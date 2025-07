WhatsApp deja de funcionar en celulares antiguos: te contamos por qué

WhatsApp deja de dar soporte a dispositivos con versiones obsoletas de sistemas operativos. (Unsplash)

La decisión de WhatsApp de suspender su funcionamiento en ciertos dispositivos móviles es parte de una política periódica implementada por Meta, la empresa responsable del servicio. Esta medida afecta principalmente a usuarios con celulares de varios años de antigüedad y responde a motivos técnicos y de seguridad.

Meta realiza evaluaciones anuales para determinar qué versiones de Android y iOS seguirán recibiendo soporte. El objetivo es garantizar el uso de funciones actuales y mantener la seguridad de las comunicaciones. Las versiones antiguas de sistemas operativos dejan de recibir parches y actualizaciones de seguridad, lo que las vuelve vulnerables frente a amenazas que el servicio no puede contrarrestar.

Mantener la compatibilidad con todos los sistemas operativos resulta inviable, ya que muchas funciones modernas requieren capacidades técnicas que los dispositivos más antiguos no poseen. Una vez que la base de usuarios con versiones desactualizadas cae por debajo de cierto umbral, Meta reorienta el desarrollo hacia plataformas más recientes.

En la actualidad, WhatsApp exige al menos Android 5.0 y iOS 15.1 para funcionar. Esto ha dejado fuera de servicio a modelos como el iPhone 6 y anteriores, que no pueden actualizarse a la versión requerida. En cambio, dispositivos como el iPhone 6s y posteriores continúan siendo compatibles. En el ecosistema Android, dada su variedad, el corte es más complejo, pero la condición técnica es clara: los modelos que no soportan Android 5.0 ya no pueden acceder a WhatsApp.

La actualización de los requisitos de sistema operativo por parte de WhatsApp es una práctica habitual en el sector del software. (Reuters)

La aplicación no publica listas de modelos excluidos, pero sí comunica los sistemas operativos mínimos requeridos en cada revisión. Esto permite a los usuarios anticipar si sus dispositivos quedarán sin soporte. En general, estas actualizaciones coinciden con los lanzamientos de nuevas versiones de Android y iOS, lo que marca una cadencia previsible en los cambios.

Cómo afecta a los usuarios y qué hacer

Para quienes todavía usan celulares funcionales pero sin posibilidad de actualización, la pérdida de soporte puede representar un problema. WhatsApp implementa un sistema de notificaciones dentro de la app, que alerta con anticipación sobre la incompatibilidad inminente. Si el dispositivo lo permite, se recomienda actualizar el sistema operativo. Si no es posible, la única opción es cambiar de equipo.

Meta sugiere revisar la versión del sistema operativo para conocer la compatibilidad. En Android, esta información se encuentra en “Configuración” > “Sobre el dispositivo”; en iPhone, en “Ajustes” > “General” > “Actualización de software”.

La decisión de actualizar el equipo depende de factores como el estado general del dispositivo y las posibilidades económicas del usuario. Sin embargo, especialistas advierten que continuar usando un celular sin soporte puede provocar fallas, impedir el envío o recepción de mensajes y comprometer la seguridad de los datos, debido a la imposibilidad de mantener la encriptación actualizada.

Las personas que utilizan dispositivos muy antiguos no podrán acceder a nuevas funciones y actualizaciones de seguridad. (Scroll.in)

El ciclo de vida del soporte

La evolución del ecosistema digital exige que las aplicaciones adapten constantemente sus requisitos técnicos. WhatsApp, como otros servicios de mensajería, se ve obligado a limitar el soporte a sistemas actualizados para no comprometer su desarrollo ni la protección de datos de sus usuarios.

La convivencia entre dispositivos de distintas generaciones plantea el desafío de equilibrar inclusión tecnológica con eficiencia operativa. En este escenario, actualizar el sistema o el equipo deja de ser una preferencia para convertirse en una necesidad si se quiere acceder a servicios seguros y funcionales.

A medida que la tecnología avanza, los dispositivos móviles deben acompañar ese ritmo para garantizar la continuidad en el acceso a plataformas en constante evolución. Quienes no puedan hacerlo verán restringido su uso, marcando el fin del ciclo operativo para ciertos modelos.