Cuáles son los 10 mejores videojuegos de lo que va de 2025: en la lista hay uno latinoamericano

Clair Obscur: Expedition 33 lidera la lista de los mejores videojuegos de 2025, según el ranking semestral de Metacritic.

La primera mitad de 2025 ha representado una de las mejores épocas para los fanáticos de videojuegos, con grandes lanzamientos y varios candidatos al Mejor Juego del Año (GOTY) en los próximos The Game Awards. Según los listados y puntuaciones de Metacritic, algunos nombres ya se consolidan como referencia.

Entre los mejor puntuados hay un juego ecuatoriano, Despelote, que ha generado una gran impresión por su combinación narrativa social, económica y deportiva.

Ranking de los mejores videojuegos de 2025 hasta la fecha

El balance semestral en Metacritic posiciona a varios lanzamientos como los más sobresalientes. Las actualizaciones de títulos clásicos como “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” y “Tears of the Kingdom” para Nintendo Switch 2, si bien han obtenido excelentes críticas, no forman parte de la lista al no ser candidatos seleccionables para la categoría GOTY en The Game Awards.

Death Stranding 2: On the Beach, de Hideo Kojima, figura en el ranking de mejores videojuegos del año con 90 puntos en Metacritic. (Captura/Infobae)

En este contexto, los diez videojuegos mejor puntuados de 2025, con sus respectivas valoraciones, conforman el siguiente listado:

Clair Obscur: Expedition 33 — 93 puntos. Blue Prince — 92 puntos. Split Fiction — 91 puntos. Death Stranding 2: On the Beach — 90 puntos. Despelote — 89 puntos. The Talos Principle: Reawakened — 89 puntos. Monster Hunter Wilds — 88 puntos. Kingdom Come: Deliverance 2 — 88 puntos. Monster Train 2 — 88 puntos. The Roottrees are Dead — 87 puntos.

Clair Obscur: Expedition 33 encabeza el ranking y es el favorito en la carrera hacia los premios del año. Creado por Sanfall Interactive, destaca por su recibimiento unánime, tanto en términos de ventas como en estima de la comunidad.

Esta competencia se exhibe en un entorno en el que obras como Death Stranding 2: On the Beach, la esperada continuación de la saga de Hideo Kojima, o Blue Prince, que ha recibido elogios por su innovación, también buscan un lugar entre los elegidos de la temporada ante el inminente evento de The Game Awards, programado para el 11 de diciembre de 2025.

De qué trata Despelote, el videojuego latino entre los mejores de 2025

Entre las producciones destacadas del año, sobresale el caso de Despelote, uno de los juegos que ha atrapado la atención internacional, por ofrecer una mirada profundamente personal, local y auténtica. Creado por los ecuatorianos Julián Cordero y Sebastián Valbuena, explora la relación de la sociedad ecuatoriana con el fútbol y con la propia memoria.

La narrativa de Despelote abarca temas como la dolarización y las trayectorias del fútbol ecuatoriano, destacando por su autenticidad.

Este título se sitúa en Quito, en el año 2001, cuando Ecuador vivía la emoción de una posible clasificación a su primer Mundial de la FIFA. El jugador asume la perspectiva de un niño de 8 años cuya actividad principal consiste en patear una pelota por las calles del barrio, recogiendo conversaciones y emociones de una comunidad marcada por la expectativa futbolística y la vida diaria.

No se trata de cumplir objetivos deportivos al uso: no hay partidos ni marcadores, sino la vivencia de un entorno y una época a través de mecánicas sencillas y una envoltura artística distintiva.

Uno de los aspectos clave de Despelote se encuentra en su construcción narrativa. Julián Cordero, quien además presta su propia voz como narrador, introduce al jugador en los matices del Ecuador de principios de milenio, como la dolarización, las crisis económicas, las trayectorias del fútbol nacional y detalles de la cultura local.

Valbuena y Cordero iniciaron el desarrollo en 2018, dentro del contexto de un proyecto de tesis en Nueva York, y prolongaron la tarea durante siete años, lidiando con los retos de crear una experiencia tan íntima en una industria dominada por otros referentes geográficos y temáticos. El resultado es un juego de dos horas de duración que destaca por su autenticidad y por capturar recuerdos e identidades, más allá de clichés.

Donkey Kong Bananza sale el 17 de julio y será el segundo juego exclusivo de Nintendo Switch 2. (Nintendo)

Cuáles son los mejores que quedan por lanzarse en 2025

El segundo semestre del año prepara una agenda cargada de novedades. Las principales franquicias y nuevas propuestas amplían la expectativa de la comunidad gamer con títulos que aspiran a dejar huella tanto en la crítica como en el público.

Este es el calendario de los lanzamientos destacados previstos para julio a diciembre de 2025, junto con los estrenos más notables aún sin fecha confirmada:

Julio

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 Remaster (11 de julio). Donkey Kong Bananza (17 de julio).

Agosto

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 (5 de agosto). Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (28 de agosto).

Septiembre

Hell is Us (4 de septiembre). Daemon X Machina: Titanic Scion (5 de septiembre). Borderlands 4 (23 de septiembre).

Lanzamientos sin fecha confirmada

Metroid Prime 4: Beyond.

Pokémon Leyendas Z-A.

Hollow Knight: Silksong