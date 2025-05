Sigue estos tres pasos para evitar estafas cuando contestes números desconocidos

Este canal puede ser la entrada de varios riesgos a la seguridad financiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ciberdelincuentes han perfeccionado el arte de la manipulación psicológica, utilizando tácticas de suplantación de identidad para extraer información confidencial de individuos desprevenidos. Estas estrategias, que parecen inofensivas en la superficie, pueden conducir a pérdidas tanto económicas como de privacidad, afectando a miles de personas.

Frente a esta creciente ola de fraudes telefónicos, la Policía Nacional de España ha implementado un innovador método de prevención conocido como LAP, que proporciona una guía clara para analizar las llamadas entrantes de números desconocidos.

Este enfoque no solo busca disuadir a los posibles estafadores, sino educar al público sobre cómo identificar y responder adecuadamente a estas amenazas. Se presentan una serie de pautas clave que guiarán a los usuarios en la implementación efectiva de este método.

Qué es lo primero que se debe verificar al recibir una llamada telefónica

El primer paso en el método LAP es la ‘Localización’. Este procedimiento inicial se concentra en examinar el prefijo telefónico del número que realiza la llamada. La Policía Nacional aconseja que se observe detenidamente este prefijo para determinar su procedencia geográfica.

“Antes de contestar una llamada, fíjate bien en el prefijo para saber su ubicación”, subrayan las autoridades. Si el número no coincide con el prefijo nacional +34 de España y no se espera una comunicación internacional, no se debe contestar, exceptuando situaciones específicas de previa relación con el lugar de origen.

Verificar el prefijo puede parecer un detalle menor, pero es un filtro eficaz para evitar sorpresas desagradables. Muchos estafadores suelen utilizar números internacionales o locales falsificados para evitar sospechas. Mantenerse alerta a estos signos anticipa cualquier comunicación fraudulenta.

Por qué es necesario saber quién está detrás de la llamada

El segundo componente esencial del método es identificar al ‘Autor’ de la llamada. La Policía Nacional sugiere confirmar la identidad del interlocutor pidiendo un dato conocido por ambas partes, como un cumpleaños, el nombre de una mascota común o una clave pactada previamente.

Esta práctica se convierte en un escudo contra la suplantación de identidad, una técnica recurrente entre los estafadores para ganarse la confianza de sus víctimas. En caso de no reconocer al interlocutor o de no tener una relación previa, lo más prudente es interrumpir la conversación inmediatamente.

Mantener líneas seguras de comunicación, sobre todo con contactos desconocidos, es crucial para reducir riesgos. La habilidad para verificar la identidad del autor puede ser la diferencia entre una interacción segura y caer en una trampa.

Cuál es el propósito de la llamada

El paso final y crítico en este proceso es establecer el ‘Propósito’ de la llamada. Este elemento es donde muchos estafadores concentran sus esfuerzos, creando una sensación apremiante que incita a la víctima a actuar impulsivamente.

“Aunque intenten que des una respuesta rápida, mantén la calma y trata de llevar la iniciativa de la conversación”, aconsejan los agentes de la Policía Nacional. Frecuentemente, los delincuentes persiguen obtener datos personales, información bancaria, o simplemente manipular a la víctima para transferir dinero.

Es esencial tener calma y cuestionar el verdadero propósito de la llamada abiertamente, y de esta forma develar fácilmente las intenciones maliciosas y reducir el riesgo de problemas mayores.

Qué hacer ante una llamada sospechosa

Si los tres pasos anteriores revelan indicios de estafa, lo esencial es colgar y bloquear el número de inmediato. La posibilidad de reconocer una situación fraudulenta desde el inicio es importante para evitar complicaciones futuras. Cada llamada sospechosa que se ignora es un pequeño triunfo en la lucha contra los estafadores.

Otro paso es reportar estos incidentes a las autoridades; no solo contribuye a protegerse personalmente, sino a prevenir que otros sean víctimas. La colaboración ciudadana y la rapidez en actuar ante sospechas son aspectos que fortalecen la seguridad colectiva.

Asimismo, este tipo de métodos constituyen una herramienta que busca proteger a los usuarios, dándoles la capacidad de reaccionar con confianza y seguridad ante cada llamada recibida.