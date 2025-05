Netflix ofrece pruebas gratis para ver películas y series: verdad o mentira

Los usuarios deben estar atentos para prevenir riesgos en su seguridad digital. (Foto: REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)

En redes sociales, foros y aplicaciones de mensajería como WhatsApp proliferan versiones contradictorias sobre una posible prueba gratuita ofrecida por Netflix. Algunos usuarios aseguran haber accedido a promociones limitadas o períodos de prueba sin cargo, mientras otros denuncian intentos de estafa disfrazados de supuestas ofertas de la plataforma.

Ante esta situación, Netflix aclaró en su sitio oficial de soporte que actualmente no ofrece pruebas gratuitas de ningún tipo. La compañía sostiene que “tienes la libertad de cambiar de plan o cancelar el servicio online en cualquier momento si decides que Netflix no es para ti”.

Asimismo, enfatiza que no hay versiones gratuitas ni períodos promocionales sin costo. Esta definición es clave para protegerse frente a estafas que son cada vez más sofisticadas.

Por qué Netflix no da pruebas gratuitas

Brinda mayor facilidad en cancelar el plan. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Aunque en el pasado la plataforma implementó períodos de prueba sin cargo, actualmente esa modalidad fue eliminada. Según informa la propia empresa en su sitio de soporte, “Netflix no ofrece pruebas gratis”. Esta afirmación deja sin margen a posibles ambigüedades.

A cambio, la compañía promueve una política flexible que permite cancelar el servicio en cualquier momento, sin compromisos ni penalidades. No hay cargos por baja anticipada ni contratos de permanencia. Esta estrategia apunta a generar confianza sin necesidad de ofrecer contenido gratuito.

Cómo identificar si una oferta de Netflix es en realidad una estafa

Cualquier promoción que prometa una cuenta gratuita de Netflix, sobre todo si proviene de mensajes de texto o correos electrónicos desconocidos, es altamente sospechosa.

Hay que desconfiar de promociones muy atractivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Netflix, la empresa nunca solicita información personal por medios no oficiales. Esto incluye datos como el número de tarjeta de crédito, detalles bancarios o la contraseña de la cuenta.

También, la plataforma streaming alerta sobre prácticas fraudulentas que derivan al usuario hacia sitios web falsos. Si el vínculo incluido en el mensaje lleva a una URL no reconocida o externa a netflix.com, no debe abrirse bajo ningún concepto. “Si ya lo hiciste, no ingreses ninguna información en el sitio web que abriste”, advierte la empresa.

Qué hacer si se recibe una promoción por SMS o email que imita a Netflix

La pauta principal de Netflix es no interactuar con ningún mensaje sospechoso. La empresa aclara que los estafadores solo pueden obtener información confidencial si el usuario la proporciona de forma activa.

Seguir las medidas de prevención es clave para evitar problemas en los dispositivos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Ante la duda, lo indicado es no responder, no hacer clic en ningún vínculo y no brindar información personal. En caso de haber caído en una trampa, se debe cambiar la contraseña de la cuenta y contactar al soporte técnico oficial. Además, se puede reportar el intento de fraude directamente a la plataforma.

Por qué hay que desconfiar de mensajes de Netflix que solicitan pagos

Netflix nunca solicita pagos a través de servicios o plataformas de terceros. Cualquier mensaje que remita a otro sitio para realizar un pago en nombre de Netflix es fraudulento. Esta práctica es común en campañas de phishing que buscan robar datos bancarios o acceder a la cuenta del usuario.

Los atacantes buscan recopilar datos financieros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plataforma remarca que sus transacciones se realizan únicamente desde su página oficial y las aplicaciones autorizadas. Esto significa que ningún otro dominio web, ni siquiera aquellos que imiten visualmente a Netflix, está habilitado para procesar pagos o registrar usuarios.

Qué significa que otras páginas ofrezcan cuentas gratis de Netflix

Cualquier sitio que ofrezca cuentas gratuitas o acceso compartido a Netflix sin autorización infringe las políticas de uso de la plataforma y puede estar incurriendo en un delito. Estas páginas suelen utilizar técnicas de suplantación de identidad y pueden comprometer la seguridad digital de quien accede a ellas.

Además de constituir un riesgo informático, estas ofertas suelen terminar en cobros no autorizados, robo de información o, en el mejor de los casos, el bloqueo de la cuenta por actividad sospechosa. Como recuerda la empresa, “los estafadores no podrán obtener información tuya, a menos que tú se la des”.