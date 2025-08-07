WhatsApp e Instagram consumen mucho espacio en el celular: dónde están sus papeleras para eliminar archivos

Para facilitar la gestión del espacio, ambas aplicaciones incluyen una función conocida por muchos como “papelera”. (Meta)

Las aplicaciones móviles de WhatsApp e Instagram suelen ocupar una cantidad considerable de espacio en el celular, especialmente por la acumulación de archivos multimedia como fotos, videos y documentos.

Para ayudar a gestionar mejor el almacenamiento, ambas plataformas cuentan con una función denominada “papelera”, que permite a los usuarios revisar y eliminar fácilmente contenidos que podrían considerarse innecesarios.

Esta herramienta facilita la limpieza del dispositivo sin necesidad de desinstalar la app o borrar datos importantes manualmente.

En los Ajustes de WhatsApp se encuentra esta función. (WhatsApp)

Dónde está la papelera de WhatsApp

El proceso para encontrar la papelera de WhatsApp es el siguiente:

Ir a Ajustes. Dirigirse a ‘Almacenamiento y datos’ y luego a ‘Administración de almacenamiento’. Ir al apartado que aparece debajo de ‘Revisa y elimina elementos’.

Dónde se encuentra la papelera de Instagram

La papelera de Instagram funciona de manera muy distinta a la de WhatsApp, ya que no almacena archivos recibidos o enviados, sino los borradores de publicaciones, historias o reels que el usuario haya guardado sin publicar.

Los borradores de Instagram consumen espacio. (Instagram)

Para acceder a estos borradores, es necesario ir a la pestaña de crear una nueva publicación y luego seleccionar la opción ‘Borradores‘.

Estos borradores ocupan espacio en el dispositivo porque incluyen imágenes, videos y datos temporales relacionados con la edición. Si se acumulan en gran cantidad, pueden afectar el rendimiento del celular y aumentar el consumo de almacenamiento interno.

Por qué WhatsApp e Instagram consumen tanto espacio

WhatsApp e Instagram son dos de las aplicaciones más populares a nivel mundial, pero están entre las que más espacio consumen en los dispositivos móviles.

Esto se debe principalmente a la gran cantidad de archivos multimedia que manejan.

WhatsApp e Instagram, aunque muy populares, se encuentran entre las apps que más espacio ocupan en los móviles. (Imagen ilustrativa Infobae)

En el caso de WhatsApp, los chats suelen estar llenos de fotos, videos, audios, stickers, documentos y mensajes reenviados, muchos de los cuales se descargan automáticamente y se almacenan en la memoria del celular, incluso sin que el usuario lo note.

Instagram, por su parte, consume espacio por los datos en caché que acumula al navegar entre publicaciones, reels, historias y anuncios.

Además, si el usuario guarda borradores de contenido (como publicaciones o reels no publicados), estos también ocupan espacio, ya que incluyen archivos multimedia editados parcialmente.

Instagram ocupa espacio al acumular datos en caché de publicaciones, reels, historias y anuncios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aplicación también guarda temporalmente datos para mejorar la velocidad de carga, lo que puede resultar en varios gigabytes acumulados con el tiempo.

El almacenamiento se ve aún más afectado si el usuario no gestiona con frecuencia los archivos que recibe o guarda.

Por eso, tanto WhatsApp como Instagram ofrecen herramientas para liberar espacio, como la función de ‘administrar almacenamiento‘ y la opción de eliminar caché o borradores, lo cual es clave para mantener el buen rendimiento del dispositivo.

El espacio disponible puede reducirse considerablemente si el usuario no revisa ni organiza regularmente los archivos que recibe o almacena. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Otras formas de ahorrar espacio en el celular

Además de eliminar archivos de WhatsApp e Instagram, existen otras formas efectivas de ahorrar espacio en el celular y mejorar su rendimiento.

Una de las más simples es borrar la caché de las aplicaciones, ya que muchas acumulan datos temporales que no son esenciales.

También es recomendable desinstalar aquellas apps que no se utilizan con frecuencia, ya que ocupan memoria sin aportar valor real al día a día del usuario.

Otra estrategia útil es mover fotos, videos y documentos a servicios de almacenamiento en la nube como Google Drive, iCloud o Dropbox. Esto permite liberar espacio sin perder archivos importantes.

Es recomendable eliminar apps que no se usan con frecuencia para ahorrar espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, es posible utilizar tarjetas microSD (en dispositivos que lo permiten) para almacenar fotos, música y otros documentos de gran tamaño.

Revisar la galería regularmente para eliminar capturas de pantalla antiguas, imágenes duplicadas o videos innecesarios también contribuye significativamente. Aplicaciones especializadas en limpieza, como Files de Google, pueden ayudar a identificar archivos grandes o poco utilizados.

Por último, mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas asegura una mejor gestión del almacenamiento, ya que muchas actualizaciones optimizan el uso de recursos del dispositivo.