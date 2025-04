Activa esta aplicación y olvídate de usar el DNI físico: sigue este paso a paso

La app MiDNI permite portar el DNI digital en el móvil con validez legal en toda España.(LinkedIn)

Llevar el documento de identidad siempre encima ha sido una obligación que podía convertirse en un problema cuando, por descuido o emergencia, se dejaba olvidado en casa. Desde este año, esa preocupación encuentra una solución tecnológica y oficial: la aplicación MiDNI, creada por la Policía Nacional, permite tener el DNI digital en el teléfono móvil, con plena validez legal en España.

Esta solución ofrece la posibilidad de identificarse en situaciones cotidianas como la entrada en hoteles, trámites bancarios, verificación de mayoría de edad, recogida de paquetes o incluso ejercer el derecho al voto, todo directamente desde el móvil, sin necesidad de portar el documento físico.

Qué es la aplicación MiDNI

MiDNI es la app oficial que actúa como sustituto válido del documento físico de identidad en territorio español. Su diseño emula el funcionamiento de otras aplicaciones como miDGT, permitiendo no solo la identificación personal, sino también la realización de diversos trámites administrativos.

Esta aplicación conecta al usuario con los servidores de la Policía Nacional para verificar sus datos en tiempo real. A través de ella se genera un código QR temporal, que permite acreditar la identidad ante las autoridades o instituciones. La validez de estos códigos es limitada a pocos minutos, incrementando la seguridad de su uso.

La aplicación genera un código QR temporal para acreditar identidad con mayor seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, el funcionamiento de MiDNI depende de la conexión a Internet, lo cual implica que en áreas sin cobertura móvil, el documento físico sigue siendo imprescindible.

Cómo activar y registrar el DNI digital

El proceso de activación del DNI digital requiere un registro previo, cuyo objetivo es vincular de forma segura la identidad del ciudadano con su dispositivo móvil. Según las pautas oficiales, existen tres métodos para completar este registro:

Registro por Internet, utilizando un lector de DNI electrónico conectado a una computadora. Es necesario contar con el PIN del DNI y que los certificados digitales almacenados no estén caducados. Registro en una máquina PAD en comisarías de la Policía Nacional. Estas máquinas funcionan de manera similar a un cajero automático: se inserta el DNI físico, se introduce la contraseña y se asocia el número de teléfono y correo electrónico. Registro presencial en comisarías, para quienes no disponen de lector en casa o prefieren la asistencia directa de un agente.

En cualquiera de los casos, tras introducir los datos solicitados, se recibe un código de verificación por SMS, que permitirá completar la asociación del número de teléfono con el DNI.

Una vez registrado, el siguiente paso es descargar la aplicación MiDNI, disponible tanto en Google Play para dispositivos Android como en la App Store para iOS. Al iniciar la app, se solicita introducir el número de DNI, el número de soporte del documento (que combina letras y números) y configurar una contraseña de seguridad.

El registro de MiDNI puede realizarse online, en comisarías o mediante máquinas PAD de la Policía. (Ministerio de Interior)

Además, se puede habilitar el desbloqueo biométrico mediante huella dactilar o reconocimiento facial, dependiendo de las características del teléfono.

Finalmente, un segundo SMS con un código de activación concluye el proceso, dejando la app completamente operativa para su uso cotidiano.

Qué se puede hacer con el DNI digital

La app MiDNI permite realizar numerosas acciones que, hasta ahora, requerían presentar el DNI físico. Entre ellas destacan:

Identificarse en controles policiales.

Abrir cuentas bancarias y firmar contratos.

Registrarse en hoteles o alquilar vehículos.

Demostrar la mayoría de edad en locales o servicios donde sea necesario.

Ejercer el derecho al voto en elecciones.

Recoger paquetes o retirar medicamentos en farmacias.

El nivel de información compartido puede personalizarse en cada uso: desde mostrar únicamente el número de DNI, la foto y la edad, hasta un perfil más completo que incluya nombre, apellidos, sexo y fecha de validez.

Códigos QR con expiración breve y biometría garantizan la seguridad en la app MiDNI.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la app tiene limitaciones. No puede utilizarse para cruzar fronteras, ni como documento de viaje internacional, ni sirve para gestiones telemáticas o firmas electrónicas en Internet. Además, si no hay conexión de datos, la app no funcionará, por lo que se recomienda seguir llevando el DNI físico en determinadas situaciones.

Seguridad y protección de datos

Según detalla la Policía Nacional, el proceso de vinculación entre el DNI y el móvil requiere una verificación estricta que evita que terceras personas puedan suplantar la identidad.

Cada acceso a la app queda protegido por contraseñas o mecanismos biométricos, y los códigos QR de identificación expiran en pocos minutos. En caso de pérdida o robo del móvil, el DNI digital no puede ser accedido sin la contraseña o la biometría configurada, y el acceso puede ser revocado rápidamente a través de la plataforma oficial, de forma similar a bloquear una tarjeta bancaria.

Asimismo, se destaca que cambiar de número de teléfono implica realizar todo el proceso de registro nuevamente, lo que refuerza la seguridad del sistema.