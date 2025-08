Xbox lanza Días de Juego Gratis: cuáles son los títulos disponibles hasta el 3 de agosto

Los Días de Juego Gratis estarán habilitados desde el 31 de julio al domingo 3 de agosto. (Microsoft)

Xbox ha presentado una nueva edición de sus Días de Juego Gratis, que permite a los usuarios acceder sin costo a títulos destacados como WWE 2K25, Dynasty Warriors: Origins, I, Robot y The Ascent entre el 31 de julio y el 3 de agosto.

Según informó Microsoft, esta promoción está dirigida a miembros de Xbox Game Pass Ultimate, Standard y Core; sin embargo, en el caso de The Ascent, la oferta se extiende a todos los usuarios de Xbox, sin necesidad de suscripción. La iniciativa busca atraer tanto a jugadores habituales como a quienes desean explorar nuevos títulos en Xbox One y Xbox Series X|S.

Durante este periodo, los Días de Juego Gratis ofrecen la posibilidad de probar versiones completas de juegos seleccionados. Para WWE 2K25, Dynasty Warriors: Origins y I, Robot, el acceso está reservado a quienes cuenten con alguna de las membresías mencionadas, mientras que The Ascent se encuentra disponible para toda la comunidad de Xbox. Los usuarios pueden disfrutar de estos títulos en consolas Xbox One y Xbox Series X|S, con la ventaja de que todos los juegos incluidos han sido optimizados para las plataformas más recientes.

La promoción tiene efecto en cuatro juegos de la plataforma. (Xbox Wire)

WWE 2K25: la experiencia más amplia de la franquicia

Entre los títulos destacados de esta edición se encuentra WWE 2K25 Standard Edition, que ofrece la entrega más extensa de la franquicia hasta la fecha. El juego presenta un elenco de más de 300 personajes jugables, incluyendo figuras actuales, leyendas y miembros del Salón de la Fama. Los jugadores pueden revivir momentos emblemáticos y combates históricos en el nuevo modo 2K Showcase: La Dinastía de Bloodline, narrado por Paul Heyman, o controlar a una Superestrella de las divisiones femenina o masculina en una historia única de MyRIE multigénero.

Dynasty Warriors: Origins y la acción masiva

Por su parte, Dynasty Warriors: Origins revitaliza la saga de acción hack ‘n slash de Koei Tecmo, permitiendo a los jugadores enfrentarse a los ejércitos más numerosos de la serie. Xbox Wire detalló que la narrativa abarca desde la Rebelión de los Turbantes Amarillos hasta la Batalla de Chibi, situando al usuario en el centro de una antigua China convulsa. A través de la perspectiva de un héroe anónimo, se lucha por restaurar la paz y moldear el destino de la era de los Tres Reinos, enfrentando a miles de enemigos en escenarios de gran escala.

I, Robot: el clásico arcade reimaginado

I, Robot, optimizado para Xbox Series X|S y con Smart Delivery, representa una reinterpretación del clásico arcade de Atari de los años 80, a cargo de Jeff Minter. Esta nueva versión destaca por su explosión visual de colores y formas, así como por sus desafíos renovados. El objetivo es guiar a un robot con cabeza de buey para burlar al ojo que todo lo ve, avanzando por casillas y evitando ser detectado para no ser electrocutado. El juego introduce mecánicas originales y un entorno tridimensional de gran dinamismo. Además, I, Robot cuenta con un descuento del 20% durante los Días de Juego Gratis, oferta que se extiende hasta el 10 de agosto.

Consolas Xbox Series X y S. (Europa Press)

The Ascent: universo ciberpunk para todos los usuarios

The Ascent, también optimizado para las consolas más recientes y compatible con Xbox Play Anywhere, invita a los jugadores a explorar el universo ciberpunk de Veles. La propuesta permite jugar en solitario o en modo cooperativo con hasta tres amigos, enfrentando el colapso repentino de la arcología en la que se desarrolla la acción. Durante la promoción, The Ascent puede descargarse sin coste y, para quienes deseen adquirirlo, el juego base ofrece hasta un 75% de descuento y su contenido descargable (DLC) un 50% de rebaja, vigentes hasta el 11 de agosto.

Cómo acceder y condiciones de la promoción

Quienes decidan comprar alguno de los juegos durante el evento podrán conservar tanto el progreso alcanzado como los logros obtenidos, lo que facilita continuar la experiencia sin interrupciones. Para acceder a los títulos, los usuarios deben buscarlos en sus páginas individuales en Xbox.com, donde serán redirigidos a Microsoft Store para iniciar sesión y proceder con la instalación, siempre que cuenten con la membresía correspondiente. Alternativamente, desde la consola, es posible encontrar la colección de Días de Juego Gratis en la pestaña Suscripciones de la Tienda Xbox, disponible tanto en Xbox One como en Xbox Series X|S.