realities y eventos deportivos, organizados en una interfaz intuitiva que permite seleccionar desde canales temáticos hasta géneros cinematográficos.

El acceso se realiza a través de una aplicación oficial disponible para televisores inteligentes, celulares y navegadores web, sin necesidad de registros complejos ni costos ocultos.

A diferencia de los servicios piratas, Pluto TV no solicita información bancaria ni acceso a archivos personales. El modelo de negocio se sustenta en anuncios no invasivos que se alternan con la programación, lo que permite disfrutar de contenido legítimo en un entorno seguro.

Cuál opción es útil para el público latinomericano

Hay una opción premium de
Hay una opción premium de esta plataforma. (Foto: ViX+)

En el caso de Vix, la plataforma se ha posicionado como una de las opciones gratuitas más completas para el público latinoamericano. Su catálogo incluye películas de Hollywood, producciones en español, series, documentales y programas originales, con una actualización constante de títulos y estrenos familiares.

El acceso es sencillo desde smartphones, tablets, navegadores web y televisores inteligentes mediante una aplicación oficial. Al igual que Pluto TV, Vix opera bajo un modelo respaldado por publicidad, lo que elimina la necesidad de pagos o registros con datos sensibles.

La plataforma garantiza que todo el contenido distribuido cuenta con autorización legal, lo que previene riesgos de malware y hackeos a los dispositivos. La calidad de imagen es alta y la navegación dentro de la aplicación resulta intuitiva.

Qué opciones pagas existen y qué ventajas ofrecen

Hay de diferentes precios y
Hay de diferentes precios y planes que se adaptan a cada usuario. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Aquellos usuarios que buscan estrenos exclusivos y funciones avanzadas, pueden optar por servicios de pago como Netflix, Prime Video, Disney+, Max o Apple TV+.

Estas empresas proporcionan amplios repertorios de películas, series, documentales y programas infantiles, en varios idiomas y con opciones de personalización. Entre las funciones adicionales se incluyen descargas para ver sin conexión, sugerencias personalizadas y calidad audiovisual superior.

La seguridad de estos servicios está garantizada porque las aplicaciones se instalan únicamente desde tiendas oficiales como Google Play o App Store, y nunca a través de sitios o archivos de procedencia sospechosa.

