Waymo supera los 10 millones de viajes: el auge de los robotaxis redefine el transporte

El interior del vehículo autónomo de Waymo durante un recorrido por San Francisco. El volante se mueve solo, mientras el sistema controla cada maniobra sin intervención humana. (Foto: Opy Morales)

El rugido de los motores autónomos ya no es una promesa lejana: en las calles de San Francisco, Phoenix y Los Ángeles, los robotaxis de Waymo han dejado de ser una rareza tecnológica para convertirse en parte del paisaje urbano. Según datos publicados por The Wall Street Journal, la filial de Alphabet (Google) ha superado los 10 millones de trayectos pagados en vehículos sin conductor a mediados de 2025, una cifra que ilustra el crecimiento exponencial de una tecnología que, hasta hace poco, parecía reservada a la ciencia ficción. Mientras Waymo acelera su expansión a nuevas ciudades y se prepara para enfrentar la inminente competencia de Tesla, la industria de los vehículos autónomos entra en una fase decisiva, marcada por la normalización de los robotaxis y el cambio de hábitos de los usuarios.

El crecimiento exponencial de Waymo: de 10.000 a 250.000 viajes semanales

Waymo, identificada en los registros regulatorios como PSG0038152, ha experimentado un aumento vertiginoso en la cantidad de viajes pagados realizados por sus robotaxis. En agosto de 2023, la compañía registraba 10.000 trayectos semanales. Para mayo de 2024, esa cifra había escalado a 50.000, y en agosto alcanzó los 100.000. Actualmente, Waymo supera los 250.000 viajes semanales, según reportó The Wall Street Journal.

Este ritmo de crecimiento no solo refleja la expansión geográfica de la empresa, sino también la consolidación de la demanda en los mercados donde ya opera. Los datos más recientes de la California Public Utilities Commission, citados por The Wall Street Journal, muestran que en California los viajes pagados de Waymo aumentaron un 2% en enero y febrero de 2025, para luego dispararse un 27% en marzo. Este repunte marca un punto de inflexión: tras un periodo de crecimiento moderado, la adopción de los robotaxis ha entrado en una fase de aceleración.

La acumulación de trayectos también ilustra la magnitud del fenómeno. Waymo alcanzó el millón de viajes pagados a finales de 2023, llegó a cinco millones al cierre de 2024 y, antes de la mitad de 2025, ya había superado los 10 millones. Las proyecciones internas sugieren que la compañía podría duplicar esa cifra y superar los 20 millones de trayectos autónomos antes de finalizar el año. “Esto es lo que parece la escalabilidad exponencial”, afirmó Dmitri Dolgov, co-director ejecutivo de Waymo, durante una reciente conferencia de desarrolladores de Google.

El liderazgo de la filial de Alphabet se fortalece con avances tecnológicos, expansión global y una adopción creciente por parte de los usuarios (Foto: Opy Morales)

Expansión geográfica: de Estados Unidos a Japón

El despliegue de Waymo no se limita a las ciudades pioneras. Actualmente, sus robotaxis circulan en Phoenix, Los Ángeles y San Francisco, donde se han convertido en una atracción tan característica como los tradicionales tranvías. Sin embargo, la estrategia de expansión apunta a una cobertura mucho más amplia.

A principios de 2025, Waymo inició operaciones en Austin, Texas, a través de una alianza con Uber. Para el verano, la empresa planea lanzar su servicio en Atlanta, y ya ha anunciado próximas aperturas en Miami y Washington D.C. Los vehículos de Waymo están cartografiando las calles de Boston, Nashville, New Orleans, Dallas, Las Vegas y San Diego, mientras que en la última semana se sumaron pruebas en Orlando, Houston y San Antonio. La ambición internacional también se hace patente: los robotaxis de Waymo han comenzado a recolectar datos en Tokio, lo que marca el primer paso de la compañía fuera de Estados Unidos.

Este proceso de expansión ha sido posible gracias a años de avances incrementales. “El crecimiento de Waymo es el resultado directo de un progreso acumulativo en toda la empresa”, explicó Tekedra Mawakana, co-directora ejecutiva de la compañía, en declaraciones recogidas por The Wall Street Journal.

De la novedad a la normalidad: la adopción de los robotaxis

El éxito de Waymo no solo se mide en cifras, sino en la transformación de la percepción pública y los hábitos de los usuarios. Al principio, los robotaxis atraían principalmente a entusiastas de la tecnología y a los llamados "early adopters“. Sin embargo, la curva de adopción ha avanzado hasta el punto en que los viajes en vehículos autónomos empiezan a formar parte de la vida cotidiana en las ciudades donde opera la empresa.

La experiencia personal de los usuarios refleja este cambio. Un periodista de Infobae relató su primer viaje en un Waymo en San Francisco: tras una breve sensación de extrañeza al subir a un Jaguar blanco sin conductor, la inquietud inicial dio paso a la confianza y, finalmente, a la indiferencia. Al día siguiente, la elección entre un viaje tradicional y uno autónomo se redujo a comparar tiempos de espera y precios, que resultaron similares. La decisión final fue optar por el Waymo, una preferencia que ilustra el cambio de comportamiento que sustenta el crecimiento de la empresa.

Infobae probó Waymo. Robotaxis sin conductor, de la ciencia ficción a la vida diaria (Foto: Opy Morales)

La flota de Waymo en San Francisco supera los 600 vehículos, lo que ha permitido reducir los tiempos de espera y ampliar la cobertura territorial, incluyendo zonas de Silicon Valley. Aunque los precios de Uber y Lyft suelen ser más bajos, la diferencia se compensa al no requerir propinas en los robotaxis, ni la interacción social habitual con los conductores. Según The Wall Street Journal, la principal queja de los usuarios actualmente es no poder acceder al servicio en todas partes.

Tekedra Mawakana, co-CEO de Waymo, resumió el momento actual en una entrevista con CNBC: “Esto no es ciencia ficción. No es el futuro. Está sucediendo ahora“.

Competencia y contexto de la industria: el desafío de Tesla y otros actores

El liderazgo de Waymo en el sector de los robotaxis se ha consolidado en un contexto donde la mayoría de los competidores han abandonado la carrera. Uber y Lyft desistieron de desarrollar sus propios vehículos autónomos, mientras que General Motors canceló su programa Cruise. Amazon, a través de Zoox, sigue en la contienda, pero la competencia más relevante en Estados Unidos proviene de Tesla.

Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, anunció el lanzamiento de su propio servicio de robotaxis para junio de 2025, con Austin como ciudad piloto. La estrategia de Tesla se basa en un enfoque tecnológico diferente: sus vehículos autónomos dependen exclusivamente de cámaras y sistemas de inteligencia artificial, mientras que Waymo combina mapas detallados, sensores avanzados y retroalimentación humana, lo que incrementa los costos operativos.

La rentabilidad sigue siendo un reto para Waymo. En 2024, la empresa recaudó 5.600 millones de dólares en financiamiento, mientras que la división "Other Bets" de Alphabet, que incluye a Waymo, reportó pérdidas por 4.400 millones de dólares. Elon Musk ironizó sobre el modelo de negocio de su competidor: “El problema con los autos de Waymo es que cuestan way-mo dinero (money)“, declaró en abril. Frente a esto, Tekedra Mawakana defendió la prioridad de la seguridad sobre los costos: “Para nosotros, es realmente importante enfocarnos primero en la seguridad y luego en el costo. No el costo y luego la seguridad”, afirmó en CNBC.

Seguridad y retos regulatorios

Vehículos sin conductor de Waymo esperan en un semáforo en Santa Mónica, California, Estados Unidos, 30 de mayo de 2025. REUTERS/Daniel Cole

La seguridad constituye uno de los pilares del modelo de Waymo. La compañía ha acumulado más de 50 millones de millas (unos 80 millones de kilómetros) recorridas por vehículos sin conductor, sin registrar incidentes graves, según datos citados por The Wall Street Journal. Esta cifra equivale a cruzar Estados Unidos unas 20.000 veces.

No obstante, el avance de los robotaxis enfrenta obstáculos regulatorios. Aunque Waymo recibió la aprobación de los reguladores estatales de California en 2024, aún no ofrece viajes autónomos al público en las autopistas que rodean San Francisco. La demanda de los usuarios para acceder a estos trayectos, especialmente hacia el aeropuerto internacional de la ciudad, es alta, pero la empresa no ha anunciado una fecha para su implementación.

El historial de seguridad de Waymo contrasta con la siniestralidad vial en Estados Unidos, donde se registran millones de accidentes y más de 100 muertes diarias. Sin embargo, un solo incidente grave podría frenar el impulso de la tecnología, advierte The Wall Street Journal.

De Stanley a Waymo: dos décadas de innovación

El origen de Waymo se remonta a 2005, cuando un equipo de estudiantes y profesores del laboratorio de inteligencia artificial de Stanford construyó el robot Stanley, ganador del Darpa Grand Challenge, una competencia de vehículos sin conductor. Los miembros clave de ese equipo fueron reclutados por Google para liderar su proyecto de coche autónomo, presentado en 2010.

Los hitos posteriores incluyeron el primer viaje completamente autónomo en una vía pública en 2015 y el inicio de las operaciones comerciales de robotaxis en 2020. Sin embargo, 2025 se perfila como el año en que Waymo ha consolidado su posición como referente de la movilidad autónoma.

Tekedra Mawakana, co-CEO de la empresa, expresó su perspectiva sobre el momento actual: “Estoy segura de que en un año miraremos atrás y veremos que Waymo apenas estaba comenzando“, declaró a The Wall Street Journal.

La información publicada por The Wall Street Journal subraya que, tras millones de trayectos y años de desarrollo, los robotaxis de Waymo han dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad cotidiana en varias ciudades. “Probablemente hay muchas formas de hacerlo. Pero nosotros somos los únicos que lo hemos hecho“, concluyó Mawakana en CNBC.