Tecno

Paso a paso para invertir en criptomonedas y cuál es su valor

Las monedas digitales han tenido comportamientos mixtos en las últimas horas

Por Omar López

Guardar
Las criptomonedas se caracterizan por
Las criptomonedas se caracterizan por usar redes blockchain, no existir físicamente y carecer de regulación. (Archivo)

Las criptomonedas son un activo digital innovador que han experimentado un crecimiento monumental en los últimos tiempos debido a varios factores que contribuyen a ello, entre ellos que algunos gobiernos hayan decidido darles una oportunidad como moneda de curso legal; no obstante, también han sufrido descalabros que han puesto en duda su viabilidad, como el más reciente episodio conocido como el "criptoinvierno".

Pese a este panorama, cada vez más personas han empezado a adquirir criptodivisas para poder invertir en algo "seguro" y "fiable" tanto a corto como a largo plazo, a pesar de los niveles extremos de volatilidad que sufre constantemente.

Sin embargo, invertir o comprar en criptodivisas es más fácil de lo que parece. Hay que recordar que se trata de monedas virtuales, por lo que serán controladas en carteras o monederos que comparten esa peculiaridad, pues a diferencia del dinero corriente, no tienen un soporte físico.

El costo de las criptomonedas

Esta es la cotización de las criptodivisas más destacadas en este momento.

El bitcoin cotiza este día en 118.240,14 dólares, lo que implica un cambio de 1,33% en las últimas horas.

La segunda criptomoneda más popular del mercado, ethereum, ha mostrado un movimiento de 4,93% en las últimas 24 horas, por lo que su valor se ubica en 4.207,61 dólares.

Sobre Tether US, cotiza en 1 dólares, por lo que en el último día tuvo un movimiento de -0%.

Por su parte, BNB tiene un valor de 800,04 dólares, con un cambio de 0,83%, en tanto que el litecoin hace lo propio con 122,09 dólares tras una variación de -1,44%.

Finalmente, el dogecoin, una de las criptomonedas que fue impulsada por Elon Musk, tiene un valor de 0,23 dólares tras presentar un cambio de 0,79% en las últimas 24 horas.

¿Cómo funciona el mercado de las criptomonedas?

Una representación del bitcoin. (REUTERS/Agustin
Una representación del bitcoin. (REUTERS/Agustin Marcarian)

El mercado de las criptomonedas funciona de manera descentralizada y se basa en la tecnología blockchain que garantiza la seguridad en sus transacciones. Aunque cada una de ellas puede tener reglas y mecanismos específicos de su funcionamiento, hay algunas características generales que se pueden enumerar y que facilitan su entendimiento:

Blockchain: a menos que se trate de un token, todas las criptomonedas recurren a la tecnología blockchain, un registro digital descentralizado y seguro que permite realizar operaciones verificadas a través de una red de computadoras llamadas nodos.

La blockchain ayuda a registrar y verificar todas las transacciones realizadas con la criptomoneda y cada una de ellas se agrupa a bloques, que a su vez se une a una cadena de bloques de manera secuencial, creando así un historial inmutable y transparente para todos.

Criptografía: este tipo de monedas digitales utilizan la técnica de criptografía para proteger la privacidad entre los usuarios, autentifica las transacciones y también controla la emisión de nuevas monedas.

Minería: algunas criptomonedas usan el proceso de minería para validar y asegurar las transacciones en la red. Los mineros utilizan su poder computacional y resuelven problemas matemáticos para verificar y asegurar las transacciones a cambio reciben recompensas en forma de nuevas criptomonedas.

Sin embargo, muchas criptomonedas tienen una oferta limitada, lo que significa que sólo se crearán un número finito de nuevas unidades, ello para evitar la inflación y mantener el valor de la criptomoneda a largo plazo. La emisión de nuevas puede estar programada o bien puede depender de un consenso de la comunidad.

Carteras: las carteras son aplicaciones o dispositivos que permiten a los usuarios almacenar y gestionar criptomonedas. Existen varios tipos: las que están en línea (en la nube); las de software (en la computadora o en un dispositivo móvil); y hardware (dispositivos físicos que almacenan las claves privadas de forma segura).

Claves: cada usuario de una criptomoneda tiene una clave pública y privada; la primera sirve para recibir fondos, mientras que la segunda se utiliza para formar digitalmente las transacciones y demostrar la propiedad de los fondos.

Criptomonedas en América Latina

Criptomonedas en México: el Banco de México (Banxico) ha determinado que ninguna de las instituciones que participan en el sistema financiero nacional podrá hacer uso o deberá permitir operaciones de ninguna clase a través de este medio de pago.

En México el empresario Ricardo Salinas Pliego, uno de los más ricos del país, ha mostrado interés en las criptomonedas y ha asegurado que varios de sus negocios aceptarán bitcoin en el futuro, incluido su banco; hasta el momento una de sus tiendas más populares ya lo hace.

El Bitcoin se fortaleció
El Bitcoin se fortaleció en el 2024. (Visualesia/Infobae)

Criptomonedas en Perú: el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) ha dejado en claro que su misión no es ser el primero ni el segundo banco central que regule el uso de las criptomonedas, ello debido a la inestabilidad que las caracteriza. Sin embargo, hace días el presidente del (BCR) aseguró que el BCR trabajaba en un proyecto de moneda digital propia.

Criptomonedas en Colombia: en la nación sudamericana hay más de 500 sitios donde es permitido pagar con criptodivisas. Colombia ocupa el puesto 14 entre 26 países de adopción de criptomonedas, según el informe de Finder.

Criptomonedas en Centroamérica: en el gobierno de El Salvador, el bitcoin, que en septiembre de 2021 se convirtió en moneda de curso legal, ha perdido oficialmente este estatus en este enero del 2025 tras una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa del país. Según informó la prensa local, la modificación de la Ley Bitcoin fue impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele y respaldada por la mayoría oficialista en el órgano legislativo. Este cambio marca el fin de una política que había colocado al país centroamericano en el centro del debate global sobre las criptomonedas.

¿Cómo crear una criptomoneda?

Al momento de crear una criptomoneda es importante primero determinar qué se desea tener: una moneda o un token. La primera usa su propia blockchain, mientras que la segunda se basa en una red preexistente.

De acuerdo con el sitio de Binance, para crear una criptomoneda se necesita de un gran equipo de desarrolladores y expertos; mientras que para el token sí se requieren conocimientos técnicos pero es posible crearlo en minutos a través del uso de otras blockchains como Ethereum o BNB, que son las más populares.

Los costos de creación, el tiempo requerido y el uso de fuerza de trabajo dependerá de si se opta por hacer una moneda virtual o un token. En éste último caso también se puede usar un código establecido para crear tokens o pagar para usar un servicio de creación de monedas.

Es importante saber que antes de crear una criptomoneda se debe considerar su utilidad y estado legal.

En el caso de elegir crear una criptomoneda, entonces se debe elegir una blockchain, posteriormente se debe hacer un plan acorde al funcionamiento y la funcionalidad de la blockchain para diseñar los nodos y la interfaz.

Temas Relacionados

CriptomonedasBitcoinEthereumLo último en tecnologíaMundo FintechNoticias

Últimas Noticias

Criptomonedas: cuál es el precio de ethereum este 10 de agosto

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Criptomonedas: cuál es el precio

El precio de bitcoin para este día

La criptomoneda más popular del mercado de activos digitales

El precio de bitcoin para

Mercado de criptomonedas: cuál es el precio de tether

Esta moneda digital se ha visto envuelta en diversas polémicas, principalmente por asegurar que cada token está respaldado por un dólar

Mercado de criptomonedas: cuál es

Paso a paso, cómo comprobar si están espiando tu celular

Muchas de estas apps posibilitan el robo de datos y el manejo remoto del equipo

Paso a paso, cómo comprobar

Ranking de YouTube en Argentina: la lista de los 10 videos musicales más populares hoy

Descubre quiénes son los artistas que han entrado al ranking con sus nuevos clips

Ranking de YouTube en Argentina:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mínimas frescas, algo de sol

Mínimas frescas, algo de sol y alertas: el pronóstico del tiempo para el AMBA y el resto del país en el inicio de la semana

Violento triple choque sobre la General Paz: hay 9 heridos y la avenida está cortada por la intervención del SAME Aéreo

La Municipalidad de Córdoba radicó una denuncia penal por la quema ilegal realizada en un basural

Tras siete años prófugo, cayó uno de los pilotos acusado de ayudar a un capo narco a intentar escapar de Ezeiza

Hallaron otra avioneta incendiada en Pergamino y crecen las sospechas sobre el vínculo con una red narco

INFOBAE AMÉRICA
Siria: la masacre de los

Siria: la masacre de los drusos y el silencio del mundo

¿Se puede morir de desamor? Así ocurre en síndrome del corazón roto

A una semana de las elecciones en Bolivia: uno por uno, los ocho candidatos a la presidencia

Israel y dos de sus problemas: la imagen y qué hacer el día después de Hamas

La historia del brutal magnicidio de Gabriel García Moreno, el presidente ecuatoriano asesinado a machetazos y tiros en 1875

TELESHOW
Germán Tripel y Santiago Otero

Germán Tripel y Santiago Otero Ramos vuelven al teatro con Gutenberg: El Musical: “Es un juego absurdo e irreverente”

Del legado familiar a la superación: Andrea Politti y el arte de construir una carrera entre risas, desafíos y pasiones

Lo mejor de Lollapalooza Chicago: las figuras internacionales que podrían presentarse en la edición argentina

Diva de blanco: el vestido de ensueño de Mirtha Legrand para su programa

La tajante respuesta de la China Suárez a sus haters, inspirada en una canción de Taylor Swift