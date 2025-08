El Juego del Calamar tiene un juego oculto en Poki: cómo encontrarlo y disfrutarlo gratis

Sprint League y Survival 456 But It’s Impostor destacan entre los juegos inspirados en El Juego del Calamar. (Poki)

El impacto de El Juego del Calamar trascendió la pantalla para convertirse en un auténtico fenómeno cultural. Su influencia inspiró la creación de un videojuego en la plataforma Poki, que reúne diferentes experiencias gratuitas.

En esta aplicación es posible acceder a juegos desde cualquier dispositivo con acceso a internet y desde un navegador, ya que no se requiere instalar ningún programa por lo que el proceso es fácil y rápido.

Qué es Poki, la plataforma de juegos gratuitos por internet

Poki se presenta como un enorme patio de recreo digital. Su misión gira en torno a ofrecer un espacio amplio y variado de juegos para todas las edades y gustos, totalmente gratis y sin necesidad de descargar software, instalar aplicaciones o registrarse. Basta un navegador y conexión a internet para comenzar la partida.

La plataforma reúne títulos provenientes de desarrolladores de todo el mundo y los revisa antes de publicarlos, asegurando así calidad y, sobre todo, una experiencia libre de interrupciones molestas como pop-ups o publicidad invasiva.

Poki ofrece acceso fácil y sin descargas a miles de juegos online para todas las edades. (Poki)

Los usuarios pueden acceder a Poki tanto desde computadoras de escritorio como tabletas o smartphones, lo que permite disfrutar sus propuestas desde el hogar, el transporte público o cualquier lugar con conexión.

Cómo es el juego de El Juego del Calamar oculto en Poki

Entre la enorme cantidad de propuestas, Poki alberga minijuegos que toman elementos de la serie El Juego del Calamar, desde las ya emblemáticas pruebas hasta versiones con propuestas originales.

Si bien algunos títulos están fácilmente accesibles desde la barra de búsqueda, existen auténticas “joyas ocultas” que emulan de manera sorprendente la tensión y reglas de la serie.

Uno de ellos reproduce el inolvidable “puente de cristales”, donde los participantes deben dar saltos calculados y tomar riesgos, ya que pisar la placa equivocada los hará caer al vacío.

La plataforma Poki revisa y selecciona juegos para garantizar calidad y experiencia sin publicidad invasiva. (Poki)

Esta experiencia, que remite directamente a los momentos más dramáticos del relato televisivo, aparece dentro de una plataforma interna en Poki llamada Sprint League, la cual se asemeja a un miniuniverso tipo Roblox.

Para acceder a este desafío en Sprint League es necesario identificar primero la sección, ya que no se promociona en la portada principal. Dentro, el jugador encuentra distintas opciones, entre ellas la reproducción del famoso reto del puente de cristales.

Se trata de competencias en tiempo real contra otros usuarios conectados, lo que incrementa el componente social, la competencia y la emoción.

Otro de los títulos más destacados con vínculos directos a la serie coreana, sobresale Survival 456 But It’s Impostor. Este juego gratuito invita a los jugadores a enfrentarse a varias de las pruebas más recordadas de la serie, como “Luz roja, luz verde” y los complicados desafíos del caramelo dalgona

Survival 456 But It’s Impostor añade, sin embargo, un elemento humorístico al mezclar personajes minimalistas y carismáticos, similares a los de Among Us. Así, combina el drama y la tensión de El Juego del Calamar con un diseño desenfadado y accesible, generando una experiencia inmersiva apta para quien prefiera sesiones individuales o multiplayer.

Poki permite jugar desde computadoras, tabletas o smartphones sin necesidad de registro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otros juegos hay en Poki

El catálogo de Poki destaca por su amplitud y renovación frecuente. La variedad de juegos incluye categorías como:

Juegos de acción : conducción, disparos, lucha, plataformas.

Juegos de aventura : exploración, acertijos, historias interactivas.

Juegos de estrategia : gestión de recursos, defensa de torres.

Juegos de puzzles : desafíos lógicos y de ingenio.

Juegos .io : dinámicas multijugador en tiempo real, al estilo Agar.io o Slither.io.

Juegos educativos : matemáticas, palabras, mecanografía.

Juegos de deportes, carreras, simulación, vestimenta y moda, clásicos, y más opciones orientadas a todo tipo de públicos.

Poki también cuida el acceso directo y sencillo a sus juegos, con menús intuitivos y secciones temáticas: desde “Juegos populares” hasta “Nuevos juegos”, sin dejar de lado colecciones específicas para chicas y chicos.

El catálogo de Poki abarca acción, aventura, estrategia, puzzles, juegos .io y educativos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo encontrar estos y otros juegos en Poki

Poki facilita la localización de cualquiera de sus propuestas a través de varios caminos:

Barra de búsqueda : al introducir el nombre exacto de un juego, la plataforma lo muestra con precisión. Si se desconoce el título concreto, puede emplearse cualquier palabra relacionada, como “acción”, “calamar”, “puente”, etcétera.

Categorías : la organización temática ayuda a navegar entre géneros: acción, deportes, lógica, estrategia, entre otros muchos. Incluso existe una sección dedicada a juegos de armas y combate, que resulta útil para quienes desean adrenalina.

Colecciones y destacados: Poki renueva constantemente sus destacadas “Nuevos juegos” y “Juegos populares”, donde aparecerán los lanzamientos recientes y los preferidos de la comunidad.