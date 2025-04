Motorola razr 60 y egde 60: diferencias, características y funciones con IA

Los nuevos plegables se caracterizan por sus colores Pantone. (Motorola)

Motorola ha lanzado una nueva generación de teléfonos móviles plegables bajo el nombre razr 60, compuesta por dos modelos: el motorola razr 60 ultra y el motorola razr 60.

Ambos dispositivos prometen un formato compacto y resistente, incorporando una bisagra rediseñada y reforzada con titanio, además de contar con protección IP48 contra polvo y agua. Según la compañía, se trata de los teléfonos plegables más duraderos que ha fabricado hasta la fecha.

Estos modelos integran diversas funciones potenciadas por inteligencia artificial. En el caso del motorola razr 60 ultra, los usuarios pueden acceder fácilmente a moto ai, un asistente impulsado por IA, gracias a la nueva tecla AI Key, que permite activar el asistente desde cualquier pantalla.

El fabricante señala que es nueva línea de plegables es la más resistente. (Motorola)

Además, cuando el dispositivo se encuentra en ciertos modos, es posible utilizarlo con manos libres y activar la función ‘Look & Talk’, que permite interactuar con moto ai con solo una mirada. Esta función facilita tareas como responder preguntas rápidas, resumir notificaciones o transcribir conversaciones.

Ambos teléfonos incorporan el primer conjunto de indicaciones avanzadas de moto ai, incluyendo las funciones: ‘¿Qué me perdí?’ (Catch Me Up), ‘Presta atención’ (Pay Attention) y ‘Guarda esto’ (Remember This), diseñadas para ofrecer una experiencia de asistencia más proactiva e inteligente.

Cuáles son las características de los nuevos plegables

Los nuevos teléfonos móviles plegables de Motorola cuentan con las siguientes características:

La nueva línea de plegables de Motorola se caracteriza por sus funciones con IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Motorola razr 60 ultra.

Procesador: Snapdragon 8 Elite de 3nm con CPU Qualcomm Oryon y GPU Qualcomm Adreno.

Pantalla interna: pOLED de 7.0″, Super HD y marcos un 20% más delgados.

Pantalla externa: 4.0″, validación Pantone y Gorilla Glass-Ceramic.

Materiales y acabados: Esta línea tiene materiales en madera auténtica, cuero y satén y se caracteriza por tener colores Pantone exclusivos: Scarab, Mountain Trail, Cabaret, Rio Red.

Cámara: triple sistema de 50 MP con Super Zoom, ultra gran angular, grabación en Dolby Vision y Dolby Atmos.

Funciones IA cámara: ‘Group Shot’, combinación automática de varios fotogramas, y ‘Action Shot’, que realiza enfoque automático en movimiento.

Batería: 4700 mAh, más de 36 h de uso. Su carga es de 68W TurboPower (todo el día en 8 minutos), inalámbrica 30W, inversa.

AI Key: tecla física dedicada para acceder a moto ai.

Conectividad vehicular: compatible con llave digital de autos BMW/MINI mediante NFC y UWB.

Los celulares de Motorola se caracteriza por sus colores Pantone. (Motorola)

Motorola razr 60.

Procesador: MediaTek Dimensity 7400X, el cual promete mejorar el rendimiento de IA en 15%.

Pantallas interna: pOLED HDR10+ de 6.9″ con negros profundos y mil millones de colores.

Pantalla externa: 3.6″, con experiencia inmersiva.

Materiales y acabados: cuero, nylon, acetato. Colores Pantone: Gibraltar Sea, Spring Bud, Lightest Sky, Parfait Pink.

Cámara: sistema dual con sensor principal de 50 MP, lente ultra gran angular de 13 MP y Macro Vision.

Funciones IA cámara: Estabilización adaptativa, ideal para grabaciones en movimiento.

Batería: 4500 mAh, más de un día de duración.

Carga: 30W TurboPower (todo el día en 15 minutos), inalámbrica 15W.

Otros lanzamientos de Motorola

Además de su línea de plegables, Motorola lanzó también una nueva familia de celulares denominada edge 60 así como el moto watch fit y moto buds loop.

Características de la línea edge 60

La nueva línea motorola edge 60, integrada por los modelos edge 60 pro, edge 60 y edge 60 fusion, combina diseño, fotografía profesional y potencia con inteligencia artificial.

Destacan por su diseño quad-curved, cámaras de hasta 50 MP con tecnología Sony y teleobjetivo, funciones avanzadas de moto ai, pantallas pOLED brillantes y baterías de larga duración con carga rápida. Cada dispositivo presenta materiales premium y acabados únicos inspirados en Pantone.

Motorola también lanzó los modelos edge 60 pro, edge 60 y edge 60 fusion. (Motorola)

Cómo es el watch fit

Cuenta con una pantalla OLED de 1,9″, marco de aluminio y protección Gorilla Glass 3, permite controlar música, notificaciones e integra esferas personalizadas.

Compatible con moto ai y correas estándar, incluye GPS, más de 100 modos deportivos, seguimiento de salud y sueño. Resistente al agua (IP68, 5 ATM), ofrece hasta 16 días de batería, ideal para estilos de vida activos y conectados.

Cómo son los audífonos moto buds loop

Los moto buds loop, los primeros auriculares abiertos de Motorola, combinan diseño elegante y tecnología Sound by Bose.

Prometen audio premium con controladores de 12 mm, sonido espacial y llamadas nítidas gracias a CrystalTalk AI.

Compatibles con moto ai, permiten comandos inteligentes y cambio fluido entre dispositivos. Con acabados como Pantone French Oak y cristales Swarovski, son resistentes al agua y brindan hasta 37 horas de autonomía.