Cómo actualizar un televisor Samsung para mejorar el rendimiento con el software original

Para mejorar el funcionamiento de tu Samsung, sigue estos pasos para actualizar el sistema desde tu computadora hasta el televisor. Te guiamos a través de cada etapa del proceso - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualizar el software de tu televisor Samsung es un paso esencial para mantener tu dispositivo funcionando de manera eficiente. A medida que se lanzan nuevas actualizaciones, estas mejoran el rendimiento, corrigen errores y optimizan las funcionalidades generales del televisor.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que las actualizaciones no necesariamente mejoran la compatibilidad con todas las aplicaciones. Esto depende del desarrollador de cada aplicación, y lo ideal es que verifiques si tu televisor es compatible con ellas directamente con los creadores de la app.

Paso 1: Conocer el modelo de tu televisor Samsung

Actualización de software en tu Samsung TV, lo que debes saber para hacerlo correctamente - REUTERS/Dado Ruvic

Antes de iniciar cualquier actualización, el primer paso es identificar el modelo exacto de tu televisor. En la parte trasera de tu Samsung Smart TV, cerca de las conexiones, encontrarás una etiqueta de color gris o plata.

Esta etiqueta contiene un código que corresponde al modelo de tu televisor, denominado ‘Model Code’. Los modelos destinados a Latinoamérica generalmente comienzan con las letras ‘UN’, mientras que los destinados a Europa comienzan con ‘UE’.

Es crucial que verifiques este detalle, ya que no todos los modelos son actualizables. Los televisores más antiguos, especialmente los fabricados antes de 2010, podrían no recibir actualizaciones de software. Si no puedes encontrar esta información en la etiqueta de tu TV, no dudes en contactar al soporte de Samsung para recibir más detalles sobre tu modelo específico.

Paso 2: Descargar el archivo de actualización

Desde localizar el modelo hasta conectar la memoria USB, sigue nuestra guía paso a paso para actualizar el software de tu televisor y aprovechar las mejoras en velocidad y estabilidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el modelo de tu televisor identificado, ahora puedes proceder a descargar el archivo de actualización. Ingresa a la página oficial de Centro de Manuales & Software de Samsung y utiliza la barra de búsqueda para ingresar el código de modelo de tu televisor, en este caso, por ejemplo, “QN55Q80B”.

Es importante que busques el archivo correcto que corresponde a tu modelo para evitar cualquier problema en el proceso de actualización.

Una vez que encuentres el modelo exacto, desplázate hacia la parte inferior de la página para localizar la opción de descarga bajo la categoría Archivo de mejora (Tipo USB). Haz clic en Descargar para obtener el archivo de actualización.

Aprende a buscar el software correcto para tu modelo y cómo instalarlo en tu televisor - crédito www.samsung.com

Si la página ofrece una guía de actualización, también te convendría descargarla, ya que te proporcionará instrucciones más detalladas durante el proceso.

Paso 3: Preparar el archivo de actualización

Una vez descargado el archivo, necesitarás descomprimirlo antes de transferirlo a un dispositivo USB. Ubica el archivo descargado en tu computadora y haz clic derecho sobre él para seleccionar Extraer todo.

Luego, elige la ubicación donde deseas guardar los archivos descomprimidos. Si prefieres cambiar la ubicación predeterminada, puedes hacer clic en Examinar y elegir el lugar de tu preferencia.

Una vez que los archivos estén descomprimidos, selecciona el archivo y transfiérelo a una memoria USB. Recuerda que la memoria debe estar formateada en FAT32, ya que este es el formato compatible con el televisor.

Las actualizaciones son clave para mantener el rendimiento de tu televisor Samsung en su mejor nivel - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso 4: Conectar el USB al televisor y realizar la actualización

El último paso es conectar la memoria USB al televisor. Una vez que lo hayas hecho, enciende tu TV y navega hasta el menú de actualización de software. El televisor debería detectar automáticamente el archivo en el USB y comenzará el proceso de instalación de la actualización.

Es importante no desconectar el USB ni apagar el televisor durante la actualización, ya que esto podría interrumpir el proceso y generar problemas en el sistema operativo del televisor. El proceso suele durar unos minutos, dependiendo de la velocidad del archivo y del modelo del televisor.

Una vez finalizada la actualización, tu televisor Samsung estará actualizado con el software más reciente disponible para tu modelo, lo que mejorará su rendimiento y funcionalidad.

Aunque actualizar el software de tu televisor Samsung es una tarea sencilla, siempre es recomendable verificar que todas las aplicaciones que usas sean compatibles con la nueva versión.

Algunas actualizaciones podrían no ser compatibles con ciertas apps, por lo que es aconsejable consultar con los desarrolladores de estas aplicaciones si experimentas problemas de funcionamiento.

Además, ten en cuenta que las actualizaciones no son universales, por lo que tu televisor solo recibirá mejoras que están diseñadas específicamente para su modelo.