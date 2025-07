Apple lanza de forma oficial iOS 18.6, una de las actualizaciones más importantes para iPhone

Es compatible con la mayoría de teléfonos de la marca y es un proceso que se hace manual o de manera automática. (Foto: REUTERS/Hollie Adams/Foto de archivo)

Apple ha anunciado el lanzamiento oficial de iOS 18.6 para usuarios de diferentes modelos de iPhone. Esta actualización es la última gran revisión que recibirán teléfonos emblemáticos de la compañía, como el XS, antes de que el próximo sistema operativo, iOS 26, se convierta en el referente.

Aunque la mayor atención del sector tecnológico se centra en la próxima versión, aún en fase beta hasta septiembre, el ciclo de vida de iOS 18 se consolida por medio de este último paquete de mejoras y correcciones.

La noticia cobra especial interés para quienes utilizan dispositivos como el iPhone XS, XS Max y XR. Para estos modelos, iOS 18.6 será la última actualización disponible, salvo excepciones por motivos de seguridad que puedan requerir versiones adicionales como iOS 18.6.1 o posteriores.

Qué novedades introduce esta nueva actualización en el iPhone

No se verán cambios perceptibles para los usuarios en el celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras instalar iOS 18.6, el usuario percibirá pocos cambios en términos de interfaz. A nivel visual, la única modificación evidente se encuentra en la apariencia relacionada con la instalación de tiendas alternativas a la App Store, aunque esta transformación es exclusiva para los dispositivos en la Unión Europea.

La experiencia de uso, en líneas generales, se mantiene fiel a lo conocido. El valor principal de la actualización radica en cambios internos.

Apple ha centrado sus esfuerzos en reforzar la seguridad y optimizar la estabilidad del sistema, blindando a los dispositivos frente a amenazas recientes y mejorando la experiencia para los desarrolladores.

No existen grandes innovaciones funcionales, pero el enfoque en la protección y el rendimiento es una de las prioridades detectadas en esta versión final.

Por qué es necesaria esta actualización de Apple para iPhone

Es la última versión antes de la llegada de iOS 26. (Foto: Europa Press)

El interés por iOS 18.6 se explica, entre otros motivos, porque constituirá la última actualización importante antes del salto definitivo a iOS 26. Con ella, Apple cierra la etapa de soporte regular para varios de sus modelos clásicos, dando paso a un periodo en el que solo se contemplarían parches urgentes específicos.

Pese a que no se descartan pequeñas revisiones numéricas en caso de emergencias, la compañía orienta ya todos los esfuerzos hacia el cambio generacional.

Para los usuarios del iPhone XS, XS Max y XR, esta actualización marca un punto de inflexión. Son los tres dispositivos que no serán compatibles con iOS 26, lo que significa que tendrán un horizonte de mantenimiento más limitado por parte de Apple. La etapa de soporte oficial se reduce, aunque no afecta la funcionalidad diaria ni el acceso a servicios esenciales.

Cómo afecta la nueva actualización a los modelos antiguos de iPhone

Los usuarios pueden optar por seguir usando celulares antiguos pero sin ninguna nueva funcionalidad o adquirir uno más moderno. (Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

El iPhone XS, XS Max y XR podrán seguir utilizando iOS 18.6 durante años, con la certeza de que las aplicaciones principales, incluidas plataformas como WhatsApp, seguirán brindando soporte.

Aunque ya no recibirán nuevas funciones, no se prevén problemas en el corto y mediano plazo, así que no existe una urgencia inminente para reemplazarlos. No obstante, desde el entorno técnico se debe mantener estos modelos actualizados con la última versión disponible.

Esta estrategia permite reducir riesgos de vulnerabilidades y asegura un rendimiento óptimo, aunque quede limitada la incorporación de novedades o rediseños futuros. El dispositivo seguirá siendo operativo con las características actuales durante un periodo considerable.

De qué forma se puede descargar e instalar la nueva actualización de Apple

Hay otras novedades para otros dispositivos como el iPad y iMac. (Foto: Apple)

Para instalar iOS 18.6, el usuario debe ingresar en: Ajustes > General > Actualizaciones de software en cualquier iPhone XS en adelante.

El proceso de actualización se efectúa de forma automática si el dispositivo está configurado para recibir nuevas versiones, pero se puede realizar la búsqueda y descarga manualmente.

Junto a iOS 18.6, Apple ha liberado otras versiones de software para el resto de su ecosistema: iPadOS 18.6, watchOS 11.6, macOS 15.6, tvOS 18.6 y visionOS 2.6.

Este lanzamiento conjunto refuerza la estrategia de Apple de mantener todos sus dispositivos alineados en materia de seguridad, rendimiento y soporte técnico.