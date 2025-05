Activa en WhatsApp el inicio de un chat con solo un clic y un enlace directo: así se hace

Con una sola dirección personalizada es posible iniciar una conversación sin guardar el número ni abrir la libreta de contactos del teléfono - WHATSAPP OFICIAL

Una conversación puede comenzar con un solo gesto. Ni siquiera hace falta abrir la libreta de contactos, ni guardar el número. Basta con un enlace. WhatsApp ha simplificado el inicio del diálogo con una herramienta que transforma números en accesos directos. Es la función conocida como clic para chatear.

Esta función permite iniciar una conversación con una persona sin tener que agregarla previamente a la agenda del teléfono.

Resulta útil en múltiples contextos. Desde ventas informales hasta atención al cliente o consultas profesionales, el acceso inmediato a un chat puede marcar la diferencia. Si el número al que se desea escribir está activo en WhatsApp, solo hace falta conocerlo para iniciar el contacto.

La función click to chat permite comunicarse directamente usando un número en formato internacional y una URL sencilla de configurar - Photo: Zacharie Scheurer/dpa

Cómo crear un enlace directo para chatear por WhatsApp

Para generar este tipo de enlace, WhatsApp indica que se debe usar el siguiente formato: “https://wa.me/<number>”. En este sentido, “<number> es un número de teléfono completo en formato internacional”. Desde la plataforma de mensajería han advertido que no este formato no admite ceros iniciales, signos de más, paréntesis ni guiones.

Por ejemplo, si se quiere contactar a alguien con un número de Estados Unidos, el formato correcto sería “https://wa.me/1XXXXXXXXXX”. Y al mismo tiempo, WhatsApp aclara explícitamente que no se debe usar la siguiente variante: “https://wa.me/+001-(XXX)XXXXXXX”. Este tipo de construcción no es válida, y el enlace no funcionará correctamente.

Una vez que se genera ese enlace, cualquier persona que lo abra desde un navegador o desde un dispositivo móvil será redirigida directamente a una conversación con el número correspondiente. Esto aplica tanto para la aplicación de WhatsApp instalada en teléfonos como para su versión web.

Ya sea desde un sitio web, una app o un correo electrónico, iniciar una charla nunca fue tan rápido ni tan intuitivo - REUTERS/Francis Mascarenhas//File Photo

Cómo agregar un mensaje predeterminado al enlace

Pero la herramienta no termina allí. También es posible configurar un mensaje predeterminado que se insertará automáticamente en el campo de texto del chat cuando el destinatario abra el enlace.

En este caso, el formato indicado por la compañía es el siguiente: “https://wa.me/whatsappphonenumber/?text=urlencodedtext”. Allí, “whatsappphonenumber es un número de teléfono completo en formato internacional y URLencodedtext es el mensaje predeterminado incorporado a la URL”, de acuerdo con la web de WhatsApp.

Cómo crear un enlace sin número, solo con mensaje

Existe incluso una opción para crear enlaces que contienen solo el mensaje, sin un número específico. Esta alternativa muestra una lista de contactos disponibles cuando se abre el enlace. La dirección en ese caso sería “https://wa.me/?text=urlencodedtext” seguida del mensaje codificado. Es útil cuando se desea generar una invitación masiva o cuando se quiere mantener abierto el destino del mensaje.

Con estructuras claras y formatos definidos, este sistema convierte cualquier número en una puerta de entrada al mensajero - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

WhatsApp también ofrece una herramienta visual asociada a esta función. Se trata del botón oficial Chatear por WhatsApp. Este botón puede insertarse en sitios web, páginas de contacto, aplicaciones móviles y plataformas de terceros. Viene en dos colores, verde y blanco, y en tres tamaños distintos.

Su función es reforzar la confianza visual del usuario al identificar un canal oficial y seguro de contacto directo.

El botón no debe modificarse ni estilísticamente ni en su estructura. Está diseñado para integrarse sin alterar su función. Para facilitar su integración, se ofrecen ejemplos en código HTML.

Cómo insertar el botón oficial de WhatsApp en una página web

Para insertarlo, se pueden usar líneas de código HTML como esta: <a aria-label=“Chat on WhatsApp” href=“https://wa.me/1XXXXXXXXXX”><img alt=“Chat on WhatsApp” src=“WhatsAppButtonGreenLarge.svg” /></a> .También existe una versión en formato PNG con el mismo principio.

Por ahora, el botón oficial solo está disponible en inglés. Aun así, su iconografía y su propósito son lo suficientemente reconocibles. Para garantizar su efectividad, se recomienda usar siempre la versión más reciente, colocarla en lugares visibles y evitar cualquier tipo de alteración.

Desde su implementación, la función de clic para chatear se ha convertido en una herramienta clave para acelerar las conversaciones. Su simplicidad oculta una capacidad poderosa.

En lugar de pedir datos, agregar números o esperar confirmaciones, el usuario solo necesita hacer clic. Y desde ese momento, la conversación ya está en marcha.