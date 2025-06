Apple defiende por qué Siri aún no es tan inteligente como lo prometieron: “No hay necesidad de apresurarse”, según sus directivos

El jefe de software Craig Federighi y el director de marketing Greg Joswiak estuvieron en la WWDC 2025 en Cupertino para hablar sobre el futuro de la inteligencia artificial en Apple—y sobre qué ocurrió con esa versión más inteligente de Siri. (YouTube: The Wall Street Journal)

Apple había prometido que Siri, su asistente virtual, recibiría mejoras importantes potenciadas por inteligencia artificial en la WWDC de 2024. Sin embargo, estas actualizaciones aún no han sido puestas a disposición del público.

Sobre este tema, Craig Federighi, jefe de software, y Greg Joswiak, director de marketing de Apple, explicaron a The Wall Street Journal por qué la versión más avanzada de Siri aún no ha llegado a los usuarios, tras la presentación de WWDC de 2025.

“Esto requiere mucho trabajo, pero vemos la inteligencia artificial como una ola transformadora a largo plazo que impactará nuestra industria y, por supuesto, a la sociedad en las próximas décadas”, señaló Federighi, vicepresidente sénior de ingeniería de software, durante una entrevista en la sede de la compañía. “No hay necesidad de apresurarse y lanzar funciones o productos equivocados solo por ser los primeros”.

Apple había prometido una Siri más inteligente. (Apple)

“Teníamos un software real”, añadió. “Pudimos hacer demostraciones y mostrar lo que se avecinaba, pero no alcanzó el nivel de calidad que exigimos”.

Actualmente, los ejecutivos aseguran estar trabajando en una nueva arquitectura subyacente para Siri que integrará estas funciones y otras adicionales.

“Mira, por un lado, me encantaría hablar sobre mi entusiasmo por nuestros planes futuros, pero eso es justamente lo que no queremos hacer ahora: crear expectativas que no podamos cumplir”, concluyó Federighi.

Qué está haciendo Apple con Siri ahora

En la Conferencia Mundial de Desarrolladores de 2024, Apple presentó su visión de la inteligencia artificial con una promesa clara: una Siri más inteligente, capaz de entender el contexto del dispositivo y actuar como un verdadero asistente personal.

Los directivos señalaron que prefieren priorizar la calidad de su producto. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo/File Photo

Un año después, esas funciones aún no llegaron al público. Según Craig Federighi, vicepresidente sénior de ingeniería de software, la compañía decidió retrasar su lanzamiento porque el software no alcanzó el nivel de calidad que Apple exige.

Actualmente, Apple está reconstruyendo Siri desde cero. La nueva arquitectura busca integrar capacidades avanzadas de inteligencia artificial, como comprender acciones dentro del iPhone y responder con mayor naturalidad.

La apuesta es a largo plazo: no se trata de lanzar funciones apresuradas para competir, sino de desarrollar una IA que esté profundamente integrada en el sistema operativo, sin necesidad de presentarse como un chatbot independiente.

Aunque Apple ha incorporado herramientas de OpenAI en iOS 26, como generación de imágenes y respuestas mediante ChatGPT, su objetivo es fortalecer sus propios modelos de IA.

Siri se encuentra integrada en todos los dispositivos de Apple. (Apple)

La estrategia, explican los ejecutivos, no es liderar por velocidad, sino por solidez. Mientras tanto, Siri sigue siendo un proyecto en desarrollo, con ambiciones de convertirse en un asistente verdaderamente útil e invisible para el usuario.

Qué se anunció en WWDC 2025

Una de las principales novedades presentadas en esta edición de la WWDC fue el nuevo diseño de interfaz denominado Liquid Glass. Según explicó Apple, se trata de un material translúcido que refleja y refracta el entorno, adaptándose dinámicamente para resaltar el contenido en pantalla.

Este lenguaje visual se implementa por primera vez de forma unificada en todas las plataformas de la compañía: iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe, watchOS 26 y tvOS 26. Apple indicó que los controles, las barras de herramientas y los elementos de navegación dentro de las aplicaciones han sido completamente rediseñados.

Este nuevo diseño de la interfaz se adapta a las aplicaciones que estén en uso. (Apple)

Mientras que en versiones anteriores estos componentes estaban pensados para pantallas rectangulares, ahora se integran de forma fluida con las esquinas redondeadas del hardware actual, lo que, según la compañía, mejora la coherencia entre hardware, software y contenido.

Los nuevos controles están compuestos por Liquid Glass y funcionan como una capa funcional adaptable, que se ajusta según las necesidades del usuario o la navegación dentro de la aplicación. Además, mediante una agrupación inteligente, se facilita la localización de los controles relevantes en cada contexto.

Las barras de pestañas y las barras laterales también fueron rediseñadas siguiendo este mismo enfoque visual y funcional.