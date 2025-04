Por qué nos hemos quedado sin móvil y sin internet cuando se ha ido la electricidad

Apagón masivo en Europa expone la dependencia tecnológica de la electricidad para la conectividad móvil e internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el suministro eléctrico se interrumpe de manera generalizada, como ocurrió recientemente en España y partes de Europa, no solo se afectan las casas, tiendas o electrodomésticos, sino que también se desploman las comunicaciones móviles e internet.

El apagón masivo que afectó a millones de personas dejó en evidencia un aspecto crítico de la infraestructura moderna: su dependencia absoluta de la energía eléctrica para mantener la conectividad.

Las consecuencias de un apagón en los datos móviles

La telefonía móvil funciona gracias a una extensa red de antenas distribuidas a lo largo del territorio. Estas antenas emiten y reciben las señales necesarias para que los dispositivos móviles se conecten a la red. Sin embargo, para su operación, requieren un suministro constante de electricidad.

Cuando ocurre un corte de energía, muchas estaciones base cuentan con sistemas de respaldo, como baterías o generadores, que permiten continuar operando de forma temporal. No obstante, según explican las compañías telefónicas en sus sitios oficiales, como Vodafone y Movistar, estas fuentes alternativas tienen una autonomía limitada, que suele oscilar entre dos y ocho horas dependiendo del equipo y su mantenimiento​.

Congestión de redes móviles empeora problemas de conexión durante apagones, al colapsar ante el aumento de usuarios simultáneos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ausencia de energía de respaldo o si esta se agota, las antenas dejan de funcionar, provocando que los usuarios pierdan la cobertura de voz, datos móviles o ambos. Además, si los generadores no se activan correctamente, no cuentan con suficiente combustible o no han sido mantenidos adecuadamente, la interrupción del servicio es inminente​.

Saturación de las redes y otras infraestructuras implicadas

Durante un apagón, el problema no se limita solo a la falta de energía en las antenas. La congestión de las redes también juega un papel importante. Al intentar comunicarse simultáneamente, una gran cantidad de personas satura la capacidad de la red, lo que ocasiona fallos adicionales en el servicio​.

A su vez, la telefonía móvil no opera de forma aislada. Depende de infraestructuras adicionales como los centros de datos y los tendidos de fibra óptica. Si los centros que gestionan las llamadas o el tráfico de datos pierden energía y sus propios sistemas de respaldo fallan, amplias regiones pueden quedar completamente incomunicadas.

En el caso de los enlaces de fibra óptica, los cortes se producen si las estaciones repetidoras también pierden su fuente de alimentación​.

Centros de datos y fibra óptica se ven comprometidos por apagones, paralizando servicios básicos de telecomunicaciones.(Imagen ilustrativa Infobae)

Por qué no todas las zonas sufren la misma afectación

No todas las zonas y compañías sufrieron los efectos del apagón de la misma manera. Vodafone, por ejemplo, logró mantener activa su red móvil en un 70% de los casos, gracias al uso de generadores y baterías de reserva​.

“Hemos puesto en marcha un comité de crisis para efectuar un seguimiento de la incidencia en tiempo real, asegurar el mantenimiento de las infraestructuras críticas y ofrecer soporte a nuestros clientes”, comunicó la empresa.

Por su parte, Telefónica también activó su comité de crisis y siguió los protocolos de su Plan de Contingencia, trabajando para racionalizar el uso de los recursos y priorizar los servicios esenciales​. Ambas compañías advirtieron que su capacidad de respuesta dependería de la duración del corte eléctrico.

El impacto también varió según la infraestructura local. Algunas redes WiFi, como las de hoteles o servicios públicos, pudieron seguir operando gracias a generadores autónomos. Además, parte de las conexiones satelitales en España no se vieron afectadas, dado que no dependen de la red eléctrica terrestre​.

La duración del servicio tras un apagón depende de la autonomía de los equipos de respaldo, como generadores y baterías.(Imagen ilustrativa Infobae)

Cuánto tiempo puede durar el servicio en un apagón

La duración de la conexión móvil e internet tras un corte eléctrico depende del tipo de respaldo instalado. Mientras los grandes centros de datos cuentan con generadores que pueden operar indefinidamente, los grupos intermedios, responsables de funciones esenciales como los conmutadores de datos, tienen una autonomía mucho más limitada​.

“Internet funciona porque hay equipos intermedios (conmutadores de datos), repartidos por ciudades”, explicó Arturo Azcorra, director adjunto de Imdea Networks, a El País. Estos dispositivos permiten la continuidad de la conexión, pero una vez agotadas sus fuentes de energía, el servicio se interrumpe​.

Red Eléctrica informó que el restablecimiento total del suministro podría tomar entre seis y diez horas, aunque operadores portugueses advirtieron que los efectos secundarios de un extraño fenómeno atmosférico podrían prolongar la situación hasta una semana​.