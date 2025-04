Bill Gates explicó cual era la debilidad de Steve Jobs

Jobs y Gates se encontraron en la carrera por liderar la industria tecnológica a finales del siglo pasado.

La historia del desarrollo de la tecnología personal no puede entenderse sin examinar la relación entre Steve Jobs y Bill Gates. Aunque popularmente representados como rivales, los fundadores de Apple y Microsoft, desarrollaron una relación que permitió que cada uno identificara las fortalezas y limitaciones del otro.

Recientemente, Bill Gates afirmó que la debilidad más clara de Steve Jobs era su falta de conocimientos técnicos.

El fundador de Microsoft explicó: “No era ingeniero, no sabía lo que era el código fuente, no sabía mucho sobre el diseño de chips... aunque su capacidad para elegir personas para trabajar en esas áreas era increíble”.

Con esta declaración, Gates dejó en evidencia un aspecto frecuentemente omitido en la narrativa sobre el creador de Apple: su distancia respecto a la ingeniería que sostenía los productos que ideaba.

En un principio, Gates y Jobs colaboraron en diferentes proyectos de Apple.

La observación fue parte de un repaso más amplio sobre la relación entre ambos empresarios, marcada por la colaboración, la competencia y, con el paso de los años, una admiración mutua.

Una colaboración temprana en la historia de la informática personal

Desde los inicios de la revolución tecnológica en los años setenta, Steve Jobs y Bill Gates coincidieron en el pequeño círculo de pioneros que creían que la informática personal transformaría el mundo.

Gates ha recordado en diferentes oportunidades cómo, junto a Paul Allen, conoció a Jobs y a Steve Wozniak en un ambiente dominado por el entusiasmo por las primeras computadoras en kit. “Estábamos ante algo que sería enorme”, señaló.

En los primeros años de Apple, Microsoft desempeñó un papel clave como proveedor de software. AppleSoft BASIC, un lenguaje de programación creado por Gates y su equipo, se convirtió en el estándar en los primeros modelos de Apple.

Esta cooperación se profundizó durante el desarrollo del Macintosh, cuando Jobs invitó a Microsoft a desarrollar aplicaciones para su nuevo sistema operativo. Según Gates, en ese proyecto trabajaron más personas de Microsoft que de Apple, algo que describió como “realmente divertido”.

Enfrentamiento y diferencias estratégicas

La colaboración dio paso a una competencia abierta cuando Microsoft lanzó Windows, un sistema operativo con una interfaz gráfica similar a la del Macintosh. Jobs acusó públicamente a Gates de copiar su idea, pero Gates respondió que ambos habían adaptado innovaciones desarrolladas por el laboratorio Xerox PARC.

En retrospectiva, Gates describió su relación con Jobs como complementaria. Mientras él se enfocaba en el rendimiento del software y la eficiencia del código, Jobs impulsaba una experiencia de usuario sin concesiones.

“Steve decía algo así como: ‘No quiero que ningún software tenga manuales’. Lo cual, bueno, es un detalle, pero en realidad necesitábamos ayuda y documentación”, explicó Gates, quien resaltó que ambos enfoques terminaron generando productos más robustos.

Diseño, liderazgo y visión

Aunque Gates destacó la falta de conocimientos técnicos de Jobs, reconoció su intuición para el diseño. “En términos de intuición para una buena interfaz de usuario y para el diseño... él la tenía todas y yo no. Envidio su genio en eso”, comentó.

Tras décadas de competencia entre sus compañías, Gates y Jobs tuvieron una buena relación hasta el fallecimiento del fundador de Apple. Reuters

Según Gates, ese talento le permitió a Jobs anticipar tendencias en la interacción humano-máquina que otros no veían.

Otro aspecto central en su visión fue el liderazgo de equipos. Jobs no programaba, pero sabía cómo rodearse de personas que complementaran sus carencias. Gates admitió que eso fue clave en el éxito de Apple, especialmente en los años de la segunda etapa de Jobs al frente de la empresa.

Últimas conversaciones y balance mutuo

Cuando Jobs enfermó, ambos mantuvieron encuentros privados en los que hablaron sobre sus familias, su legado y los desafíos no resueltos. Uno de los temas recurrentes fue la escasa transformación de la educación a través de la informática, a pesar de las expectativas que ambos tenían décadas atrás.

Gates también reflexionó sobre la ausencia de Jobs en la filantropía, un campo en el que él ha invertido gran parte de su fortuna. “Steve nunca llegó a involucrarse en la filantropía. Ahora su viuda, Laurene, está haciendo un gran trabajo en ese ámbito, y estoy seguro de que él estaría orgulloso”, declaró.