Samsung Galaxy S25 Edge: todo sobre el nuevo teléfono móvil ultradelgado de 5,8 milímetros

El Galaxy S25 Edge se posiciona como el smartphone más delgado de Samsung con solo 5,8 mm de grosor. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Samsung ha oficializado el lanzamiento del Galaxy S25 Edge, una edición que se desmarca dentro de la familia Galaxy S25 no por añadir potencia o multiplicar sensores, sino por su propuesta estética: un cuerpo de apenas 5,8 milímetros de grosor, que lo convierte en el celular más delgado en la historia del fabricante surcoreano.

El objetivo de este dispositivo es llegar a usuarios que priorizan elegancia, comodidad y portabilidad sin renunciar a prestaciones técnicas robustas, que son las mismas de los modelos S25, por lo que contará con diferentes funciones de inteligencia artificial.

Cómo es el diseño del Galaxy S25 Edge

Desde el primer vistazo, el Galaxy S25 Edge impone una diferencia sustancial: sus 5,8 mm de grosor lo alejan de las líneas tradicionales que priorizan el volumen para integrar más batería o sensores fotográficos adicionales.

La apuesta de Samsung busca recuperar la ligereza y la manejabilidad, dos atributos en retroceso en la industria. La elección de materiales refuerza esta intención: chasis de titanio de alta resistencia, protección IP68 frente al polvo y al agua, y vidrio Gorilla Glass Ceramic 2 al frente, desarrollado por Corning con una aleación vitrocerámica de nueva generación que aporta mayor dureza y transparencia.

La pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas ofrece resolución QHD+ con tecnología HDR10+ y Vision Booster. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

A nivel visual, el teléfono mantiene la identidad Galaxy S25, con bordes redondeados y marcos planos, pero presenta un lenguaje propio al eliminar el tercer sensor fotográfico y alojar su sistema dual en un módulo vertical más compacto.

El peso se reduce a 163 gramos, y los usuarios pueden elegir entre tres acabados sobrios: Titanium IcyBlue, Titanium JetBlack y Titanium Silver, o sus equivalentes para América Latina: Azul Titanio, Negro Titanio y Plata Titanio.

Pantalla y potencia

El panel del Galaxy S25 Edge es un Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas con resolución QHD+ (3.120 x 1.440 píxeles), compatible con HDR10+, LTPO de 1 a 120 Hz, y tecnologías propias como Vision Booster y Eye Comfort Shield, integradas con el motor de imagen mDNIe (Digital Natural Image Engine) para mejorar la visibilidad y el contraste en cualquier entorno.

El procesador elegido es el Snapdragon 8 Elite for Galaxy, una versión personalizada por Qualcomm con frecuencias más altas que la versión estándar. Se acompaña de 12 GB de memoria RAM LPDDR5x y dos opciones de almacenamiento no ampliable: 256 y 512 GB con tecnología UFS 4.0.

La cámara de 200 MP del Galaxy S25 Edge elimina teleobjetivos gracias a su zoom óptico sin pérdida de calidad. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

El sistema operativo es One UI 7 basado en Android 15, y Samsung garantiza siete años de actualizaciones de sistema y de seguridad, un compromiso que lo sitúa entre los mejores del sector.

Fotografía

Una de las decisiones más comentadas es la supresión de los teleobjetivos, lo que deja al S25 Edge con una configuración de doble cámara trasera: un sensor principal de 200 MP con apertura f/1.7, tecnología Dual Pixel PDAF y estabilización óptica (OIS), y un ultra gran angular de 12 MP con campo de visión de 120º y autofoco para capturas macro. La cámara frontal también se mantiene en 12 MP con enfoque automático.

Samsung justifica la ausencia del teleobjetivo argumentando que el sensor de 200 MP permite zoom óptico equivalente 2x mediante recorte interno sin pérdida de calidad (“lossless zoom”). A esto se suma el uso de Galaxy AI para procesado inteligente, con capacidades como ProVisual Engine, mejoras en la fidelidad del color, el tono de piel y los detalles finos en ropa o elementos naturales.

Batería

En un dispositivo que concentra tanto en tan poco espacio, la batería es el único aspecto que genera dudas. Con una capacidad de 3.900 mAh, el Galaxy S25 Edge promete un día completo de uso, aunque habrá que esperar si en la práctica si ese objetivo se cumple en jornadas exigentes. Dispone de carga rápida de 25 W, carga inalámbrica Qi2 de 15 W y carga reversible de 4,5 W, pero el adaptador no se incluye en la caja.

Galaxy AI y Gemini Live transforman la experiencia con IA personalizada, edición en tiempo real y comandos contextuales. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Cómo integrará la inteligencia artificial de Galaxy AI y Gemini Live

El Galaxy S25 Edge continúa con la filosofía inaugurada en el resto de la familia S25, incorporando funciones de inteligencia artificial a nivel de sistema. Galaxy AI ofrece edición de audio y fotografía en tiempo real, traducción instantánea, generación de contenido y una experiencia más personalizada. Destacan herramientas como Audio Eraser, para eliminar ruidos no deseados, y DrawingAssist, que guía trazos artísticos con IA.

Una novedad clave es la incorporación de Gemini Live, gracias a la colaboración con Google, que permite interactuar mediante comandos por voz o texto mientras se muestra contenido en la pantalla o incluso lo que capta la cámara.

Esta función se integra con los asistentes contextuales Now Brief y Now Bar, accesibles incluso desde la pantalla de bloqueo y que ofrecen recordatorios, sugerencias de apps o acciones automáticas según rutinas del usuario.

Para garantizar la privacidad, todas las operaciones de IA pueden configurarse para funcionar de forma local, sin enviar datos a la nube. Esto es posible gracias a Samsung Knox Vault, la plataforma de seguridad integrada que asegura datos sensibles como contraseñas, biometría o historial de interacciones.