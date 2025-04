Lista de celulares que no tendrán acceso a Netflix a partir del 1 de mayo de 2025

La medida se expande a varios modelos que llevan muchos años en el mercado. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

Desde el 1 de mayo de 2025, Netflix, una de las plataformas streaming más populares a nivel mundial, dejará de estar disponible en una serie de teléfonos inteligentes que no cumplan con los requisitos mínimos de actualización de sus sistemas operativos.

Esta medida afectará principalmente a celulares con versiones obsoletas de Android e iOS, lo que impedirá a los usuarios de estos dispositivos acceder al catálogo de contenido como películas y series de la plataforma.

Asimismo, los dispositivos que no puedan actualizarse a Android 7.0 Nougat o superior, así como aquellos que no soporten iOS 17 o versiones más recientes, serán los principales afectados. Esto incluye modelos de teléfonos que, aunque populares en su momento, ya no cuentan con soporte técnico para futuras actualizaciones.

Qué celulares Android perderán acceso a la aplicación de Netflix

Cada uno debe revisar el sistema operativo del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de los teléfonos con sistema operativo Android , Netflix dejará de funcionar en modelos que no puedan actualizarse a la versión 7.0 Nougat o superior. Entre los dispositivos que quedarán fuera de servicio se encuentran:

Samsung Galaxy S5

Sony Xperia M4 Aqua

Motorola Moto X

LG G4

Además, otros modelos que gozaron de gran popularidad en años anteriores también se verán afectados. Entre ellos se incluyen el HTC One M8, el Huawei Ascend Mate 7 y el Asus ZenFone 2 .

Estos dispositivos, lanzados hace más de una década en algunos casos, ya no cuentan con la capacidad técnica para soportar las actualizaciones necesarias que exige la plataforma.

Cuáles modelos de iPhone serán afectados por la medida de Netflix

Los modelos recientes no tendrán problemas con la app. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los usuarios de iPhone también se enfrentarán a restricciones si sus dispositivos no son compatibles con iOS 17 o versiones superiores. Entre los modelos que perderán acceso a Netflix se encuentran:

iPhone 6, 6s y 7

iPhone SE (1.ª generación)

iPhone 8 y 8 Plus

Estos teléfonos, aunque todavía son funcionales para varias tareas básicas, no podrán tener las últimas mejoras y funciones que ofrece la aplicación de Netflix. Esto incluye actualizaciones de seguridad, nuevas herramientas de personalización, entre otros beneficios

Por qué Netflix está dejando de ser compatible con dispositivos antiguos

La empresa sigue la tendencia de otras compañías de enfocar sus esfuerzos en dispositivos modernos. (Foto: REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Esta medida restrictiva responde a la necesidad de Netflix de adaptarse a los avances tecnológicos y garantizar una experiencia de usuario óptima. Los dispositivos más antiguos suelen tener limitaciones de hardware y software que dificultan la implementación de nuevas funciones y actualizaciones de seguridad.

También, la decisión refleja una tendencia en la industria tecnológica, donde las empresas buscan optimizar sus servicios para dispositivos más modernos, dejando de lado aquellos que ya no pueden cumplir con los estándares actuales.

Esto no solo permite mejorar la calidad del servicio, sino reducir los costos asociados al soporte técnico para celulares con sistemas operativos obsoletos.

Qué consecuencias hay para los usuarios de la plataforma

Para los usuarios afectados, esta decisión implica la imposibilidad de acceder al contenido de Netflix desde sus dispositivos actuales. Esto representa un reto para quienes dependen de estos teléfonos para consumir entretenimiento streaming.

Se deben buscar otras formas de seguir interactuando con sus productos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, los usuarios tendrán aún la opción de acceder a la plataforma desde otros dispositivos compatibles, como televisores inteligentes, computadoras, tabletas o teléfonos más recientes.

Otro punto clave es que aquellos que deseen seguir utilizando Netflix en sus móviles deberán considerar la posibilidad de actualizar sus dispositivos a modelos más modernos que cumplan con los requisitos mínimos.

A qué otros dispositivos afecta esta medida

Los celulares no son los únicos afectados por las restricciones de Netflix; televisores inteligentes que fueron fabricados hace una década no podrán abrir ni descargar la aplicación nativa de la plataforma.

Con esta medida, Netflix se suma a otras empresas tecnológicas que han adoptado políticas similares, priorizando la compatibilidad con dispositivos más modernos y dejando a un lado a aquellos que ya no pueden cumplir con los estándares actuales.