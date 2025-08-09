Tecno

Cuál es el precio de la PlayStation 5 en agosto de 2025

Los costos pueden variar según la edición: estándar con unidad de disco, versión digital sin lector y los diferentes bundles que incluyen juegos populares o accesorios especiales

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
La PlayStation 5 es una
La PlayStation 5 es una de las consolas más populares en todo el mundo. REUTERS/Andrew Kelly/

El precio de la consola de videojuegos PlayStation 5 en agosto de 2025 en Argentina es de 1.399.999 pesos. En Mercado Libre, se ofrece a este precio la versión Slim de 1 TB, Standard Bundle, que incluye el juego Ratchet & Clank.

La Sony PlayStation 5 Slim 1 TB Standard Bundle con Astro Bot y Gran Turismo 7 tiene un valor similar al de la versión mencionada anteriormente.

Cabe destacar que estos precios pueden variar según la versión de la consola y los videojuegos que incluyan. Por ejemplo, la consola PS5 Slim Digital junto con los juegos Ratchet & Clank y Returnal tiene un precio de 1.599.999 pesos.

Esta consola viene en diferentes versiones, como la edición estándar con unidad de disco, la versión digital sin lector de discos y los distintos bundles que incluyen juegos populares o accesorios especiales. Estas variantes permiten a los usuarios elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades y presupuesto.

El precio de la consola
El precio de la consola puede variar si incluye accesorios y videojuegos. (Mercado Libre)

Cuáles son las principales características de la PlayStation 5

Las principales características de la PlayStation 5 son:

Potencia de hardware

  • Procesador (CPU): AMD Zen 2 de 8 núcleos a 3.5 GHz.
  • Gráficos (GPU): AMD RDNA 2 personalizada, con 10.28 teraflops de potencia.
  • Memoria RAM: 16 GB GDDR6.
  • Almacenamiento: Unidad SSD ultrarrápida de 825 GB, que reduce drásticamente los tiempos de carga.

Resolución y rendimiento

  • Compatible con juegos en 4K a hasta 120 cuadros por segundo (fps).
  • Soporte para ray tracing, que mejora la iluminación y reflejos en tiempo real.
  • Preparada para resolución 8K en contenido multimedia y juegos futuros.

Control DualSense

  • Incorpora gatillos adaptativos, que ofrecen diferentes niveles de resistencia según la acción del juego.
  • Respuesta háptica avanzada, que transmite sensaciones detalladas como vibraciones, impactos o texturas.
  • Micrófono integrado, altavoz y conector para auriculares.
La PS 5 es compatible
La PS 5 es compatible con juegos en 4K a hasta 120 cuadros por segundo. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Compatibilidad y catálogo

  • Retrocompatible con la mayoría de los juegos de PS4.
  • Acceso a títulos exclusivos como Demon’s Souls, Ratchet & Clank: Rift Apart, Spider-Man: Miles Morales y Horizon Forbidden West.

Otras funciones

  • Lector de discos Blu-ray Ultra HD (en la versión estándar).
  • Interfaz de usuario renovada y acceso a PlayStation Plus, que ofrece juegos mensuales, multijugador online y almacenamiento en la nube.
  • Diseño vertical u horizontal, con sistema de ventilación eficiente y estructura silenciosa.

Qué se sabe de la PlayStation 6

Aunque el lanzamiento oficial del PlayStation 6 aún no se ha anunciado y se espera que llegue en algunos años, ya circulan varios rumores sobre las características de esta nueva generación de consolas.

Sony también estaría trabajando en
Sony también estaría trabajando en otra consola. REUTERS/Claudia Greco/Fotografía de archivo

Según una filtración del canal de YouTube Moore’s Law is Dead, basada en documentos de AMD, proveedor de procesadores, Sony planea mejorar la eficiencia energética de la consola y mantener el precio en 499 dólares, igual que en versiones anteriores.

El video también indica que el rendimiento del PlayStation 6 en renderizado 3D sería tres veces mayor que el de la PS5 original y casi el doble en comparación con la PS5 Pro. Además, incluiría funcionalidades con inteligencia artificial.

Junto con el esperado PlayStation 6, comienzan a surgir detalles sobre un segundo dispositivo: una consola portátil que Sony estaría desarrollando.

Junto al esperado PlayStation 6,
Junto al esperado PlayStation 6, también se rumorea el lanzamiento de una nueva consola portátil de Sony. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Según el mismo filtrador, esta consola portátil de alto rendimiento podría presentarse junto con la PS6 y contaría con pantalla táctil, vibración háptica y características superiores a las de la ROG Ally X, la consola portátil de Microsoft.

Un informe de Bloomberg podría confirmar esta información y agregar un dato importante: a diferencia de dispositivos anteriores como el PlayStation Portal, esta nueva portátil permitiría jugar directamente desde el equipo, sin necesidad de estar conectada a una consola de sobremesa.

Sony no ha confirmado los rumores sobre su próxima generación de consolas de videojuegos.

Temas Relacionados

PlayStationPrecioAgostoVideojuegosMercado LibreTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Argentina probará a Zoe, la “profesora” de inteligencia artificial que tendrá su primera experiencia piloto

Un colegio de Santa Fe será escenario de dicho debut con estudiantes para asistir en tareas educativas. El proyecto, desarrollado por Humanversum Academy, genera expectativas y debate sobre el uso de estas tecnologías en las aulas

Argentina probará a Zoe, la

Cuánto cuesta la criptomoneda bitcoin este 9 de agosto

El bitcoin fue la primera criptomoneda creada en el mundo y ha llegado a un nivel máximo de 68 mil unidades de dólar

Cuánto cuesta la criptomoneda bitcoin

Este es el timbre que debes tener en casa para evitar robos durante cualquier viaje

Los timbres con cámara permiten monitorear la entrada en tiempo real y comunicarse con visitantes desde cualquier lugar

Este es el timbre que

Riesgos de usar Magis TV para ver fútbol, series y películas: lo que debes saber antes de instalarla

Descargas desde fuentes no oficiales, exposición a virus y transmisión de contenido ilegal convierten a Magis TV en una amenaza para dispositivos y datos personales, pese a su popularidad como alternativa sin costo

Riesgos de usar Magis TV

Cómo conectar mi celular a un WiFi si desconozco la contraseña en segundos

Los usuarios pueden recurrir a otro dispositivo de confianza que esté conectado a la misma red para consultar la clave que necesitan

Cómo conectar mi celular a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Inminente definición por la orden

Inminente definición por la orden judicial de entregar acciones de YPF: qué podría pasar si la Argentina cae en desacato en EEUU

Es taxista, lo detuvieron en junio por violar a una pasajera y descubrieron que abusó de otras dos mujeres en 2016

Dura crítica de Cristina Kirchner a Javier Milei por la cadena nacional: “A vos te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada”

Elecciones 2025, en vivo: las distintas fuerzas inician la campaña mientras se definen las candidaturas

El PJ anticipa una elección adversa en el interior bonaerense y apuesta a aumentar sus bancas en la Tercera sección

INFOBAE AMÉRICA
Argentina probará a Zoe, la

Argentina probará a Zoe, la “profesora” de inteligencia artificial que tendrá su primera experiencia piloto

Tras la confirmación de la cumbre entre Trump y Putin, Lula da Silva conversó con el jefe del Kremlin sobre la guerra en Ucrania

‘Ay Patria Mía!’, la obra que revive a Gardel, Maradona y la Virgen en un viaje teatral de nostalgia y pasión

Emmanuel Macron afirmó que el futuro de Ucrania “no puede decidirse sin los ucranianos”

Compartimentos ocultos, sobornos y rutas secreta: así opera el cártel de Sinaloa para traficar fentanilo a EEUU

TELESHOW
Con un sorpresivo elenco, José

Con un sorpresivo elenco, José María Muscari aborda la salud mental en su nuevo desafío: “Es una obra súper feroz”

Tamara Báez borró las fotos con su novio y crecen las versiones de ruptura: los misteriosos posteos

Lali habló de su encuentro con Kylie Minogue después del show en Buenos Aires: “Casi me desmayo”

Thiago Medina se refirió a los rumores que lo vinculan con una ex Gran Hermano: “No estoy negado a nada”

El gran regreso de Pablo Alarcón a los escenarios después de su internación: “El dolor está para enseñarnos”