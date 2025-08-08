Tecno

HyperOS 3.0: estas son las fechas y los primeros celulares en recibirlo

Más de 70 modelos de Xiaomi, Redmi y Poco recibirán la actualización, que promete optimizar la experiencia de uso y la estabilidad del sistema

Pedro Noriega

Xiaomi lanza lista de dispositivos que podrán actualizarse con HyperOS 3.0. (Foto: Imagen ilustrativa)

Xiaomi está a punto de iniciar el despliegue global de HyperOS 3.0, la nueva versión de su sistema operativo para smartphones y tabletas. Según se ha revelado, la compañía podría comenzar la distribución de la beta a finales de agosto, lo que adelantaría la llegada de la versión final a un gran número de modelos antes de lo previsto.

La empresa ya había anunciado hace unas semanas que su equipo de desarrollo dejaría de trabajar en HyperOS 2 para concentrar todos los esfuerzos en esta tercera generación, una estrategia que parece estar acelerando el proceso.

Aunque la fecha exacta de inicio del programa beta aún no está confirmada, se espera que la actualización esté disponible para que los usuarios que lo deseen puedan instalarla de forma voluntaria y probar las mejoras antes del lanzamiento oficial.

HyperOS 3.0 llegará pronto a los equipos Xiaomi.

La compañía calcula que el despliegue completo de HyperOS 3.0 podría tomar un par de meses, siempre sujeto a los resultados de la fase de pruebas. Eventuales retrasos podrían producirse si se detectan errores o funciones que requieran ajustes adicionales.

Novedades previstas en HyperOS 3.0

Entre las mejoras que llegarán con HyperOS 3.0, se anticipan cambios en la interfaz con nuevas animaciones, navegación más intuitiva y fondos de pantalla renovados. También se espera una optimización del rendimiento general del sistema, mayor estabilidad y mejor eficiencia energética.

Otra de las grandes apuestas de esta actualización es la incorporación de funciones potenciadas por inteligencia artificial, aunque Xiaomi no ha detallado aún cuáles serán exactamente. Estas podrían estar orientadas a mejorar la experiencia fotográfica, la organización inteligente de contenidos o la interacción por voz con el dispositivo.

HyperOS 3.0 se encuentra a pocos meses de llegar a su beta final.

Lista de dispositivos compatibles con HyperOS 3.0

Xiaomi ha ido confirmando de manera progresiva qué dispositivos recibirán HyperOS 3.0, incluyendo tanto modelos de gama alta como otros de gamas media y de entrada. La actualización se desplegará de forma escalonada tras la fase beta.

Móviles Xiaomi

  • Xiaomi 15 Ultra, 15 Pro, 15
  • Xiaomi 14 Ultra, 14T Pro, 14T, 14 Pro, 14
  • Xiaomi 13 Ultra, 13T Pro, 13T, 13 Pro, 13 Lite, 13
  • Xiaomi 12T Pro, 12T, 12 Pro, 12
  • Xiaomi MIX Flip, MIX FOLD 4, MIX FOLD 3, MIX FOLD 2
  • Xiaomi Pad 7 Pro, Pad 7, Pad 6S Pro, Pad 6

Móviles Redmi

  • Redmi Note 14 Pro+ 5G, Note 14 Pro 5G, Note 14 Pro, Note 14 5G, Note 14
  • Redmi Note 13 Pro+ 5G, Note 13 Pro 5G, Note 13 Pro, Note 13 5G, Note 13
  • Redmi Note 12 Pro+ 5G, Note 12 Pro 5G, Note 12 5G, Note 12 4G NFC, Note 12 4G, Note 12, Note 12S
  • Redmi 14C 5G, 14C, 13, 13C, 12 5G, 12
  • Redmi Pad Pro 5G, Pad Pro, Pad SE 8.7 4G, Pad SE 8.7, Pad SE

Modelos POCO

  • POCO F7 Ultra, F7 Pro, F6 Pro, F6, F5 Pro, F5
  • POCO X7 Pro, X7, X6 Pro 5G, X6
  • POCO M7 Pro 5G, M6 Pro 5G, M6 Pro 4G, M6 5G, M6 4G, M6
  • POCO C75 5G, C75, C65
Más de 70 equipos se actualizarán con HyperOS 3.0.

Calendario estimado

Aunque no hay fecha oficial para la versión estable, la beta global de HyperOS 3.0 se espera para finales de agosto de 2025. Si el desarrollo avanza sin inconvenientes, la versión definitiva podría estar lista antes de que termine el año. En todo caso, la disponibilidad variará según el modelo y la región.

Con este lanzamiento, Xiaomi busca reforzar su ecosistema de software y ofrecer una experiencia más fluida y personalizada a sus usuarios. La estrategia de acelerar el desarrollo y concentrar los recursos en una única versión apunta a reducir fragmentación y garantizar actualizaciones más rápidas en toda su gama de dispositivos.

