FILBo 2026: llega la inteligencia artificial y la innovación digital al mundo editorial con más fuerza

India será el país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) 2026. Reconocido como un referente global en tecnología, ciencia e innovación, se espera que este país aporte una muestra representativa de estos avances a la próxima edición del evento.

El embajador de la India en Colombia, S.E. Sr. Vanlalhuma, explicó en declaraciones a Infobae que aún se encuentran en una fase inicial de preparación, por lo que no se ha definido la programación completa. Sin embargo, aseguró que están trabajando para presentar una selección destacada de contenidos.

“Todavía estamos en una etapa temprana, así que no tengo la lista definitiva de libros o elementos que traeremos. No obstante, llevaremos lo mejor que tenemos para ofrecer. Este es un evento de gran relevancia, no solo para Colombia, sino para toda América Latina”, afirmó el embajador.

La participación de India busca fortalecer los lazos culturales entre ambos países y contribuir al intercambio de conocimiento y literatura en el marco de la FILBo 2026.

La inteligencia artificial en el mundo editorial

Otro tema destacado durante la presentación de India como país invitado a la FILBo 2026 fue el papel de la inteligencia artificial en el sector editorial.

Adriana Cecilia Ángel Forero, directora de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, señaló:

“Desde hace dos años, la inteligencia artificial aplicada al sector editorial ha sido uno de los temas centrales en nuestras jornadas profesionales. Seguramente, con la participación de India, este tema volverá a estar presente, permitiéndonos abordar el impacto de las nuevas tecnologías en el mercado editorial de ambos países”.

La presencia de este tema en la feria responde a la necesidad del sector editorial de analizar los efectos de la inteligencia artificial en sus distintos procesos.

La participación de India, país con amplio desarrollo en tecnología, permitirá fortalecer este enfoque y propiciar espacios de discusión sobre los avances y desafíos que plantea la adopción de estas herramientas en la industria editorial.

De acuerdo con datos de Statista, se estima que el mercado de inteligencia artificial en India alcanzará los 7.840 millones de dólares en 2025 y que crecerá a una tasa anual del 26,37% hasta 2031.

Qué oferta editorial en formato digital habrá en la FILBo 2026

Otro tema mencionado durante la presentación de India como país invitado de honor para la FILBo 2026 fue la oferta editorial en formato digital, incluyendo los libros electrónicos (ebooks). Al respecto, el embajador de la India en Colombia, S.E. Sr. Vanlalhuma, señaló que aún es temprano para confirmar los contenidos que se presentarán, pero expresó su intención de llevar lo mejor del país al evento.

Por su parte, Andrés López Valderrama, presidente ejecutivo de Corferias, destacó la importancia de integrar lo digital en la experiencia de la lectura:

“Una de las grandes apuestas de la Feria del Libro ha sido entender que la lectura es un complemento entre los formatos físicos tradicionales y los medios digitales. Hemos visto que los medios digitales permiten llegar a una audiencia mucho más amplia y atraer nuevos lectores”, mencionó

“Esto no significa que la industria editorial esté quedando atrás; al contrario, el entorno digital necesita de una industria editorial sólida, que garantice una curaduría adecuada de los contenidos. Esta ha sido una parte central del debate en nuestras ediciones anteriores y lo seguirá siendo”, explicó.

Además, López Valderrama subrayó que la participación de India debe entenderse dentro de un contexto más amplio de cooperación bilateral, en el que también tendrán relevancia temas económicos, comerciales y tecnológicos:

“India es un referente en innovación, ciencia y tecnología. Su presencia en la feria representa no solo un intercambio cultural, sino también una oportunidad para fortalecer relaciones en otras áreas, como la inversión extranjera y la cooperación empresarial”, concluyó.