Por qué WhatsApp desactivó casi 7 millones de perfiles en su plataforma

WhatsApp elimina 6.8 millones de cuentas. (Meta)

WhatsApp confirmó el pasado martes 5 de agosto que ha eliminado más de 6.8 millones de cuentas en lo que va del año, como parte de un operativo global para reforzar la seguridad de su plataforma y proteger a los usuarios frente a estafas y actividades fraudulentas.

La medida, anunciada a través de un comunicado oficial en el blog de Meta, busca frenar redes criminales que operan de manera coordinada y utilizan la aplicación como medio principal para engañar a personas en distintas partes del mundo.

Cuentas asociadas a redes criminales

Según detalló la compañía, las cuentas eliminadas estaban vinculadas a centros de estafas organizadas, especialmente en países del sudeste asiático. Estas operaciones fraudulentas se caracterizan por engañar a víctimas con mensajes falsos, promesas de empleo bien remunerado, supuestas inversiones de alta rentabilidad o trabajos inexistentes que forman parte de esquemas piramidales.

Se han eliminado millones de cuentas de WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic

Entre las técnicas más utilizadas por estos grupos se encuentran:

Envío masivo de mensajes no solicitados con ofertas de empleo, inversiones o recompensas falsas.

Migración de víctimas entre múltiples plataformas como WhatsApp, Telegram, TikTok, SMS e incluso herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, para dificultar el rastreo y detección del fraude.

Solicitudes de depósitos de dinero o participación en supuestas tareas pagadas que terminan generando pérdidas económicas reales para los usuarios.

Este patrón, advierte WhatsApp, responde a una estrategia de manipulación sistemática y a gran escala, donde los delincuentes utilizan ingeniería social para generar confianza y convencer a las víctimas de entregar dinero o información personal.

Millones de cuentas de WhatsApp asociados a delitos son eliminados. Photographer: Gabby Jones/Bloomberg

Estrategia preventiva

Un aspecto destacado del anuncio es que una gran parte de las cuentas eliminadas fueron bloqueadas antes de que pudieran ser utilizadas activamente, lo que representa un cambio hacia un enfoque más preventivo en la lucha contra las estafas.

La empresa explicó que este avance es posible gracias a sistemas automáticos que detectan comportamientos sospechosos incluso antes de que una cuenta comience a enviar mensajes, así como a la verificación de reportes de usuarios y análisis de patrones de uso inusuales.

WhatsApp también subrayó que estas acciones están respaldadas por investigaciones internas y colaboración con otras compañías tecnológicas. Entre ellas se encuentra OpenAI, que participó en la identificación y desactivación de campañas fraudulentas complejas, como una red criminal con base en Camboya que utilizaba inteligencia artificial para generar mensajes iniciales de contacto, diseñados para captar la atención de las víctimas y derivarlas hacia otros canales de comunicación.

WhatsApp decide dar de baja a cuentas que hayan cometido delitos.

Impacto para los usuarios

La eliminación de estas cuentas representa un avance significativo, pero la compañía recordó que la seguridad también depende de la atención y el criterio de cada usuario. Para reducir el riesgo de caer en este tipo de fraudes, WhatsApp recomienda:

Desconfiar de mensajes de números desconocidos que ofrezcan ganancias rápidas o trabajos con poca dedicación y alto pago.

No compartir información personal, financiera o credenciales de acceso a servicios en línea.

Evitar realizar depósitos de dinero o transferencias de criptomonedas a personas o empresas no verificadas.

Salir de grupos que tengan actividad sospechosa o en los que se compartan ofertas poco creíbles.

La empresa también insta a reportar cualquier cuenta o mensaje sospechoso directamente desde la aplicación, ya que esta información es clave para acelerar la detección y bloqueo de nuevas amenazas.

WhatsApp logo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Una batalla constante contra el fraude digital

El incremento de las estafas digitales no es exclusivo de WhatsApp, pero la masividad de la plataforma la convierte en un objetivo prioritario para los delincuentes. Con más de 2,000 millones de usuarios en todo el mundo, el servicio de mensajería instantánea se enfrenta al desafío constante de equilibrar la facilidad de comunicación con la protección de sus usuarios.

Meta aseguró que seguirá invirtiendo en herramientas de detección, inteligencia artificial y colaboración interempresarial para mantenerse un paso adelante de las redes criminales. Sin embargo, advirtió que las tácticas de estos grupos evolucionan rápidamente, por lo que la educación digital y la precaución seguirán siendo piezas clave en la defensa contra las estafas.