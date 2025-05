Niño de 14 años creó una aplicación con IA para detectar enfermedades cardiacas: cómo se usa

La motivación detrás del proyecto fue el fallecimiento del abuelo del desarrollador por una afección cardíaca no detectada. Foto: Redes sociales

Siddharth Nandyala, un joven de 14 años originario de Anantapur, India, desarrolló una aplicación móvil basada en inteligencia artificial (IA) que permite detectar enfermedades cardíacas en aproximadamente siete segundos.

El programa, llamado CircadiaV, utiliza el micrófono del teléfono celular para captar sonidos cardíacos y, mediante algoritmos entrenados, identificar posibles irregularidades como soplos o arritmias con una tasa de precisión superior al 96%, según el medio The Times of India.

La aplicación fue sometida a pruebas clínicas en más de 15.000 pacientes en Estados Unidos y más de 700 personas en la India, incluyendo ensayos realizados en el Hospital General del Gobierno de Guntur.

Una aplicación móvil con inteligencia artificial permite detectar enfermedades cardíacas en pocos segundos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Un proyecto impulsado por la experiencia familiar

De acuerdo con The Times of India, Nandyala se motivó a desarrollar esta herramienta luego del fallecimiento de su abuelo por una insuficiencia cardíaca no diagnosticada. Esta experiencia personal llevó al joven a enfocarse en tecnologías accesibles que permitan detectar síntomas clínicos sin necesidad de equipamiento médico costoso.

Durante la Cumbre Global de Inteligencia Artificial realizada en Hyderabad, India, Nandyala explicó que su intención es distribuir CircadiaV en zonas donde los diagnósticos médicos son difíciles de obtener.

“Mi objetivo es llevar esta herramienta a comunidades con escasa cobertura médica, donde los diagnósticos rápidos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, señaló.

Reconocimientos institucionales

El Ministro Principal del estado indio de Andhra Pradesh, N. Chandrababu Naidu, elogió públicamente el trabajo de Siddharth.

“Estoy muy impresionado por el extraordinario talento y la dedicación de Siddharth al uso de la tecnología en beneficio de la humanidad. A tan temprana edad, es una inspiración para todos nosotros. Lo animo de todo corazón a que persiga su pasión por la tecnología sanitaria y le aseguro nuestro pleno apoyo en todos sus proyectos”.

Otro respaldo institucional provino del Viceministro Principal Pawan Kalyan, quien también destacó el impacto potencial de esta tecnología para ampliar la cobertura médica en contextos con recursos limitados.

Perfil educativo y trayectoria tecnológica

Siddharth Nandyala comenzó a programar a los nueve años y a los doce se convirtió en el ingeniero certificado en inteligencia artificial más joven del mundo, con credenciales otorgadas por Oracle y ARM.

Además de CircadiaV, fundó la iniciativa educativa global STEM IT TECH, cuyo propósito es fomentar el aprendizaje de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas mediante tutoriales en línea dirigidos a estudiantes de diversos países.

Según la Cámara de Comercio de Frisco, Texas, Nandyala fue galardonado con el premio Innovador del Año en 2023. También recibió una mención especial por parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en reconocimiento a su labor tecnológica orientada al bienestar social.

Enfoque inclusivo y proyección global

La propuesta de CircadiaV se inscribe en un contexto de expansión de la inteligencia artificial aplicada a la salud. Las herramientas que permiten diagnósticos no invasivos, rápidos y de bajo costo están siendo estudiadas como una opción viable para ampliar el acceso a servicios médicos básicos.

La aplicación ha demostrado su eficacia no solo en centros médicos, sino también en ambientes domésticos, gracias al uso del micrófono de teléfonos móviles convencionales como canal de entrada para el análisis clínico.

En palabras de Siddharth Nandyala, la tecnología debe estar orientada a resolver “problemas reales” y su implementación debe ser “accesible, precisa y escalable”. En este sentido, la aplicación CircadiaV representa un ejemplo de cómo la inteligencia artificial puede ser adaptada a las condiciones locales de salud pública y contribuir a reducir brechas en el diagnóstico médico.

Siddharth Nandyala es el profesional más joven del mundo en obtener certificaciones en inteligencia artificial (Foto: Redes sociales)

Nuevos desarrollos en tecnología médica

Actualmente, Nandyala trabaja en un segundo proyecto centrado en el desarrollo de una prótesis de brazo de bajo costo, controlada por señales bioeléctricas del cerebro.

El objetivo es reducir el costo de producción de estas prótesis, que en la actualidad puede superar los 400.000 dólares, a tan solo 300 dólares, lo que permitiría su acceso a personas amputadas en regiones en desarrollo.

