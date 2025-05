Copilot, la inteligencia artificial de Microsoft, filtra datos sensibles de manera no autorizada. (MICROSOFT)

La más reciente actualización de Windows ha generado un fallo de seguridad que podría comprometer la privacidad de los usuarios. El problema estaría afectando a computadores con Windows 10 y 11, facilitando el acceso no autorizado a archivos y datos sensibles.

Según revelaciones de un grupo de expertos en informática, la situación se concentra en Copilot, la inteligencia artificial desarrollada por Microsoft, que estaría facilitando la filtración de la información.

Cuál es el problema que está afectando a Windows

Las alarmas se dispararon cuando los expertos informáticos comenzaron a realizar pruebas sobre la funcionalidad de las últimas actualizaciones de Windows. Durante estas pruebas, descubrieron que Copilot podía usarse para evadir permisos estrictamente configurados.

Particularmente, se centraron en un escenario donde tuvieron éxito al acceder a una hoja de cálculo encriptada en SharePoint, la plataforma de gestión de documentos de Microsoft, diseñada para proteger información sensible con permisos restrictivos.

Expertos lograron vulnerar una hoja de cálculo encriptada de SharePoint usando Copilot. (MICROSOFT)

Aunque la interfaz de SharePoint denegaba el acceso directo a dicha hoja de cálculo, los expertos lograron obtener la información valiéndose de Copilot. Al interactuar con la IA, solicitaron específicamente los datos del archivo en cuestión y obtuvieron con éxito no solo el acceso a la estructura del documento, sino a las contraseñas contenidas, evidenciando así un potencial grave impedimento de privacidad.

La dimensión de este hallazgo es considerable dada la penetración global de Windows. Se estima que el 95% de los usuarios de PC con Windows utilizan las versiones 10 u 11, hecho que amplifica el alcance e impacto potencial de esta brecha de seguridad.

Cómo protegerse de este fallo en Windows

Para mitigar este riesgo de seguridad, los expertos recomiendan a los usuarios verificar y gestionar apropiadamente los permisos de sus archivos más importantes. Además, sugieren desactivar Copilot temporalmente para evitar cualquier brecha de acceso. Esto puede lograrse siguiendo algunos pasos sencillos:

Hacer clic derecho en un espacio vacío de la barra de tareas. Seleccionar “Configuración de la barra de tareas”. Buscar y desactivar la opción “Copilot (vista previa)” o similar.

El fallo afecta al 95% de los usuarios de Windows debido a la masiva utilización del sistema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de no encontrar esta opción, es posible que Copilot no esté configurado como un botón en ese dispositivo. Aunque una opción más radical sería desactivar completamente la inteligencia artificial a través del registro de Windows, esta medida conlleva cierto riesgo y complejidad, por lo que no se recomienda sin la asesoría de un especialista.

Microsoft le da voz Copilot: cómo activarla

Microsoft ha introducido el comando de voz “Hey, Copilot!” en Windows 11 para los usuarios del programa Insider, ofreciendo una experiencia manos libres centrada en la privacidad. Esta funcionalidad, presente desde la versión 1.25051.10.0 de la aplicación Copilot, está disponible exclusivamente en inglés y para aquellos con el sistema configurado en este idioma.

Para activar esta función, el usuario debe ajustar manualmente la Configuración en el Modo Voz. Una vez configurado, al pronunciar “Hey, Copilot”, un micrófono flotante aparece y suena un timbre confirmando que el sistema está atento. Si no se detecta voz tras unos segundos, la sesión finaliza automáticamente.

Este “wake word” se reconoce localmente, evitando el almacenamiento de grabaciones. Solo tras detectarse la frase, el audio se envía a la nube para procesar la solicitud, garantizando la privacidad.

Microsoft introduce el comando de voz “Hey, Copilot!” para facilitar el uso de la IA en Windows 11. (MICROSOFT)

La activación por voz no está habilitada por defecto; requiere que el equipo esté encendido y desbloqueado. Aunque el “despertar” por voz funciona sin conexión a internet, las respuestas de Copilot necesitan acceso a la red.

Por ahora, el sistema solo comprende inglés, aunque Microsoft planea ampliar el soporte a más idiomas después del período de prueba.

Microsoft invita a los Insiders a compartir sus experiencias y sugerencias mediante la opción de comentarios en Copilot, ya que se espera que el despliegue de esta función continúe durante las próximas semanas, llegando a todos los canales Insider previo a su lanzamiento general en Windows 11.