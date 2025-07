Así son los dos mandos Xbox de ‘El juego del calamar’: los fanáticos consiguieron uno de ellos en una competencia

El evento especial de Xbox y Squid Game ofreció a los fanáticos la posibilidad de ganar uno de los codiciados mandos. (news.xbox.com)

Scuf Gaming ha lanzado dos mandos exclusivos inspirados en la serie ‘El juego del calamar’, a pocas semanas del estreno de la segunda temporada. La compañía ha apostado por diseños que evocan elementos visuales y simbólicos de la producción surcoreana.

El primero de estos mandos, denominado Squid Game Pink Guard, toma como base el modelo Scuf Instinct para Xbox. Su carcasa de plástico translúcido rosa y los motivos gráficos alusivos a la serie decoran tanto la parte frontal como la trasera del dispositivo.

Entre sus características técnicas destacan los agarres de goma y las paletas personalizables, lo que permite adaptar la experiencia de juego a las preferencias de cada usuario. Este mando resulta compatible con Xbox Series S|X, Xbox One y sistemas Windows para quienes prefieren jugar en ordenador.

Los interesados en adquirir este mando pueden visitar la página web de Best Buy Drops. También están disponibles en el portal ScufGaming.com. Los interesados deben consultar estas plataformas para verificar existencias y condiciones de compra.

El segundo mando, conocido como Game Over, se inspira en los chándales que visten los concursantes en la serie. El diseño incorpora el número 456, que representa tanto el identificador del protagonista como la cantidad total de unidades fabricadas. Solo se produjeron 456 piezas de este modelo, lo que refuerza su carácter de objeto de colección.

A diferencia del Pink Guard, el Game Over no se distribuyó mediante los canales minoristas habituales. Para conseguirlo, los seguidores debían acudir a la Squid Game: The Experience en Nueva York y participar en una competencia que ofrecía la posibilidad de obtener este exclusivo mando. Esta dinámica limitó el acceso al producto, reservándolo para quienes asistieron al evento y lograron superar el reto propuesto.

Cómo los fanáticos consiguieron el mando Game Over

El evento especial de Xbox y Squid Game ofreció a los fanáticos la posibilidad de ganar uno de los codiciados mandos Game Over poniendo a prueba sus habilidades. La cita fue el 16 de diciembre de 2024, en Squid Game: The Experience, en Nueva York. Desde las 9:00 a. m. ET, los participantes seleccionados compitieron en un torneo de Call of Duty: Black Ops 6 Nuketown, donde eligieron plataforma entre consola, PC o portátil.

El objetivo consistió en obtener el mayor número de eliminaciones durante una partida todos contra todos de cinco minutos, con el mando Game Over como recompensa para los ganadores.

Quienes avanzaron hasta la ronda final accedieron a un premio mayor: una consola de videojuegos Young Hee de 1,83 metros, inspirada en la muñeca emblemática de la serie. Este paquete exclusivo incluyó los controles Pink Guard y Game Over, un Lenovo Legion Slim 5 Gen 8, una Xbox Series X con control inalámbrico, un ROG Ally X y un año de Game Pass Ultimate.

Las personas que no asistieron al evento tuvieron la oportunidad de seguir la competencia a través de la transmisión en vivo de Xbox por Twitch. Además, cualquiera pudo participar en el sorteo oficial siguiendo a Xbox en X y compartiendo el tuit correspondiente, con la posibilidad de ganar una consola Young Hee completamente equipada. Los premios estuvieron reservados exclusivamente para los sorteos realizados durante la campaña.

La serie que destacó por su crítica social

‘El juego del calamar’ es una serie surcoreana de suspense y drama que se estrenó en 2021 en la plataforma Netflix. La historia sigue a un grupo de personas endeudadas que aceptan participar en una competencia mortal, compuesta por juegos infantiles tradicionales, a cambio de un premio en efectivo millonario.

Cada ronda implica desafíos físicos y psicológicos, donde perder significa la eliminación definitiva. La serie destaca por su crítica social, mostrando las desigualdades económicas y la presión extrema que enfrenta cada participante. ‘El juego del calamar’ logró un impacto internacional y se consolidó como uno de los mayores éxitos de Netflix.

La trama muestra cómo la presión financiera puede llevar a decisiones límite y resalta la falta de oportunidades para quienes se encuentran al margen del sistema. Esta perspectiva fue uno de los elementos que llamó la atención del público y alimentó el debate sobre las condiciones sociales y económicas en distintos países.