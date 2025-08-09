Cuáles son los planes de servicio de Starlink, el internet satelital de Musk

Cómo activar Starlink para empezar a usarlo en minutos. (Foto: Starlink)

Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, ha reforzado su portafolio de planes con opciones fijas y móviles que buscan adaptarse a las diferentes necesidades de usuarios particulares y empresas alrededor del mundo.

La compañía, que opera en más de 70 países, permite cambiar de plan de forma sencilla, añadir datos adicionales y gestionar múltiples ubicaciones de servicio, con tarifas que dependen del mercado, la moneda, los impuestos y condiciones locales.

De acuerdo con la empresa, los planes disponibles en cada región pueden consultarse directamente desde la ventana “Administrar plan” de la cuenta del usuario. Si una opción no aparece listada, significa que actualmente no está disponible en esa ubicación. Además, Starlink ha confirmado que el plan “Mejor Esfuerzo” ya no forma parte de su catálogo.

Starlink tiene diferentes planes de servicio. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Planes para uso residencial

En el segmento doméstico, Starlink ofrece dos alternativas:

Residencial Estándar : pensado para hogares en áreas rurales o con acceso limitado a internet. Tiene un costo mensual de 120 dólares estadounidenses e incluye datos ilimitados. El kit de instalación, que contiene la antena y los accesorios necesarios, cuesta 599 dólares .

Residencial Lite: una opción más económica para usuarios que no requieren datos prioritarios, también con uso fijo en una ubicación específica y con datos ilimitados.

Ambas modalidades están orientadas a garantizar cobertura en zonas donde las redes de fibra óptica o móviles no llegan o presentan limitaciones.

Starlink lanza una nueva generación de satélites para competir con la fibra óptica. (Foto: Starlink)

Planes para uso móvil

Para quienes necesitan conectividad en movimiento, Starlink dispone de dos planes bajo la marca Roam:

Roam Regional : permite usar el servicio en una región geográfica específica. Su precio varía entre 65 y 100 dólares mensuales , dependiendo del país.

Roam Global: habilita el acceso en cualquier área con cobertura Starlink, con tarifas mensuales que oscilan entre 150 y 250 dólares, en función de la cantidad de datos prioritarios contratados.

Estos planes están dirigidos a viajeros frecuentes, embarcaciones, vehículos recreativos y usuarios que requieren conectividad fuera de una ubicación fija.

Starlink también cuenta con planes itinerantes. (NurPhoto)

Planes para empresas

En el mercado corporativo, la compañía ofrece la categoría Priority, diseñada para organizaciones que necesitan mayor ancho de banda y datos prioritarios. Los costos mensuales se sitúan entre 140 y 500 dólares, dependiendo del volumen de datos de alta prioridad contratado.

En este caso, el precio del equipo es sensiblemente más alto que en los planes residenciales, llegando hasta 2.500 dólares para las configuraciones de mayor rendimiento. Estos planes están orientados a operaciones críticas, empresas que trabajan en entornos remotos o que dependen de una conexión estable para su actividad.

Consideraciones y disponibilidad

Starlink advierte que los precios pueden variar significativamente según el país y que el costo del kit de instalación puede representar una inversión elevada, especialmente en los planes de alto rendimiento. Por ello, recomienda verificar la disponibilidad y las tarifas exactas para cada ubicación a través de su página oficial.

Asimismo, la compañía puntualiza que algunas promociones o planes especiales pueden ofrecerse de forma limitada a determinados clientes, pero que estas ofertas no están disponibles en todas las regiones ni aparecen siempre en las opciones visibles para el usuario.

Conoce los requisitos para conectar tu celular con el internet satelital Starlink. (SpaceX)

Con estas opciones, Starlink busca posicionarse como una solución flexible para quienes requieren internet de alta velocidad en lugares donde la infraestructura tradicional no llega. Desde zonas rurales hasta embarcaciones en altamar, sus planes pretenden cubrir un rango amplio de necesidades, manteniendo la promesa de fácil activación, escalabilidad y portabilidad del servicio.

En un contexto en el que la demanda de conectividad global sigue creciendo, la compañía de Elon Musk continúa ampliando su cobertura y ajustando su oferta para captar tanto a consumidores individuales como a grandes clientes corporativos, con la ventaja de que la tecnología satelital no depende de redes terrestres y puede llegar a zonas donde otras opciones no son viables.