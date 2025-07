PlayStation tiene el mejor juego gratis para descargar: actívalo ya

PlayStation pondrá totalmente libre un juego que es anhelado por muchos. (PlayStation)

Este mes, los fanáticos de los videojuegos recibieron una noticia inesperada que los llenó de entusiasmo: Sony anunció que Just Cause 4 estará disponible de forma gratuita para todos los suscriptores de PlayStation Plus.

La incorporación de este título a la biblioteca de juegos del servicio fue sorpresiva, pero bien recibida, especialmente entre quienes disfrutan de aventuras cargadas de acción, explosiones y libertad en mundo abierto.

Lanzado originalmente en 2018, Just Cause 4 es un juego de acción en tercera persona desarrollado por Avalanche Studios y publicado por Square Enix. El título se ganó rápidamente un lugar entre los favoritos del género gracias a su jugabilidad desenfadada, caótica y espectacular.

Just Cause 4, de Avalanche.

En esta entrega, los jugadores vuelven a encarnar a Rico Rodríguez, un agente que se enfrenta a un régimen militar opresivo en el país ficticio de Solís, inspirado en paisajes de América del Sur.

La propuesta del juego se destaca por su escala y posibilidades: desplazamiento con traje aéreo, uso de ganchos, tiroteos intensos, destrucción masiva y cambios climáticos extremos, como tormentas eléctricas y tornados. Esta combinación explosiva convierte cada misión en una experiencia única.

Una joya para la colección digital

Sony suele renovar cada mes la lista de títulos disponibles sin costo adicional para los miembros de PlayStation Plus, su servicio de suscripción que permite acceso al juego en línea y una biblioteca rotativa de juegos gratuitos.

Sin embargo, pocas veces un título tan reconocido como Just Cause 4 se suma de manera inesperada, sin anuncios previos ni filtraciones.

Just Cause 4, de Avalanche.

La noticia fue confirmada a través de los canales oficiales de PlayStation, generando rápidamente reacciones positivas en redes sociales. Muchos usuarios expresaron sorpresa y emoción al descubrir que podían descargar el juego sin pagar un solo centavo adicional.

Para aprovechar esta oportunidad, los jugadores deben tener una suscripción activa a cualquier nivel de PlayStation Plus (Essential, Extra o Premium). Mientras mantengan su membresía activa, podrán jugar Just Cause 4 de forma ilimitada.

Cómo descargar Just Cause 4 gratis desde PlayStation Plus

El proceso para reclamar y descargar el juego es sencillo. Aquí te dejamos una guía paso a paso para que no te pierdas esta oportunidad:

Inicia sesión en tu cuenta de PlayStation desde la consola o en la web de PlayStation Store. Busca “Just Cause 4” en la tienda. Selecciona la opción “Agregar a la biblioteca”. Esto asegurará que el juego esté vinculado a tu cuenta. Descárgalo directamente desde tu consola y empieza a disfrutarlo.

Es importante recordar que una vez que el juego se suma a tu biblioteca, será tuyo mientras mantengas activa la suscripción a PlayStation Plus. Si tu membresía caduca, el acceso al título se suspende hasta que renueves.

PlayStation Plus te permite tener juegos gratis. (Sony)

Una apuesta por el contenido de calidad

Con la llegada de Just Cause 4, Sony continúa reforzando su estrategia de ofrecer contenido atractivo y de calidad a sus suscriptores. En un mercado cada vez más competitivo, donde servicios como Xbox Game Pass ganan terreno, mantener satisfechos a los usuarios es clave, y sorpresas como esta ayudan a fidelizar a los jugadores.

Además de Just Cause 4, se espera que PlayStation anuncie más novedades para este mes, incluyendo posibles lanzamientos para los niveles Extra y Premium del servicio.

Mientras tanto, los fanáticos de la acción y la destrucción sin límites tienen motivos de sobra para encender su consola y sumergirse en el caos controlado de Just Cause 4, uno de los títulos más entretenidos de su generación.