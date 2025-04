Mapa de Instagram: qué es, cómo desactivar la ubicación y qué cuidados hay que tener con la nueva función de la app

Instagram ahora permite compartir la ubicación con otros usuarios (AP/Michael Dwyer)

Instagram cuenta con una nueva función que permite compartir la ubicación en tiempo real con seguidores y ver en un mapa las ubicaciones de las historias y publicaciones etiquetadas, siempre que ambas partes se sigan mutuamente. Esta nueva modalidad, similar a la función Snap Map de Snapchat, puede usarse desde el miércoles en Argentina en dispositivos Android y iPhones, aunque Meta señaló que todavía no está disponible para todos los usuarios.

Esta función solo se activa con el consentimiento explícito del usuario, por lo que es importante chequear qué datos estamos compartiendo en la app para que nuestra información no llegue a destinos no deseados.

Así se ve el mapa de Instagram

Aunque la herramienta promete facilitar la conexión entre usuarios, también despertó preocupaciones relacionadas con la privacidad y la seguridad. Por ello, en los últimos siete días, las consultas en Google relacionadas a Instagram en Argentina fueron “desactivar mapa de Instagram” y “cómo desactivar ubicación de Instagram”, según Google Trends.

Cabe señalar que Instagram es una de las redes sociales más usadas en Argentina. Según el último informe Digital 2025 Argentina de We Are Social y Meltwater, los argentinos pasamos 20 horas y 46 minutos en promedio por mes en la app, ubicándose en el cuarto lugar después de TikTok, Whatsapp y Youtube.

En esta nota hacemos un repaso acerca de las características de la nueva función de ubicación de Instagram, cómo desactivarla y la opinión de expertos sobre los cuidados que hay que tener al usarla.

Consultas relacionadas en aumento la búsqueda "Instagram" en Google, en Argentina en los últimos 7 días (Google Trends)

Dónde está el mapa de Instagram

Para que el “Mapa de amigos” funcione, es necesario que la ubicación del dispositivo esté habilitada cada vez que se inicie sesión en la cuenta de Instagram.

Para verlo, hay que buscarlo en los mensajes directos dentro de la app. La opción “Mapa” aparecerá debajo de la opción “Preguntar a Meta AI o buscar”, en la misma sección donde se pueden ver las notas de los usuarios seguidos.

El mapa de Instagram puede encontrarse en la sección de mensajes directos de la app.

¿Qué muestra? Un mapa interactivo donde se ven las ubicaciones de los usuarios (con su foto de perfil) que utilizaron la opción de ubicación al publicar historias o publicaciones y el lapso de tiempo que pasó desde que lo hicieron. Por ejemplo “Art Media”, hace 2 horas; “Plaza Dorrego”, hace 2 días.

Pero también nos permite ver la ubicación precisa de los usuarios que decidieron compartirla con nosotros.

Cómo compartir mi ubicación en Instagram en el mapa

Al ingresar al mapa, se puede configurar si queremos mostrar nuestra información o no, y a quién. Las opciones en caso de que queramos compartir nuestra información son: seguidores en común, mejores amigos, solo estas cuentas (modo personalizado). La ubicación exacta se actualiza cada vez que se abre la app, pero desaparece si no lo hacemos durante 24 horas. Si no queremos compartir nuestra ubicación, la opción que hay que seleccionar es “modo invisible”.

Hay que tener en cuenta que cuando se activan los servicios de ubicación en un dispositivo, Meta puede recibir información sobre tu ubicación exacta a través de cosas como tu ubicación GPS, tu conexión Bluetooth y tu conexión Wi-Fi, según señala en su sitio oficial. Por otro lado, allí también se indica que “los adolescentes solo podrán compartir su ubicación con adultos a los que sigan o con otros adolescentes”.

Cómo compartir mi ubicación en tiempo real en mensajes directos en Instagram

La app ahora también permite enviarle tus datos sobre tu geolocalización en tiempo real a otros usuarios mediante mensajes directos. Para hacerlo, hay que realizar los siguientes pasos:

En un chat con otro usuario, seleccioná + en la parte inferior. Elegí Ubicación. Cuando quieras compartirla, toca Compartir tu ubicación en la parte inferior. Se compartirá en forma de mensaje en el chat.

En esta función se puede ver ubicación debajo de tu mensaje para ver un mapa ampliado con tu ubicación en tiempo real y saber durante cuánto tiempo más se compartirá. Las ubicaciones en tiempo real se pueden compartir durante un máximo de una hora, pero podés dejar de compartirla en cualquier momento.

Cuando los demás vean tu mensaje, también podrán compartir su ubicación tocando Compartir ubicación debajo del mapa. Además, cuando compartís una ubicación en un chat, los demás reciben una notificación push.

Cómo activar el “modo invisible” en el mapa de Instagram

Para activar el “modo invisible” hay que seguir los siguientes pasos:

Ir al Mapa de Instagram en mensajes directos Buscar la rueda de configuración y hacer clic Seleccionar “modo invisible”. Elegir el tiempo durante el cual se quiere mantener el “modo invisible” (3 horas, 24 horas o “hasta que la vuelvas a activar”.

Cabe señalar que, si se elige esta opción, no se podrá ver el mapa de Instagram.

Para no compartir la ubicación hay que seleccionar "modo invisible".

Cómo desactivar la ubicación de Instagram desde la configuración del teléfono

Otra forma de asegurarse de que los datos de nuestra ubicación no se muestren es desactivar la ubicación de los permisos de la app desde la configuración del teléfono. Para esto hay que seguir los siguientes pasos:

Ir a Ajustes del teléfono Seleccionar Privacidad y seguridad Seleccionar Controles de privacidad Elegir Acceso a la ubicación Clickear Permisos de ubicación de apps Clickear Instagram Seleccionar “no permitir”.

Otra forma de hacerlo es la siguiente:

Ir a Ajustes del teléfono Seleccionar Apps Clickear en Instagram Ir a Permisos Seleccionar Ubicación Seleccionar “no permitir”.

Se puede desactivar la ubicación desde los permisos a apps en la configuración del teléfono.

¿Cómo usa los datos de ubicación Meta?

En su sitio oficial, Meta señala que utiliza la información relacionada con la ubicación que le permitimos recibir cuando activamos los servicios de ubicación en nuestro dispositivo. Esto incluye datos como ubicación GPS. Pero también especifica que recibe y usa determinada información relativa a la ubicación, aunque los servicios de ubicación estén desactivados, como Direcciones IP o información que le proporcionamos directamente cuando introducimos la ciudad actual en nuestros perfiles o proporcionamos la dirección en Marketplace.

La empresa señala que usa “la información relacionada con la ubicación, como la ubicación actual, el lugar donde vivimos y los lugares que nos gusta visitar, así como las empresas y las personas que se encuentran cerca”, para realizar acciones como “proporcionar, personalizar y mejorar” sus productos, incluidos los anuncios, y “detectar actividades sospechosas para ayudar a mantener tu cuenta segura”.

En un contexto donde la seguridad digital es cada vez más relevante, la implementación de herramientas como el “Mapa de amigos” obliga a los usuarios a tomar decisiones informadas sobre qué información desean compartir y con quién. Además, subraya la importancia de revisar regularmente las configuraciones de privacidad en las aplicaciones para evitar compartir datos de manera involuntaria.

Para compartir los datos de ubicación se requiere el consentimiento explícito del usuario (Reuters)

Expertos advierten sobre los riesgos de la función de compartir ubicación en tiempo real en redes sociales

El uso de la función de compartir ubicación en tiempo real en redes sociales como Instagram generó debates entre usuarios de redes sociales y también preocupaciones entre especialistas en tecnología, ciberseguridad y protección de datos. Según advierten, este tipo de herramientas puede ser una puerta de entrada a diversos riesgos, incluyendo ataques de ingeniería social, ciberacoso e incluso delitos como doxing o grooming, particularmente entre adolescentes, quienes son más vulnerables.

Sebastián Bortnik, especialista en tecnología y autor de “Guía para la Crianza en un Mundo Digital”, explicó los peligros asociados a estas funciones, y enfatizó que compartir información como la ubicación “es innecesario en la mayoría de los casos y puede dar lugar a una serie de riesgos”. En diálogo con Infobae, señaló que “nuestra ubicación es parte de nuestra privacidad, de nuestra vida íntima y privada; compartirla públicamente puede ser utilizado para hostigarnos, amenazarnos o manipularnos, sobre todo si alguien logra hackear nuestras cuentas”.

Desde otra perspectiva, el abogado experto en ciberdelitos Luis Ángel Nocera subrayó que los riesgos no solo afectan a quienes están directamente involucrados en el uso de redes sociales, sino también a personas de su entorno. En diálogo con Infobae, el abogado alertó sobre la posibilidad de que “un ciberdelincuente pueda utilizar cuentas vulneradas de conocidos nuestros para suplantar su identidad, comunicarse con nosotros y aprovechar la ubicación compartida para realizar estafas o extorsiones”. Esto, agregó, se agrava en el caso de usuarios adolescentes.

El uso de la nueva función es innecesario en la mayoría de los casos y puede dar lugar a una serie de riesgos, según los expertos.

La ingeniería social y el peligro de la precisión geográfica

Tanto Bortnik como Nocera advierten que la ubicación, combinada con el uso de técnicas de ingeniería social, incrementa la precisión con la que los atacantes pueden localizar y rastrear a sus objetivos. Según subrayó el abogado, esta información “abre la puerta a un montón de delitos, al permitir que se cree un perfil detallado de la víctima que incluye sus movimientos”.

Nocera mencionó ejemplos como el ciberacoso por parte de ex parejas, el uso de datos recopilados para bullying o la formación de grupos de hostigamiento colectivo apoyados en las redes.

Por su parte, Bortnik opinó que, aunque las plataformas como Meta (propietaria de Instagram) aseguran implementar filtros y medidas de seguridad, los riesgos siguen existiendo. En palabras del experto en tecnología, “nadie está exento de tener un problema de seguridad, pero hoy no hay motivo para desconfiar de que, si desactivamos esta función, Instagram no compartirá nuestra ubicación”. Sin embargo, remarcó la importancia de leer los mensajes dentro de las aplicaciones para no habilitar las opciones sin darnos cuenta. “El uso de esta herramienta debería limitarse a “situaciones puntuales, como eventos públicos”, y sugirió deshabilitarla cuando no esté en uso.

Recomendaciones para minimizar los riesgos

Ambos expertos coinciden en que es fundamental tomar medidas preventivas para proteger la privacidad tanto de adultos como de adolescentes al utilizar redes sociales. Una de las principales recomendaciones de Nocera es “deshabilitar manualmente la ubicación desde la configuración general del dispositivo”, además de restringir los permisos de aplicaciones que no requieran acceso constante a este dato.

Para los padres de usuarios menores, Bortnik insistió en la importancia de educar a los adolescentes sobre los peligros de compartir información sensible. “Es vital explicarles que no todo lo que ocurre en redes sociales es real, y enseñarles a identificar cuentas verificadas para evitar caer en engaños potencialmente peligrosos”, señaló el experto.

Delitos emergentes en redes sociales

El aumento de herramientas digitales que combinan datos, inteligencia artificial y características como la ubicación en tiempo real ha creado un “combo de herramientas” accesibles para ciberdelincuentes, según señaló Nocera. En ese sentido, destacó que estas tecnologías no solo permiten el acceso a información privada, sino también a su utilización para acciones ilícitas mucho más focalizadas. Tal es el caso del doxing, que consiste en divulgar información privada sobre una persona para acosarla o intimidarla.

En este contexto, el especialista en ciberdelitos también alertó sobre los peligros del grooming, un delito que afecta especialmente a menores de edad. Según explicó a Infobae, “las funciones de ubicación junto con ingeniería social pueden ser utilizadas por groomers que se hacen pasar por menores para capturar la confianza de sus víctimas”. En estos casos, se aprovechan de cuentas no verificadas o falsas para iniciar un contacto que puede derivar en extorsiones u otros riesgos para los adolescentes.

En la misma sintonía, Bortnik señaló: “Lo que puede pasar es que utilicen tu ubicación como parte de un ataque aprovechando que saben más de vos, porque se rompe la barrera de lo privado.

Los expertos recalcan la necesidad de controlar las configuraciones de privacidad en redes sociales y educar a los usuarios, especialmente a los más jóvenes, sobre el manejo de sus datos personales. La recomendación principal es limitar el uso de herramientas como la ubicación en tiempo real y ubicación precisa exclusivamente a situaciones donde sea estrictamente necesario y asegurarse de que esta opción esté desactivada de manera predeterminada.