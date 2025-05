Aprende inglés usando IA: adiós a los profesores y academias de idiomas

Este prompt convierte a ChatGPT en un tutor personalizado de inglés. (Fotocomposición: Infobae)

Aprender inglés puede volverse una tarea mucho más sencilla con la ayuda de la inteligencia artificial, en especial de ChatGPT.

Esta herramienta permite activar, de forma gratuita, un modo de tutor personalizado en inglés, convirtiéndose así en un apoyo útil para quienes desean mejorar en este idioma.

Para activar este modo, los usuarios solo deben ingresar el siguiente prompt o indicación:

Entre más personalizado sea el prompt, mayor puede ser la experiencia. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

“Hola ChatGPT, me gustaría que me ayudes a aprender inglés. Quiero practicar tanto gramática como vocabulario, pronunciación y también mejorar mi comprensión oral y escrita. Puedes ser mi profesor de inglés y darme explicaciones claras, ejemplos y corregir mis errores. Comencemos con lo básico (o el nivel que elija) y luego vayamos avanzando. ¿Puedes recomendarme una forma de estudiar y también hacer ejercicios conmigo?”.

Se recomienda utilizar una cuenta personal y adaptar el prompt según las necesidades de cada usuario. Por ejemplo, se puede especificar si el interés está en inglés para viajes, negocios, presentaciones orales o preparación de exámenes.

Qué hace el modo profesor de inglés en ChatGPT

Los usuarios pueden personalizar el prompt según sus necesidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modo profesor de inglés en ChatGPT permite a los usuarios convertir esta herramienta de inteligencia artificial en un tutor personalizado, disponible en cualquier momento y adaptado a sus necesidades específicas.

Al ingresar un prompt claro, como por ejemplo: “Hola ChatGPT, quiero que seas mi profesor de inglés. Ayúdame a practicar gramática, vocabulario, pronunciación y comprensión”, la plataforma comienza a interactuar como un docente virtual.

Este modo está diseñado para ofrecer explicaciones detalladas, ejemplos contextualizados y correcciones en tiempo real.

Por ejemplo, si el usuario escribe: “She go to the school every day”, ChatGPT corregirá: “Recuerda que con la tercera persona del singular en presente simple debes añadir ‘-es’: ‘She goes to school every day’”. Además, puede explicar por qué se usa esa forma verbal, reforzando el aprendizaje.

Este modo es ideal si el usuario desea un tutor personalizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También puede generar ejercicios adaptados al nivel del usuario. Si se solicita práctica de vocabulario, puede proponer actividades como completar oraciones o identificar sinónimos.

Por ejemplo: “Complete the sentence: I usually ____ (drink) coffee in the morning”. El sistema, tras recibir la respuesta, proporciona retroalimentación inmediata.

Otra función destacada es la práctica de conversación. El usuario puede pedirle a ChatGPT que actúe como un compañero de diálogo en situaciones comunes, como una entrevista de trabajo o una conversación en un aeropuerto. Esto ayuda a mejorar la fluidez y la comprensión oral a través de simulaciones prácticas.

Es recomendable aplicar este prompt en un cuenta personal. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

De qué otra forma aprender inglés en internet

Una manera de complementar el modo profesor de inglés de ChatGPT es mediante tres nuevas herramientas de idiomas impulsadas por inteligencia artificial de Google, disponibles de forma gratuita a través de Google Labs.

“Aprender un idioma no se trata solo de libros de texto o ejercicios. Se trata de curiosidad y de aprovechar cada pequeña oportunidad para aprender, ya sea al pedir un café, captar una frase en una conversación o describir los objetos que te rodean”, explica Google.

“Esa es la idea detrás de Pequeñas Lecciones de Lenguaje, una colección de experimentos breves de aprendizaje desarrollados con nuestros modelos Gemini”, añade la compañía.

Los usuarios pueden ingresar de forma manual el idioma que desean aprender. (Google)

Cuáles son las nuevas herramientas de IA de Google

Las nuevas herramientas de inteligencia artificial de Google para aprender idiomas y disponibles en Google Labs son:

Tiny Lesson.

Esta herramienta ofrece a los usuarios vocabulario práctico, expresiones frecuentes y sugerencias gramaticales pensadas para diversos contextos de la vida diaria.

Su propósito es enseñar el idioma de manera contextualizada, brindando apoyo en situaciones específicas como interacciones cotidianas, viajes o entornos laborales, sin recurrir a métodos extensos ni tradicionales.

Slang Hang.

Esta función permite explorar el uso auténtico e informal del idioma, y va más allá de la gramática estructurada, mostrando cómo se comunican las personas en entornos coloquiales y locales.

Al simular diálogos naturales, Slang Hang ayuda a comprender mejor la riqueza cultural y lingüística de un idioma, lo cual es especialmente útil para quienes desean hablar con fluidez y sonar más como nativos.

Los usuarios pueden escoger entre las tres nuevas experiencias disponibles. (Google)

Word Cam.

Esta herramienta funciona de forma sencilla: al tomar una fotografía con la cámara del dispositivo, la inteligencia artificial identifica los objetos en la imagen y enseña cómo se llaman en el idioma que se desea aprender.

De esta manera, permite incorporar vocabulario contextualizado, ideal para describir situaciones cotidianas y elementos del entorno.

Por ejemplo, si capturas una imagen de tu escritorio, Word Cam puede mostrarte términos como laptop, notebook, pen, chair o lamp, junto con su pronunciación y ejemplos de uso en frases simples. Esta dinámica convierte cualquier instante del día en una oportunidad de aprendizaje visual y aplicada.