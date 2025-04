Glosario de tecnología: qué significa Sistema eléctrico

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En los últimos años la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar actividades sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué es Sistema eléctrico

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Archivo Infobae)

Un sistema eléctrico es un conjunto de dispositivos que están conectados entre sí con el fin de generar o transportar señales eléctricas.

En general, dentro de un sistema eléctrico se incluyen elementos tales como inductores, resistencias, condensadores o incluso fuentes.

Finalmente, se puede decir que se trata de la unión de todos los elementos para poder un fin o un objetivo, que en este caso es la transmisión de señales a nivel de electricidad o de electrónica.

Características de un sistema eléctrico

Existen ciertas características que un sistema eléctrico debe tener para ser considerado como tal, además de algunos detalles adicionales.

Primeramente, se debe tener en cuenta que este tipo de sistema debe tener una fuente de energía, conductores y un receptor que lleva la electricidad en luz.

Además, como es notable pensar, es necesaria la corriente para que funcione.

También se deben incluir los dispositivos que permiten cerrar o abrir circuitos. Se les llama interruptores.

Elementos de un sistema eléctrico

Adicional a lo anterior, los elementos que componen un sistema eléctrico pueden ser pasivos o activos.

Se encargan de transformar cualquier energía en electricidad usando un proceso.

Generador de tensión. Es el origen que tiene la energía que utilizan los diferentes sistemas eléctricos que se encuentren.

Es el origen que tiene la energía que utilizan los diferentes sistemas eléctricos que se encuentren. Generador de corriente. Mantienen las características de la corriente de la mejor forma posible.

Mantienen las características de la corriente de la mejor forma posible. Fuente eléctrica. Es un circuito en sí mismo cuyo objetivo es proveer la diferencia de potencial. Esto indica que entrega una corriente de forma confiable.

Pasivos

Su función es la de almacenar, disipar o ceder la energía.

Resistores. Es un elemento que está diseñado para otorgar una resistencia específica entre dos puntos de un mismo circuito eléctrico.

Es un elemento que está diseñado para otorgar una resistencia específica entre dos puntos de un mismo circuito eléctrico. Capacitores o condensadores. Tiene dos conductores en forma de placas que son separados por un material que suele ser dieléctrico. Su función es la de almacenar energía de un campo eléctrico.

Tiene dos conductores en forma de placas que son separados por un material que suele ser dieléctrico. Su función es la de almacenar energía de un campo eléctrico. Bobina o inductor. También es un elemento pasivo de un circuito eléctrico. No obstante, este hace uso de la autoinducción para almacenar energía en forma de campo magnético.

Tipos de sistemas eléctricos

Existen diferentes clases en cuanto a sistemas eléctricos se trata, por lo que, se nombraran algunos.

Circuito conectado en serie. Se dice que un circuito está en serie cuando los elementos o aparatos se colocan unos a continuación de otros. En general, al estar ubicados de esta manera, los electrones pasan por todos los elementos.

Se dice que un circuito está en serie cuando los elementos o aparatos se colocan unos a continuación de otros. En general, al estar ubicados de esta manera, los electrones pasan por todos los elementos. Circuito conectado en paralelo. En el caso de un circuito paralelo, este se caracteriza porque sus dispositivos están ubicados en trayectorias distintas. Esto indica que, si un electrón pasa por alguno, no pasa por otro pues está ubicado en otro sitio.

Leyes de los sistemas eléctricos

Ley de Ohm

La ley de Ohm también llamada Ley básica de del flujo de corriente se caracteriza porque la corriente que fluye a través del circuito hecho por resistencias puras, es directamente proporcional a la fuerza automotriz.

V = I x R

V: Diferencia de potencial (Voltios).

I. Corriente que atraviesa la resistencia (Amperios).

R. Resistencia (Ohmios)

Leyes de Kirchhoff

Se trata de un conjunto de leyes que se aplican según aparezcan ciertas condiciones.

Nodos. Las corrientes que ingresan son iguales a las que salen (Hablando de nodos).

Las corrientes que ingresan son iguales a las que salen (Hablando de nodos). Mallas. La suma de fuerzas en una malla menos la sumatoria de las caídas de potencial da como resultado 0.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología y la vida

La información de MuyTecnológicos deja en claro cómo estos términos influyen en las labores diarias y por qué es importante conocerlos en este mundo que rápidamente avanza.

Aunque unos términos son familiares, o por el contrario, extraños, lo cierto es que conocer su significado permite estar un paso adelante a la hora de convivir en el extenso mundo de la tecnología.