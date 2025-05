Bad Bunny se confiesa con Apple Music sobre su álbumDeBÍ TiRAR MáS FOToS: canción por canción en exclusiva

El artista detalló que DeBÍ TiRAR MáS FOToS es su álbum más personal y refleja una madurez tanto en su música como en su vida. REUTERS/Mario Anzuoni FOR EDITORIAL USE ONLY

Meses después del lanzamiento de su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, el cantante puertorriqueño Bad Bunny compartió en una conversación exclusiva facilitada por Apple Music a Infobae detalles sobre el trasfondo creativo de cada una de las canciones que integran el proyecto.

El artista definió este trabajo como el más personal y maduro de su carrera, un proceso que, según explicó, se transformó a medida que avanzaban las grabaciones.

El álbum, abreviado como DTmF, es el octavo de estudio en la trayectoria de Bad Bunny. Fue lanzado el 5 de enero de 2025, tras ‘Nadie sabe lo que va a pasar mañana’ (2023). Incluye colaboraciones con artistas como Chuwi, Dei V, Pleneros de la Cresta, Omar Courtz y RaiNao.

Además de su propuesta musical, el disco llamó la atención por el tema ‘Lo que le pasó a Hawaii’, que ha sido señalado en el contexto de las discusiones políticas sobre la estadidad en Puerto Rico.

“NUEVAYoL”

Bad Bunny recordó que este fue el primer tema grabado para el álbum, producido por MAG. Relató que la idea surgió en 2023 durante una estadía en Casa de Campo, República Dominicana, cuando le propuso al productor mezclar un dembow con el clásico ‘Un Verano en Nueva York’ de El Gran Combo.

“Fue el primer tema que se hizo, aunque no es el que despierta y crea la idea principal del álbum”, aclaró.

“VOY A LLeVARTE PA PR”

El artista contó que la canción surgió “de la nada”, evocando el reggaetón del 2010 al 2012. “No era algo que estuviera buscando, pero llegó la pista, llegó la inspiración”, comentó. La describió como un ejemplo de “reggaetón criollo”, sonoridad que asocia al ambiente de la isla.

“BAILE INoLVIDABLE”

Sobre este tema, Bad Bunny sostuvo que representa el punto de partida conceptual del álbum. “Quizás es mi canción favorita y una de las más importantes. Es la base de lo que fue la idea de este álbum”, dijo.

Además, explicó que la idea partió de un synth escuchado hace años y que la producción fue construida junto a Jay Anthony y una banda de músicos jóvenes, destacando el valor del proceso colectivo.

“PERFuMITO NUEVO”

Al referirse a este tema, destacó la participación de RaiNao: “Desde que escuché el ritmo de Tainy, no sé por qué me imaginaba a RaiNao en él”. El artista aseguró que no hubiera contemplado otra colaboración si ella no aceptaba. “Prefería no hacer el tema”, dijo.

“WELTiTA”

La canción estuvo cerca de no concretarse hasta que, con Jay Anthony y Chuwi, lograron darle forma. “Por un momento estuve triste y pensé que este tema no iba a suceder”, indicó, señalando que el trabajo en equipo fue clave para completar la canción.

“Es la canción favorita de mucha gente que conozco. No hay forma de que ponga esta canción y no me cause alegría. Me lleva para la costa de Puerto Rico: el sol sale, el cielo se ve bonito, las olas se ven bonitas, todo se ve bonito”, aseguró.

“VeLDÁ”

El artista explicó que llevaba tiempo queriendo colaborar con Dei V y Omar Courtz. Describió el tema como un perreo de tempo lento, señalando que Omar Courtz “se escribió como treinta versos” y que fue complejo seleccionar el contenido final.

“La musa estaba, se notaba que quería hacer un buen trabajo. Fue un poco difícil escoger, como, “bro, ¿qué es lo que va para la canción?”. Si no, pudo haber durado diez minutos con todo lo que él tiró“, relató el puertorriqueño.

Las canciones del disco surgieron de procesos espontáneos y colaborativos, según explicó el propio artista. REUTERS/Steve Marcus

“EL CLúB” y “KETU TeCRÉ”

Ambas canciones fueron producidas casi simultáneamente, siendo EL CLúB el primer sencillo por su mezcla de house y plena. “Cuando hicimos esa canción ya no hicimos más nada por ese día”, recordó. Sobre KETU TeCRÉ, señaló que fue una de las primeras creadas, pero quedó relegada durante la evolución del álbum.

“BOKeTE”

El tema fue de los últimos en grabarse. Bad Bunny explicó que representa una mezcla de emociones, indicando que “es un sentimiento entre la tristeza y la tranquilidad de que todo va a estar bien”. Incorporó elementos de bachata y reggaetón con sonidos alternativos.

“Es una canción triste, que al final no es tan triste porque ya estás seguro de lo que no quieres y de lo que esa persona perdió; no estás sufriendo por nadie. Sé que vas a sufrir por mí, te quise y me hubiera gustado seguir contigo, pero si no lo valoraste, pues ese es tu problema, porque sé lo que soy como persona”.

“CAFé CON RON”

Según relató, la idea surgió durante su primera experiencia en las Fiestas de la Calle San Sebastián. Para su realización, trabajó con Los Pleneros de la Cresta. “Desde que tuve la idea de hacer este tema, no lo quería hacer solo”, dijo, destacando la conexión con la tradición de la plena puertorriqueña.

“PIToRRO DE COCO”

La calificó como una de sus canciones favoritas, destacando la utilización de instrumentos tradicionales de Puerto Rico. “Jamás imaginé hacer una canción jíbara que solamente se componga del cuatro puertorriqueño, un bongo, un güiro y un bajo”, señaló.

“Si hacer una salsa ya era algo inesperado, hacer una canción jíbara que solamente se componga del cuatro puertorriqueño, un bongo, un güiro y un bajo, eso jamás lo imaginé“.

“LO QUE LE PASÓ A HAWAii”

El artista explicó que la canción nació de un sueño que lo despertó a la madrugada. “La escribí completa en las notas del teléfono”, contó. Indicó que la temática refleja preocupaciones personales sobre Puerto Rico, y agradeció la respuesta positiva que recibió de públicos internacionales.

“No recuerdo haber soñado con una canción completa de principio a fin y que no me dejara dormir. Recuerdo lugar, hora, todo, puedo hasta sentir el olor que había alrededor, la atmósfera de cuando escribí esta canción. Me desvelo a las dos o tres de la mañana, y tengo esta canción en la mente”

“EoO”

Bad Bunny explicó que la pista, que incluye un sample de Tito El Bambino, fue pensada como homenaje al reggaetón de los años noventa y principios de los 2000. “Es música de Puerto Rico. Es el sonido que se creó aquí, en los barrios y en los caseríos”, afirmó.

Temas como Lo que le pasó a Hawaii generaron debate en redes sociales por las referencias a la situación política de Puerto Rico. REUTERS/David Swanson

“DtMF”

El tema fue el último en grabarse y, según el artista, no anticipaba que sería el más exitoso. “Si me hubieras preguntado la noche anterior a lanzar el álbum, no hubiera mencionado ‘DtMF’ ni en las primeras diez”, reconoció, describiéndolo como una fusión de plena y sonidos urbanos con temáticas personales.

“Yo por lo menos no lo imaginé, y es de los regalos más bonitos que me ha dado la música: que una canción que se hizo con tanto amor, con tanto corazón, sin esperar nada a cambio, sin esperar un número uno, sin esperar que se pegara a nivel mundial, nos regalara eso. Eso solamente demuestra que el mundo está pidiendo música con alma, corazón y temáticas distintas, genuinas. Y es lo que tiene esta canción”.

“LA MuDANZA”

Finalmente, el álbum cierra con esta canción que, según Bad Bunny, tiene un doble significado: por un lado, relata la historia de cómo sus padres se conocieron; por otro, expresa el sentimiento de quienes deciden permanecer en Puerto Rico. “No había otra mejor para cerrar este proyecto”, expresó.

“Este es el disco en el que más personas han colaborado conmigo. Cada una de ellas fue pieza clave para que esto fuera realidad. El amor y la pasión que todos le pusieron a este proyecto es lo que ustedes están escuchando. Así que gracias: gracias a Puerto Rico por la musa siempre y por el amor. Gracias a Latinoamérica entera por permitirme representarla a nivel mundial”, reflexionó el artista.