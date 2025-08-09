Cuál es el precio de la PlayStation 5 en agosto de 2025

La PlayStation 5 es una de las consolas más populares en todo el mundo. REUTERS/Andrew Kelly/

El precio de la consola de videojuegos PlayStation 5 en agosto de 2025 en Argentina es de 1.399.999 pesos. En Mercado Libre, se ofrece a este precio la versión Slim de 1 TB, Standard Bundle, que incluye el juego Ratchet & Clank.

La Sony PlayStation 5 Slim 1 TB Standard Bundle con Astro Bot y Gran Turismo 7 tiene un valor similar al de la versión mencionada anteriormente.

Cabe destacar que estos precios pueden variar según la versión de la consola y los videojuegos que incluyan. Por ejemplo, la consola PS5 Slim Digital junto con los juegos Ratchet & Clank y Returnal tiene un precio de 1.599.999 pesos.

Esta consola viene en diferentes versiones, como la edición estándar con unidad de disco, la versión digital sin lector de discos y los distintos bundles que incluyen juegos populares o accesorios especiales. Estas variantes permiten a los usuarios elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades y presupuesto.

El precio de la consola puede variar si incluye accesorios y videojuegos. (Mercado Libre)

Cuáles son las principales características de la PlayStation 5

Las principales características de la PlayStation 5 son:

Potencia de hardware

Procesador (CPU): AMD Zen 2 de 8 núcleos a 3.5 GHz.

Gráficos (GPU): AMD RDNA 2 personalizada, con 10.28 teraflops de potencia.

Memoria RAM: 16 GB GDDR6.

Almacenamiento: Unidad SSD ultrarrápida de 825 GB, que reduce drásticamente los tiempos de carga.

Resolución y rendimiento

Compatible con juegos en 4K a hasta 120 cuadros por segundo (fps).

Soporte para ray tracing, que mejora la iluminación y reflejos en tiempo real.

Preparada para resolución 8K en contenido multimedia y juegos futuros.

Control DualSense

Incorpora gatillos adaptativos, que ofrecen diferentes niveles de resistencia según la acción del juego.

Respuesta háptica avanzada, que transmite sensaciones detalladas como vibraciones, impactos o texturas.

Micrófono integrado, altavoz y conector para auriculares.

La PS 5 es compatible con juegos en 4K a hasta 120 cuadros por segundo. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Compatibilidad y catálogo

Retrocompatible con la mayoría de los juegos de PS4.

Acceso a títulos exclusivos como Demon’s Souls, Ratchet & Clank: Rift Apart, Spider-Man: Miles Morales y Horizon Forbidden West.

Otras funciones

Lector de discos Blu-ray Ultra HD (en la versión estándar).

Interfaz de usuario renovada y acceso a PlayStation Plus, que ofrece juegos mensuales, multijugador online y almacenamiento en la nube.

Diseño vertical u horizontal, con sistema de ventilación eficiente y estructura silenciosa.

Qué se sabe de la PlayStation 6

Aunque el lanzamiento oficial del PlayStation 6 aún no se ha anunciado y se espera que llegue en algunos años, ya circulan varios rumores sobre las características de esta nueva generación de consolas.

Sony también estaría trabajando en otra consola. REUTERS/Claudia Greco/Fotografía de archivo

Según una filtración del canal de YouTube Moore’s Law is Dead, basada en documentos de AMD, proveedor de procesadores, Sony planea mejorar la eficiencia energética de la consola y mantener el precio en 499 dólares, igual que en versiones anteriores.

El video también indica que el rendimiento del PlayStation 6 en renderizado 3D sería tres veces mayor que el de la PS5 original y casi el doble en comparación con la PS5 Pro. Además, incluiría funcionalidades con inteligencia artificial.

Junto con el esperado PlayStation 6, comienzan a surgir detalles sobre un segundo dispositivo: una consola portátil que Sony estaría desarrollando.

Junto al esperado PlayStation 6, también se rumorea el lanzamiento de una nueva consola portátil de Sony. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Según el mismo filtrador, esta consola portátil de alto rendimiento podría presentarse junto con la PS6 y contaría con pantalla táctil, vibración háptica y características superiores a las de la ROG Ally X, la consola portátil de Microsoft.

Un informe de Bloomberg podría confirmar esta información y agregar un dato importante: a diferencia de dispositivos anteriores como el PlayStation Portal, esta nueva portátil permitiría jugar directamente desde el equipo, sin necesidad de estar conectada a una consola de sobremesa.

Sony no ha confirmado los rumores sobre su próxima generación de consolas de videojuegos.