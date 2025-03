Un niño prodigio de 14 años creó una aplicación que detecta enfermedades cardíacas en solo siete segundos

Este joven de apenas 14 años ha desarrollado una aplicación revolucionaria que promete transformar el diagnóstico de enfermedades cardíacas (Fuente: Linkedin)

Siddharth Nandyala, un joven de solo 14 años, ha desarrollado una aplicación revolucionaria que promete transformar el diagnóstico de enfermedades cardíacas. Según informó el medio Time of India, la herramienta, llamada CircadiaV, utiliza inteligencia artificial para analizar los sonidos del corazón y puede detectar problemas cardíacos en apenas siete segundos. Este avance tecnológico ha sido probado en más de 15.000 pacientes en Estados Unidos y 700 en India, alcanzando una tasa de precisión superior al 96%.

El impacto de esta innovación no ha pasado desapercibido. Durante un encuentro oficial, el Ministro Principal de Andhra Pradesh, N. Chandrababu Naidu, elogió públicamente el trabajo de Siddharth, destacando el potencial de la aplicación para mejorar el acceso a diagnósticos médicos en regiones con recursos limitados. En una publicación en la red social X, Naidu expresó: “¡Este joven de 14 años ha facilitado la detección de problemas cardíacos! Estoy encantado de conocer a Siddharth Nandyala, un joven entusiasta de la IA de Dallas y el profesional certificado en IA más joven del mundo”.

Una herramienta que promete salvar vidas

De acuerdo con el Time of India, CircadiaV fue sometida a pruebas rigurosas en el Hospital General del Gobierno de Guntur, en India, donde demostró su capacidad para identificar afecciones cardíacas de manera rápida y precisa. La aplicación funciona mediante algoritmos avanzados que analizan los sonidos cardíacos captados por un teléfono móvil, ofreciendo resultados en cuestión de segundos. Este enfoque no solo reduce significativamente el tiempo necesario para un diagnóstico, sino que también tiene el potencial de salvar vidas al detectar problemas cardíacos en etapas tempranas.

El joven innovador presentó su propuesta durante la pasada edición de la Cumbre Global de Inteligencia Artificial en Hyderabad, donde expuso cómo su tecnología puede ampliar el acceso a servicios de salud de manera eficiente e inclusiva. Según el medio citado, Siddharth destacó que su objetivo es llevar esta herramienta a comunidades con escasa cobertura médica, donde los diagnósticos rápidos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

El perfil de un prodigio tecnológico

Siddharth Nandyala es el profesional más joven del mundo en obtener certificaciones en inteligencia artificial (Fuente: Instagram)

Siddharth Nandyala no es un adolescente común. Según detalló el Time of India, es el profesional más joven del mundo en obtener certificaciones en inteligencia artificial, avaladas por entidades reconocidas como Oracle y ARM. Además de ser el creador de CircadiaV, Siddharth es el fundador de STEM IT TECH, una plataforma educativa que busca empoderar a jóvenes en áreas como codificación, robótica e inteligencia artificial.

Su trayectoria ha sido reconocida con múltiples galardones, entre ellos el premio Innovador del Año otorgado por la Cámara de Comercio de Frisco, Texas, y una mención especial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Desde su traslado a Frisco en 2010, Siddharth ha demostrado un interés excepcional por la tecnología, lo que lo ha llevado a convertirse en una figura destacada en el ámbito de la innovación tecnológica.

Reconocimientos y apoyo institucional

Su excelente trabajo ha sido reconocido (Fuente: Instagram)

El trabajo de Siddharth ha recibido el respaldo de importantes figuras políticas y académicas. Además del Ministro Principal de Andhra Pradesh, el Viceministro Principal, Pawan Kalyan, también expresó su admiración por el joven prodigio. Según consignado por el medio local, ambos líderes destacaron el impacto que aplicaciones como CircadiaV pueden tener en la mejora de los sistemas de salud, especialmente en países en desarrollo.

En redes sociales, el Ministro Principal Naidu calificó a Siddharth como una inspiración para las nuevas generaciones, subrayando que su trabajo no solo representa un avance médico, sino también un ejemplo de cómo la tecnología puede ser utilizada para resolver problemas críticos de la sociedad.

El futuro de la innovación en manos jóvenes

Además de su trabajo en el ámbito de la salud, Siddharth lidera iniciativas que buscan fomentar la creatividad y la innovación en otros jóvenes. A través de STEM IT TECH, ha creado un espacio donde niños y adolescentes pueden desarrollar habilidades en áreas claves para el futuro, como la inteligencia artificial y la robótica. Según Time of India, Siddharth considera que estas disciplinas no solo son esenciales para el progreso tecnológico, sino también para abordar desafíos globales como el acceso a la salud y la educación.

El éxito de Siddharth a tan corta edad pone de manifiesto el potencial de los jóvenes cuando se les brinda acceso a herramientas y recursos adecuados. Su historia es un recordatorio de que la innovación no tiene límites de edad y que, con el apoyo necesario, los niños pueden convertirse en agentes de cambio en sus comunidades y más allá.

Un modelo a seguir para las nuevas generaciones

La historia de Siddharth Nandyala es un ejemplo de cómo la pasión por la tecnología y el compromiso con el bienestar social pueden converger para generar un impacto positivo. Según el Time of India, su aplicación CircadiaV no solo representa un avance en el diagnóstico médico, sino también una oportunidad para inspirar a otros jóvenes a explorar su creatividad y desarrollar soluciones innovadoras para los problemas del mundo real.

Con su enfoque en la inteligencia artificial y su dedicación a la educación STEM, Siddharth está allanando el camino para una nueva generación de innovadores que, como él, buscan utilizar la tecnología para mejorar la vida de las personas.