Atentado contra Miguel Uribe: inDrive responde tras la aparición de presuntos chats que mencionan a su plataforma

Tras ser mencionada en conversaciones previas al atentado contra Miguel Uribe, la plataforma inDrive negó cualquier vínculo operativo con el caso y aseguró que su sistema no registró viajes asociados al hecho - (foto: inDrive)

La tarde del 7 de junio, el precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, fue víctima de un atentado sicarial durante un evento de campaña en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. El hecho, que dejó también a otras dos personas heridas, ha generado un amplio rechazo político y social, además de abrir múltiples líneas de investigación judicial.

Horas después del ataque, comenzaron a circular en medios de comunicación y redes sociales fragmentos de conversaciones que los presuntos autores del atentado habrían sostenido antes del crimen. En esos chats, se hace referencia a plataformas de transporte, entre ellas inDrive.

El arma fue incautada por las autoridades durante la aprehensión del menor de edad, involucrado en el ataque contra el senador del Centro Democrático - crédito @MiguelUribeT/X/Captura de Pantalla redes sociales

Qué dice inDrive respecto a los presuntos chats

En respuesta a la mención de su nombre en estos mensajes, la empresa emitió un comunicado en el que rechaza cualquier vinculación directa con el atentado y aclara que el presunto autor detenido no hizo uso de sus servicios para desplazarse hasta el lugar de los hechos.

Según la compañía, su equipo de Soporte y Seguridad activó de inmediato los protocolos internos para revisar posibles actividades inusuales en la zona, sin que hasta el momento se haya detectado alguna relación operativa con el ataque.

“Desde inDrive expresamos nuestra profunda solidaridad con la familia, amigos y equipo del candidato Miguel Uribe, y condenamos enérgicamente todo acto de violencia que atente contra la democracia y la integridad de las personas en Colombia”, señala la empresa en su pronunciamiento oficial.

inDrive activó protocolos de seguridad internos y revisó movimientos en la zona del atentado, sin hallar registros que vinculen a su plataforma con los hechos ocurridos en Bogotá el 7 de junio

La supuesta conversación que menciona a inDrive

Los fragmentos de chats, revelados por medios como Última Hora Caracol, habrían sido parte de los intercambios sostenidos entre el presunto sicario, un adolescente de 14 años identificado como Juan Sebastián Rodríguez Casallas, y un segundo implicado aún por identificar. En esas conversaciones, se planearía el ataque y se mencionan aspectos logísticos del desplazamiento.

Una de las frases más llamativas, por su relación con plataformas de transporte, es la siguiente: “Eso de noche pa los indrivers es mero visaje”, en aparente alusión a evitar ser identificados si usaban este tipo de servicios. En otro mensaje, se lee: “Cogemos un bus mejor, esos indriver están poniendo (...)”, lo que sugiere una posible decisión de evadir el uso de transporte solicitado por aplicación.

En su respuesta, inDrive enfatiza que estos mensajes no prueban el uso de su plataforma, y recuerda que su sistema de alertas internas no registró viajes relacionados con el atentado en el área y hora del incidente. “El presunto perpetrador fue capturado en el lugar de los hechos y no utilizó un servicio de inDrive”, reiteró la empresa.

Los presuntos delincuentes dan a entender que no hubo quien los recogiera de regreso - crédito @últimahoraCaracol/X

Cronología del ataque a Miguel Uribe

De acuerdo con la información disponible, el atentado se produjo hacia las 5:30 p. m. cuando Uribe Turbay lideraba una actividad de campaña acompañado por miembros de su equipo y ciudadanos del sector. En ese momento, el atacante se acercó por la espalda y disparó en al menos seis ocasiones, hiriendo al senador y a otras dos personas.

El presunto agresor intentó huir corriendo por una de las calles del barrio, pero fue interceptado por personas presentes y posteriormente reducido por las autoridades. El menor, de 14 años, recibió un disparo en una pierna y fue trasladado a la Clínica Colombia, donde permanece bajo custodia. A él se le incautó un arma de fuego tipo nueve milímetros con la que, presuntamente, habría perpetrado el atentado.

Durante la captura, testigos aseguran que el joven manifestó saber quién le habría ordenado el ataque: “Yo le doy los números”, habría dicho, en referencia a posibles contactos o autores intelectuales.

En redes expusieron los momentos previos al ataque que recibió Miguel Uribe - crédito X

Las autoridades confirmaron que se abrió una investigación con al menos cuatro líneas activas, bajo la dirección de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y que se están analizando cámaras de seguridad y recolectando material probatorio en el lugar.

El Centro Democrático, partido al que pertenece Miguel Uribe, exigió a la Fiscalía una pronta judicialización de los responsables. En una carta dirigida a la fiscal Camargo, el director nacional del partido, Gabriel Jaime Vallejo, pidió que se garantice la custodia de los detenidos y se actúe con urgencia institucional.

Mientras tanto, el comunicado de inDrive cierra reiterando su voluntad de colaborar con las autoridades: “Reiteramos nuestra total disposición a proporcionar toda la información que nos sea solicitada de manera oficial. La seguridad de nuestros usuarios y la comunidad es nuestra máxima prioridad”.

Aunque la mención de la plataforma en los presuntos chats genera inquietudes, hasta el momento no se ha establecido un vínculo operativo entre el ataque y el uso de su servicio. La investigación continúa, y tanto el entorno político como la sociedad esperan respuestas concretas sobre los móviles y los responsables intelectuales de este hecho violento.