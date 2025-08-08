Glosario de tecnología: qué significa Salesforce

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología es parte fundamental de nuestras vidas y que en los próximos años seguirá aumentando su influencia en las actividades que realizamos a diario, por lo que todos tendremos que seguir creciendo a su par.

La pandemia de COVID-19 dejó en claro que había personas que no estaban preparadas para el internet de las cosas, ya que a muchas les parecían ajenas. Rápidamente tuvieron que ponerse al corriente para no quedar atrás y mantener el contacto con las actividades y personas que tuvieron que dejar de ver físicamente.

La tecnología seguirá influenciando nuestra vida cotidiana, por lo que es importante no bajar la guardia y seguir ampliando nuestro conocimiento en términos como espacio en la nube, metaverso, USB, criptomonedas, entre otros.

Qué es Salesforce

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Reuters)/Dado Ruvic

Salesforce es una plataforma de software en la nube que ofrece soluciones para administrar y optimizar los procesos de negocios. Está diseñada para permitir a las empresas tener un mejor control sobre sus datos, aplicaciones y herramientas, así como para mejorar la productividad y promover la colaboración entre los usuarios. Adicionalmente, Salesforce permite integrar datos de terceros como clientes, proveedores y otros sistemas para obtener una mejor visión general del negocio.

¿Está buscando una forma de optimizar sus procesos de negocio? ¡Salesforce puede ser la solución! Esta plataforma de software en la nube está diseñada para conectar y unificar todos los datos, aplicaciones y herramientas relacionadas con el negocio. Ofrece soluciones para mantener actualizado el flujo de información, mejorar la productividad y promover la colaboración entre los usuarios. Esto posibilita integrar datos externos como clientes, proveedores y otros sistemas con el fin de tener una imagen más clara del negocio.

En lo que sigue profundizaremos sobre las características y ventajas que ofrece Salesforce, ejemplos prácticos de su uso, así como su historia y evolución a lo largo del tiempo. Así que si quiere optimizar sus procesos empresariales o simplemente desea saber más acerca del poderoso programa Salesforce, siga leyendo para descubrir cómo.

Características y ventajas de Salesforce

Salesforce es una plataforma de software en la nube que se utiliza para gestionar relaciones con los clientes, también conocido como CRM. Está diseñado para ayudar a las empresas a alcanzar sus objetivos de ventas y marketing. Salesforce ofrece una variedad de características y ventajas que mejoran la eficiencia de un negocio.

Una de las principales características de Salesforce es su capacidad para almacenar datos en la nube y permitir el acceso desde cualquier dispositivo conectado a Internet. Es decir, que los usuarios pueden acceder fácilmente a la información necesaria, sin importar dónde se encuentren. Por otra parte, Salesforce ofrece herramientas avanzadas para administrar relaciones con los clientes, incluyendo módulos dedicados a la segmentación del mercado, análisis de campañas y automatización del servicio al cliente.

Otra gran ventaja de Salesforce es su flexibilidad: permite personalizar sus herramientas para adaptarse mejor a las necesidades específicas del negocio. Lo anterior quiere decir que cada empresa puede elegir qué características utilizar, cómo integrarlas entre sí y cómo configurarlas para obtener el máximo beneficio. Adicionalmente, esta plataforma se actualiza constantemente para proporcionar herramientas más modernas y avanzadas.

Otra ventaja destacada de Salesforce es su facilidad de uso: está diseñado pensando en los usuarios no expertos en tecnología. Ofrece intuitivas interfaces gráficas basadas en menús desplegables que facilitan el manejo rápido e intuitivo del sistema por parte de todos los usuarios, sin importar su nivel técnico o experiencia previa con CRM.

Finalmente, Salesforce ofrece un excelente soporte técnico 24/7 y un servicio al cliente altamente competente capaz de resolver rápidamente todas las dudas o problemas surgidos durante el uso del sistema. Esto garantiza un rendimiento óptimo sin interrupciones ni contratiempos innecesarios gracias a sus profesionales altamente preparados disponibles las 24 horas del día todos los días del año

Ejemplos de uso de Salesforce

Salesforce es una plataforma de administración de clientes y servicios basada en la nube. Ofrece muchas herramientas versátiles para ayudar a las empresas a optimizar los procesos comerciales, mejorar el flujo de trabajo y obtener resultados mejores y más rápidos. Esto se consigue mediante el uso de diferentes funciones, como la automatización, la personalización, la colaboración entre equipos y la gestión de datos. En el siguiente listado se muestran algunos ejemplos de cómo Salesforce puede hacer que su negocio sea más eficiente:

Automatización . Salesforce le permite automatizar tareas repetitivas tales como el envío de correos electrónicos masivos, actualizaciones del estado del pedido o avisos para los clientes. Esto elimina las tareas manuales tediosas y ayuda a su equipo a centrarse en actividades más importantes. Personalización . Con Salesforce, sus clientes pueden recibir una experiencia personalizada al interactuar con usted. Por ejemplo, sus clientes pueden recibir ofertas específicas basadas en su historial de compras previo o recomendaciones personalizadas para productos relacionados con los que ya han comprado. Colaboración entre equipos . Salesforce facilita la colaboración entre los miembros del equipo proporcionando un lugar central donde todos pueden acceder fácilmente a información relevante sobre los clientes y realizar seguimiento del progreso en tiempo real. Esta herramienta ayuda a los miembros del equipo a estar al tanto de todos los detalles importantes sin necesidad de interrumpirse mutuamente o perder el tiempo buscando información dispersa. Gestión de datos . Salesforce le permite recopilar y organizar todos sus datos relacionados con el cliente en un solo lugar para facilitar su análisis posterior. Esta herramienta le permite ver tendencias, encontrar patrones interesantes y obtener información útil sobre los hábitos comerciales de sus clientes para ayudarlos a hacer mejores decisiones comerciales futuras.

Historia y evolución de Salesforce

Salesforce es una plataforma de software desarrollada por la empresa Salesforce.com para ayudar a las organizaciones a administrar sus relaciones con clientes (CRM). Se lanzó por primera vez en 1999 y desde entonces ha experimentado un crecimiento exponencial, convirtiéndose en uno de los principales proveedores de CRM del mundo.

Salesforce fue desarrollado como un sistema de gestión de relaciones con el cliente basado en la nube, que permite a los usuarios acceder y personalizar sus datos desde cualquier lugar. Está diseñado para ayudar a las empresas a mejorar su servicio al cliente, mejorando la experiencia del mismo y su productividad. Asimismo, también ofrece herramientas avanzadas para optimizar el trabajo del equipo comercial, el marketing y la gestión de recursos humanos.

Con el paso del tiempo, Salesforce se ha convertido en mucho más que simplemente un sistema CRM,ahora también ofrece servicios como computación en la nube, análisis predictivo e incluso soluciones para Internet de las Cosas (IOT). Estas innovaciones han permitido que Salesforce se mantenga relevante y continúe expandiendo su negocio.

A lo largo de los últimos 20 años, Salesforce ha realizado numerosas adquisiciones exitosas para ampliar su alcance y servicios. Algunas adquisiciones importantes incluyen: ExactTarget (2013), RelateIQ (2014), Mulesoft (2018) y Tableau Software (2019). Estas adquisiciones han ampliado significativamente el alcance de Salesforce, permitiéndole ofrecer soluciones completas para satisfacer todas las necesidades empresariales.

En 2020, Salesforce es utilizada por miles de empresas en todo el mundo para mejorar sus operaciones comerciales. Es sin duda una herramienta imprescindible para cualquier negocio moderno, ya sea grande o pequeño. A medida que el mercado continúa evolucionando rápidamente con nuevas tecnologías emergentes cada día, esperamos ver más innovación en los próximos años proveniente directamente de Salesforce.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué aprender términos de tecnología

A pesar de que la tecnología se encuentra en todos los ámbitos de la vida, es posible que haya personas que aún no sepan usarla o no sepan actuar adecuadamente frente algunas situaciones; sin embargo, la mejor manera de seguir así, es ampliar el conocimiento para estar más preparado.

Por ejemplo, solo una persona que sabe distinguir el phishing puede evitar ser víctima de un fraude y alertar a otros en caso de notar algo anormal en los sitios que visita.