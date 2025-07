Grabar bajo el agua sin dañar tu smartphone: esta es la certificación que debe de tener

Conoce qué certificación debe tener tu smartphone para sumergirlo bajo el agua. (Imagen ilustrativa)

En la actualidad, los smartphones no solo se han convertido en herramientas esenciales para la comunicación, sino también en dispositivos multifuncionales capaces de capturar fotos y videos de alta calidad en cualquier situación.

Sin embargo, cuando se trata de usarlos bajo el agua, es crucial entender qué tipo de protección deben tener para evitar daños irreparables. Aquí es donde entra en juego la certificación IP.

¿Qué es la certificación IP?

La certificación IP (Ingress Protection) es un estándar internacional creado por la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), que clasifica el grado de protección que tiene un dispositivo electrónico frente a la entrada de cuerpos sólidos como el polvo y líquidos como el agua.

La certificación mide la resistencia al agua y al polvo. (Unsplash)

Este estándar está compuesto por dos números: el primero (que va del 0 al 6) indica el nivel de protección contra el polvo, mientras que el segundo (del 0 al 9) representa la resistencia al agua. Cuanto más altos sean estos números, mayor será la protección.

Por ejemplo, un teléfono con certificación IP68 es completamente resistente al polvo (nivel 6) y puede resistir la inmersión en agua dulce a una profundidad de hasta 1,5 metros durante un máximo de 30 minutos (nivel 8).

¿Cuál es la diferencia entre IP68 e IP69?

A simple vista, podría pensarse que un dispositivo con certificación IP69 es superior a uno con IP68. No obstante, esto no siempre es así. La certificación IP69 garantiza que el dispositivo puede resistir chorros de agua a alta presión y temperaturas elevadas, como los que se usan en procesos de limpieza industrial. Pero eso no significa que sea apto para ser sumergido en agua por largos periodos.

La certificación IP69 permite capturar fotos bajo el agua hasta dos metros de profundidad. - Cortesía OPPO.

Por el contrario, la certificación IP68 está pensada específicamente para inmersiones prolongadas. Esto la convierte en la mejor opción si lo que se busca es tomar fotos o grabar videos bajo el agua. En cambio, un teléfono móvil solo con IP69 podría fallar si se sumerge por más de unos segundos, aunque resista el contacto con agua a presión.

¿Qué teléfonos tienen estas certificaciones?

Marcas como Samsung, Xiaomi, Motorola y Apple han lanzado numerosos modelos de gama media y alta con certificación IP68. Esto brinda tranquilidad al usuario en situaciones cotidianas: usar el celular mientras llueve, que se caiga accidentalmente a una piscina o que reciba salpicaduras durante actividades al aire libre.

Por otro lado, algunas marcas emergentes, como Realme, han comenzado a incorporar la certificación IP69 en modelos más accesibles. Un ejemplo es el Realme C75, que es uno de los primeros dispositivos de gama de entrada con esta especificación. Aun así, esto no significa que sea más resistente al agua que uno con IP68, sino que soporta otros escenarios específicos como chorros a presión.

El celular continúa funcionando incluso después de haberlo sumergido en agua. (Infobae)

Lo que debes saber antes de mojar tu teléfono

Aunque tu teléfono tenga una certificación IP alta, hay ciertas precauciones que no deberías ignorar:

No uses el teléfono bajo el agua salada . La mayoría de las pruebas de resistencia se realizan en agua dulce. El agua del mar, al tener sal, puede causar corrosión en los componentes internos.

Evita usar el teléfono en piscinas con químicos . El cloro puede afectar las juntas de sellado y degradar la protección con el tiempo.

Verifica el tiempo y la profundidad máxima . No todos los modelos certificados con IP68 soportan la misma cantidad de tiempo ni profundidad. Consulta siempre las especificaciones oficiales.

No cargues el teléfono si está mojado. Incluso si tiene protección, es mejor dejar que se seque completamente antes de conectar cualquier cable.