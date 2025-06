Los destinos favoritos de los infieles para junio, según la app de citas Gleeden

Junio también es temporada alta para las infidelidades, según datos de Gleeden - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descanso de mitad de año no solo es una oportunidad para viajar, desconectarse y cambiar de paisaje. También, para muchos, representa un paréntesis emocional. Según una reciente encuesta de la plataforma Gleeden, especializada en relaciones no monógamas, el mes de junio se ha consolidado como un momento clave para los encuentros extraconyugales en Colombia. Y como revela el informe, las escapadas de infidelidad también tienen sus destinos preferidos.

La app detecta cada año un aumento en la actividad de sus usuarios durante los festivos y vacaciones, especialmente en este mes. Según Silvia Rubíes, vocera de Gleeden para Latinoamérica, este incremento se refleja tanto en el número de nuevos inscritos como en el tiempo de conexión, y responde a un patrón que se repite cada temporada de descanso.

Según Gleeden, la actividad en su plataforma aumenta durante las vacaciones. La búsqueda de privacidad y desconexión impulsa nuevas rutas del deseo, con glampings y hoteles discretos como escenarios frecuentes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mejores destinos para los infieles durante junio

El cambio en las dinámicas turísticas también se refleja en las elecciones de quienes buscan aventuras fuera de la relación. Lejos de los destinos masivos y de las playas con multitudes, los infieles priorizan espacios de privacidad, intimidad y desconexión.

Según Gleeden, hay tres tipos de lugares que se consolidan como los más buscados por este perfil de viajeros.

1. Glampings privados

Entre montañas, bosques o ríos, estos alojamientos de lujo con estética ecológica se convirtieron en el nuevo epicentro del deseo. Su mayor atractivo es la sensación de aislamiento, ideal para encuentros discretos en un entorno natural y sin interrupciones.

“Cuando uno entra en modo vacaciones, se desconecta incluso de su propio yo. Se convierte en una persona más relajada, con menos preocupaciones… y con más ganas de vivir”, afirmó la sexóloga y psicóloga Flavia Dos Santos, quien ha estudiado el vínculo entre el descanso y el deseo.

Infidelidades en modo descanso: qué revela Gleeden sobre las vacaciones en Colombia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Playas escondidas y hoteles boutique

El mar sigue siendo un escenario clásico para los romances fugaces. Sin embargo, hoy los usuarios de Gleeden se inclinan por playas poco concurridas, islas pequeñas y hoteles alejados del radar turístico.

El objetivo es desaparecer sin dejar rastro, aunque sea por unas horas. “El deseo encuentra su lugar cuando dejamos espacio para él. Y ese espacio se abre cuando salimos de la rutina”, comentó Dos Santos.

3. Hoteles urbanos para escapadas rápidas

Para quienes no pueden salir de la ciudad o no quieren hacerlo, los hoteles dentro del casco urbano representan una opción efectiva y discreta. No requieren planes previos, solo disponibilidad y ganas de desconectarse de la rutina, y reconectarse con alguien más.

Este formato permite encuentros sin explicaciones, especialmente durante los fines de semana largos o puentes festivos.

Privacidad e intimidad para los amantes

Las vacaciones también reactivan el deseo: aumentan las búsquedas de aventuras en apps de citas no monógamas

Aunque muchas de estas historias quedan encapsuladas en el contexto del viaje, otras podrían tener continuidad. El paso de una aventura a algo más duradero depende de varios factores. Según Flavia Dos Santos, para que una relación avance más allá del deseo inicial, debe construirse fuera del contexto de la fantasía, con comunicación, química y conexión en la vida real.

Lejos de emitir juicios, Gleeden plantea una mirada alternativa sobre las relaciones afectivas y sexuales. Según la plataforma, las vacaciones son un catalizador emocional, donde muchas personas se permiten actuar con una libertad que la rutina diaria no les concede.

“En vacaciones dejamos de ser quienes somos, para volver a ser quienes fuimos o quienes queremos ser, aunque sea por un rato”, concluyó Dos Santos.

La aplicación para infieles

Gleeden cuenta con más de 12 millones de usuarios en todo el mundo. Su crecimiento en América Latina se ha visto impulsado por la expansión de los modelos relacionales no tradicionales, como el poliamor o las parejas abiertas.

A diferencia de otras plataformas, Gleeden está orientada a ofrecer un entorno seguro, privado y confidencial, con especial foco en empoderar a las mujeres a explorar su libertad sexual sin estigmas.

Para muchos colombianos, los días festivos de junio no solo son una pausa laboral, sino una oportunidad para redescubrir el deseo en nuevos escenarios. Mientras algunos hacen check-in en hoteles o glampings, otros hacen check-in en nuevas experiencias. Y aunque duren solo un fin de semana, esas historias también marcan huella.