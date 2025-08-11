Tecno

Apple transformará 100% a Siri, su asistente de voz: WhatsApp, Amazon, Instagram, galería y más apps ya no serán las mismas de antes

La nueva versión del asistente permitirá que la empresa compita directamente con Amazon y Google

Juan Ríos

Apple renueva Siri con integración
Apple renueva Siri con integración avanzada en apps como WhatsApp, Amazon y YouTube. (Imagen ilustrativa Infobae)

Apple se prepara para hacer realidad la renovación de Siri y para lograrlo estaría trabajando con diferentes aplicaciones, cómo WhatsApp y Amazon, para que el asistente pueda interactuar con ellas directamente, permitiendo que los usuarios accedan a gran parte de las funciones de su teléfono a través de la voz.

Según Mark Gurman, periodista de Bloomberg, el objetivo es que estas funciones estén listas en 2026 para iPhone, a través de la actualización del sistema operativo.

Qué alianzas está haciendo Apple para mejorar Siri

Actualmente, Siri tiene funciones limitadas frente a su relación con las aplicaciones instaladas en el teléfono, permitiendo que solamente se puedan abrir mediante comandos de voz o con acciones concretas como enviar un mensaje a alguien en WhatsApp.

En su plan para mejorar y ampliar las herramientas del asistente, Apple ha iniciado una colaboración directa con varias de las empresas para asegurar que las versiones futuras de sus aplicaciones sean compatibles desde el primer día con la nueva Siri.

Entre las apps seleccionadas para esta integración inicial se encuentran nombres de alto perfil como WhatsApp, Amazon, Uber, Threads, Temu, YouTube y Facebook. A este grupo se suman varios juegos y las aplicaciones propias de Apple, como Notas y Calendario.

Apple colabora con líderes digitales
Apple colabora con líderes digitales para que Siri funcione con las aplicaciones más usadas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Estas plataformas concentran a diario la mayor cantidad de interacciones de los usuarios. Un vocero, citado por Mark Gurman, explica que “si Siri se renueva, pero no funciona con las apps que más usamos, la mejora perdería gran parte de su atractivo”.

Por ello, Apple se ha volcado a trabajar de manera proactiva junto a las responsables de esas aplicaciones, en vez de delegar completamente en que los desarrolladores independientes —que se espera adapten más rápido— sean los primeros en responder.

Cómo será el nuevo Siri de Apple para manejar todo con la voz

En el corazón de esta renovación se encuentra App Intents, un sistema revisado que permitirá a Siri interactuar de forma más profunda con las aplicaciones instaladas. Este avance elimina la actual limitación que restringe al asistente a funciones básicas y comandos genéricos.

Pronto, Siri podrá, gracias a App Intents, ejecutar acciones complejas dentro de las apps, como buscar una foto específica, editarla, enviarla, comentar en una publicación de Instagram, desplazarse dentro de una aplicación de compras o incluso realizar un login sin intervención manual.

La próxima Siri podrá leer
La próxima Siri podrá leer la pantalla y comprender el contexto visual y textual en tiempo real. (Apple)

“Con nada más que tu voz, podrás decirle a Siri que encuentre una foto, la edite y la envíe; o que añada un producto al carrito en una app de compras”, señala el informe. Esto acerca a Siri al ideal de una interfaz de control total por voz, capaz de replicar con precisión la manera en que el usuario interactuaría manualmente.

El interés de Apple en esta funcionalidad responde a una visión a largo plazo. El desarrollo de futuros productos, como una pantalla inteligente doméstica y un robot de mesa, dependerá de que Siri y el nuevo App Intents funcionen de manera natural y sofisticada en el día a día, creando una experiencia continuada entre hardware y software.

Sin una base robusta para el control por voz, estos productos podrían verse superados por dispositivos similares de otras marcas como Amazon o Google, que llevan ya años en el mercado con soluciones orientadas al hogar inteligente.

Otra de las novedades relevantes que introducirá la próxima Siri reside en su capacidad para “leer” la pantalla del dispositivo y comprender el contexto visual y textual en tiempo real.

Apple busca que Siri sea
Apple busca que Siri sea el centro de futuros productos como pantallas inteligentes y robots domésticos. (REUTERS/Joshua Roberts)

Esto permitirá que el asistente acceda a información general y a datos concretos y personales, como compartir archivos intercambiados con contactos específicos, recuperar información puntual mencionada en mensajes o localizar datos importantes almacenados en fotos, como el número de una licencia de conducir digitalizada.

Esta funcionalidad buscará hacer de Siri un asistente menos genérico y más adaptado a las necesidades del usuario, capaz de resolver tareas personalizadas y complejas que actualmente exigen tiempo y varios pasos manuales. A esto se suma una esperada integración progresiva con modelos avanzados de GPT-5, propiciando respuestas aún más naturales y adaptativas.

Cuándo llegará la nueva Siri

La llegada de la nueva Siri y sus capacidades avanzadas está prevista como parte de iOS 26 y del rediseño llamado Liquid Glass. Los ingenieros de Apple se encuentran en la fase final de desarrollo de ambas plataformas, cuya fecha estimada de despliegue público será en marzo o abril de 2026.

Las últimas betas de iOS 26 muestran mejoras en el rendimiento, la duración de la batería y novedades de interfaz, como animaciones inéditas y ajustes en el sistema Dynamic Island.

