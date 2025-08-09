Tecno

Este es el timbre que debes tener en casa para evitar robos durante cualquier viaje

Los timbres con cámara permiten monitorear la entrada en tiempo real y comunicarse con visitantes desde cualquier lugar

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Tener un timbre con cámara
Tener un timbre con cámara puede evitar que sufras robos. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad del hogar es una preocupación constante para millones de personas en todo el mundo. Un robo en una vivienda no solo implica la pérdida de bienes materiales, sino que también genera una sensación de vulnerabilidad y temor difícil de superar.

Lejos de ser un escenario improbable, los delitos contra la propiedad ocurren con frecuencia, especialmente cuando no se adoptan medidas preventivas o se cometen descuidos que facilitan el accionar de los delincuentes.

Los métodos empleados por quienes buscan ingresar ilegalmente a un hogar son variados. Algunos recurren a herramientas improvisadas, otros utilizan técnicas especializadas para forzar cerraduras o acceder por ventanas y zonas menos visibles. Sin embargo, el avance de la tecnología ha permitido el desarrollo de dispositivos capaces de reducir estos riesgos, alertar a los propietarios y, en algunos casos, frustrar el robo en pleno acto.

El uso de la tecnología
El uso de la tecnología puede evitar robos en casa. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hogar inteligente como escudo de seguridad

La incorporación de sistemas inteligentes en la vivienda ya no es exclusiva de hogares de alto presupuesto. Cada vez más familias optan por dispositivos que no solo hacen la vida diaria más cómoda, sino que también ofrecen soluciones avanzadas para proteger el hogar.

Uno de los ejemplos más efectivos son los timbres con cámara. Estos equipos registran en video todo lo que ocurre en la entrada de la casa, permitiendo al usuario supervisar el exterior en tiempo real desde un teléfono móvil, una tablet o un ordenador. La posibilidad de visualizar imágenes en directo y recibir alertas instantáneas ante cualquier movimiento sospechoso convierte a este dispositivo en una herramienta de prevención muy útil.

Estos timbres combinan cámara de alta resolución, micrófono, altavoz y conexión a internet. Gracias a esta integración, el propietario puede no solo ver y escuchar, sino también comunicarse con la persona que se encuentra en la puerta, incluso estando a kilómetros de distancia. Las grabaciones suelen almacenarse en la nube o en una memoria interna, lo que facilita contar con pruebas en caso de incidente.

Los timbres con cámara son
Los timbres con cámara son ideales para evitar robos cuando no estás en casa.

Cerraduras inteligentes: acceso controlado y mayor protección

Otro recurso tecnológico en crecimiento son las cerraduras inteligentes, que ofrecen un nivel de protección superior al de las cerraduras convencionales. Estos sistemas electrónicos bloquean el acceso hasta que se introduce el método de autenticación configurado por el usuario.

El funcionamiento de una cerradura inteligente puede adaptarse a las necesidades de cada hogar. Algunos modelos se controlan desde una aplicación móvil o plataforma web, mientras que otros incluyen sistemas biométricos como lectores de huella dactilar.

También existen opciones que permiten el desbloqueo mediante tarjetas magnéticas, llaveros programados, claves numéricas o incluso por geolocalización, abriendo la puerta automáticamente cuando el propietario se aproxima.

Este tipo de tecnología resulta especialmente útil en periodos de ausencia prolongada, como vacaciones o viajes de trabajo, ya que permite gestionar el acceso de forma remota. Es posible, por ejemplo, generar llaves digitales temporales para que personas autorizadas puedan ingresar durante un tiempo limitado, sin necesidad de entregar una copia física.

Cerradura inteligente. (EZVIZ)
Cerradura inteligente. (EZVIZ)

Inversión a largo plazo para la tranquilidad

La instalación de dispositivos inteligentes de seguridad no solo protege el patrimonio, sino que también brinda tranquilidad. Saber que la vivienda cuenta con un sistema de vigilancia activo, capaz de detectar y responder de forma inmediata, disminuye la ansiedad ante la posibilidad de un robo.

Además, estos equipos se adaptan al ritmo de vida moderno. Las notificaciones instantáneas, el acceso remoto y la capacidad de supervisar el hogar en tiempo real permiten a los propietarios reaccionar con rapidez ante cualquier situación irregular. Incluso en caso de no estar físicamente presentes, se pueden dar instrucciones a familiares, vecinos o autoridades para actuar de inmediato.

