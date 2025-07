Glosario de tecnología: qué significa DevOps

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En las últimas décadas la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar actividades sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué es DevOps

DevOps es un enfoque de colaboración entre Desarrollo y Operaciones para lograr la entrega de software y servicios a través de una infraestructura ágil, automatizada y segura. Esta metodología busca mejorar la calidad del software al optimizar los procesos de desarrollo, prueba, medición, implementación y operación, logrando así entregas más rápidas con mejores resultados.

¿Qué es DevOps? Ya sabemos que se trata de una metodología que combina desarrollo y operaciones, pero ¿cómo se aplica en la práctica? Aquí te explicaremos todo lo necesario para comprender los fundamentos de DevOps y cómo empezar a implementarlo. Aprenderemos acerca de conceptos como automatización, cultura ágil y modelos de entrega continua, entre otros. Además, conocerás algunas herramientas que te ayudarán a implementar estos conceptos en tu organización.

Importancia de DevOps

DevOps es una filosofía que busca unificar los procesos de desarrollo y operaciones de software para lograr la entrega de productos de calidad a los usuarios finales. Esta filosofía se ha vuelto cada vez más popular en el ámbito empresarial, ya que permite a las empresas obtener resultados rápidamente y mejorar su competitividad. Esto se consigue mediante la automatización y la mejora continua del proceso de entrega, algo que solo es posible con DevOps.

Aquí hay algunas de las principales ventajas que ofrece el uso de DevOps.

Mejor colaboración entre equipos . El equipo de desarrolladores trabaja en estrecha colaboración con el equipo de operaciones, lo que permite una comunicación más fluida, lo cual resulta en un mejor servicio para los usuarios finales. Automatización . DevOps permite automatizar muchos procesos, lo cual significa menos tiempo perdido en tareas manuales y más tiempo para crear nuevas funcionalidades o solucionar problemas. Esto ayuda a reducir los costes asociados con la implementación y mantenimiento del software. Mayor productividad . Al optimizarse las distintas etapas del proceso de entrega gracias a DevOps, se consigue un mayor grado de productividad, ya que todos los equipos trabajan mejor juntos para llegar al mismo objetivo final. Mejora continua . El hecho de que todos los equipos estén involucrados en el proceso permite realizar pruebas constantemente para identificar errores y optimizaciones antes del lanzamiento final del producto o servicio al mercado. Esta es una forma eficaz de garantizar la calidad del producto terminado y evitar problemas innecesarios durante su implementación o posteriormente durante su uso por parte del usuario final.

Métodos de DevOps

Las principales prácticas DevOps incluyen:

Automatización . La automatización es una parte fundamental del éxito DevOps. Esta herramienta permite optimizar procesos, acelerar el tiempo de entrega y mejorar la calidad del software. Además, permite reducir los errores humanos al automatizar tareas complejas. Monitorización . La monitorización es otra herramienta clave en DevOps. Esto permite monitorear el rendimiento del producto en tiempo real para detectar problemas antes de que se vuelvan críticos. Esto ayuda a identificar errores rápidamente, minimizando posibles interrupciones en el servicio al cliente. Integración continua (CI) . La integración continua es un proceso que une todas las etapas del desarrollo para simplificarlas y mejorarlas. El CI incorpora el control de versiones, compilaciones, pruebas automatizadas y mucho más para garantizar un flujo suave desde el inicio hasta la liberación final del producto. Entrega continua (CD) . La entrega continua facilita la implementación automática de nuevas características sin interrumpir el servicio al cliente. Esta herramienta reduce significativamente los riesgos asociados con la implementación manual, lo que hace que sea ideal para empresas con necesidades cambiantes o actualizaciones frecuentes.

Herramientas útiles para DevOps

Las herramientas útiles para DevOps son un conjunto de herramientas y tecnologías que permiten a los desarrolladores y operadores de TI trabajar juntos para mejorar la eficiencia en la entrega de software. Estas herramientas ayudan a los equipos de desarrollo a entregar software de forma más rápida, segura y con una mayor calidad. Entre las herramientas útiles para DevOps se encuentran:

Ansible . Esta herramienta es un sistema de gestión de configuración diseñado para automatizar la implementación, configuración y administración de sistemas informáticos. Ansible permite a los equipos automatizar tareas comunes como la instalación, actualización y configuración del software. Docker . Docker es una plataforma open-source que permite crear, implementar y ejecutar aplicaciones dentro de contenedores ligeros que pueden ser fácilmente movidos entre servidores diferentes sin perder su estado original. Esto permite a los equipos desplegar nuevas versiones del software rápidamente sin tener que preocuparse por incompatibilidades entre servidores o plataformas diferentes. Jenkin s. Jenkins es un servidor open-source diseñado para ejecutar tareas programadas dentro del flujo de trabajo DevOps con el objetivo final de hacer más fácil el proceso completo desde el código fuente hasta la producción final del producto terminado. Chef . Chef es un sistema open-source basado en recetas diseñado para permitir a los equipos definir las dependencias necesarias para poner en marcha sus proyectos informáticos junto con sus procesos asociados (despliegues, actualizaciones). Esto ayuda a los equipos garantizando replicabilidad en todos sus proyectos sin importar cuánto cambie su infraestructura subyacente. Kubernetes . Kubernetes es un sistema open-source diseñado para administrar contenedores Docker distribuidos alrededor del mundo, lo que permite escalarlos verticalmente o horizontalmente según sea necesario para satisfacer las demandas del usuario final en cualquier momento o lugar donde se encuentren alojados los contenedores Docker respectivamente.

Estas son solo algunas herramientas útiles para DevOps disponibles actualmente; existen muchísimas más que pueden ayudarte en tu camino hacia el éxito con este tipo de tecnologí­a moderna orientada al usuario final.

Ventajas y desventajas de DevOps

Aunque DevOps tiene muchas ventajas, también hay algunas desventajas que deben tenerse en cuenta.

Ventajas:

Agilidad . La adopción del enfoque DevOps acelera el proceso de desarrollo y liberación del software, lo que permite a las empresas aprovechar al máximo su tiempo y recursos. Mayor visibilidad . DevOps ofrece mayor visibilidad a los equipos de desarrollo sobre los procesos y herramientas utilizados para construir y lanzar productos. Esto ayuda a identificar problemas rápidamente antes de que se propague un error durante el ciclo de vida completo del producto. Mejora la calidad . Debido a la mayor colaboración entre los equipos y las pruebas automatizadas, DevOps permite detectar errores temprano en el proceso para evitar problemas mayores durante el lanzamiento. Esto mejora significativamente la calidad final del producto. Reducción del tiempo necesario para implementar cambios . Al automatizar algunos procesos manuales, DevOps reduce drásticamente el tiempo necesario para implementar cambios o actualizaciones en los productos existentes.

Desventajas:

Alto coste inicial . Debido a que DevOps requiere cierta infraestructura tecnológica para ser implantada correctamente, puede generarse un coste inicial muy elevado por su implementación. Escasez de profesionales capacitados . Debido al nivel avanzado necesario para trabajar con DevOps, no siempre es fácil encontrar profesionales con las habilidades adecuadas para hacerlo correctamente. Dificultad para probar todas las combinaciones posibles . Al usarse diferentes herramientas y plataformas con DevOps, pueden surgir problemas al intentar probarlos todos juntos ya que no hay manera de garantizar su funcionamiento conjunto sin realizar pruebas exhaustivas previas al lanzamiento.

La tecnología en la vida

A pesar de que la tecnología se encuentra en todos los ámbitos de la vida, es posible que haya personas que aún no sepan usarla o no sepan actuar adecuadamente frente algunas situaciones; sin embargo, la mejor manera de seguir así, es aprender más para estar mejor preparado.

Por ejemplo, solo una persona que sabe distinguir el phishing puede evitar ser víctima de un fraude y alertar a otros en caso de notar algo anormal en los sitios que visita.