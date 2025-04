Modo Mantenimiento en móviles: qué es, para qué sirve y cómo activarlo antes de llevar el teléfono a reparar

El Modo Mantenimiento crea un entorno seguro que protege fotos, mensajes y aplicaciones personales sin borrar nada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la mesa de un servicio técnico, rodeado de destornilladores, placas abiertas y cables expuestos, un teléfono móvil no es solo un dispositivo dañado. Es también un contenedor silencioso de vida personal. Fotos, mensajes, conversaciones privadas, correos electrónicos, documentos y redes sociales están ahí, al alcance de quien tenga en sus manos el acceso.

Por eso, cuando se trata de enviar un móvil a reparación, la tecnología ofrece una solución que pocos conocen pero que puede marcar la diferencia: el llamado Modo Mantenimiento.

Qué es y por qué puede salvar tu privacidad

Muchos smartphones ya incluyen una herramienta que bloquea el acceso a tus datos mientras el equipo se repara - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Modo Mantenimiento es una función de seguridad incluida en muchos smartphones actuales, pensada para proteger los datos personales mientras el dispositivo pasa por un proceso de revisión técnica.

Cuando se activa, el teléfono bloquea por completo el acceso a archivos privados, aplicaciones, configuraciones y cuentas del usuario. Lo que queda visible es un entorno limitado, limpio, funcional únicamente para diagnósticos básicos o pruebas de hardware.

Esta herramienta, integrada en sistemas operativos de marcas como Samsung, Xiaomi, Oppo, Huawei o Motorola, funciona como una especie de perfil invitado avanzado. El técnico puede encender el equipo, comprobar si el error se repite o incluso realizar tareas específicas, pero no puede entrar en tu galería, leer tus mensajes ni acceder a tu cuenta bancaria desde el dispositivo.

Es una solución que evita tener que borrar toda la información del teléfono o realizar un reseteo de fábrica, algo que muy pocos usuarios están dispuestos a hacer por completo.

Reparar el móvil sin perder la privacidad ya es posible con funciones nativas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alternativas similares para iPhone

En el caso de Apple, no existe un modo con el nombre Modo Mantenimiento. Sin embargo, el ecosistema iOS incluye opciones que permiten lograr un efecto similar. Desconectar iCloud, cerrar sesión en las aplicaciones más sensibles o utilizar el Modo Restricciones puede ofrecer una capa de seguridad extra.

Aunque no es una protección total como en Android, ayuda a mantener bajo control la exposición de la información personal durante una reparación.

Cómo activar el Modo Mantenimiento en móviles

Cada marca tiene una manera distinta de implementar esta función, pero los pasos suelen seguir una estructura parecida. En dispositivos Samsung, por ejemplo, activar el Modo Mantenimiento es un proceso sencillo. Basta con seguir los siguientes pasos:

Ir a Ajustes. Buscar la opción Cuidado del dispositivo. Entrar en la sección correspondiente al estado del equipo. Seleccionar Modo Mantenimiento. Pulsar Activar y elegir la opción “Activar sin registro”. Reiniciar el dispositivo.

Con el Modo Mantenimiento activo, el dispositivo queda funcional pero completamente bloqueado a ojos de terceros - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez iniciado, el teléfono mostrará una interfaz limpia. Nada sugiere que dentro haya cientos de archivos personales o conversaciones almacenadas. El dispositivo queda funcional, pero desconectado de todo aquello que puede comprometer al usuario.

Lo que puede y no ver el técnico con el Modo Mantenimiento

Con esta función activada, el dispositivo se comporta como si estuviera recién comprado. No hay acceso a la cuenta principal, las redes sociales no se muestran, las fotos no aparecen y las configuraciones quedan ocultas. La interfaz es funcional, pero no revela ningún dato real. El objetivo es claro, permitir que el técnico haga su trabajo sin exponer al propietario a riesgos innecesarios.

Al terminar la reparación, el usuario solo tiene que reiniciar el dispositivo y desactivar el modo para volver a tener todo como estaba. No se pierde información, no es necesario restaurar copias de seguridad, y lo más importante, se mantiene intacta la privacidad.

Los teléfonos actuales almacenan más que contactos o mensajes. Contienen acceso directo a cuentas bancarias, información laboral, imágenes íntimas, documentos confidenciales y claves de acceso. Por eso, dejar un dispositivo en manos ajenas, incluso en un entorno profesional, implica un riesgo si no se toman medidas adecuadas.

Activar el Modo Mantenimiento es una forma de ejercer control, de proteger aquello que no debería estar al alcance de nadie más.