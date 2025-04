Este es el hábito que las personas más inteligentes siempre practican, según la IA

La escucha activa implica atención plena, reflexión y análisis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de leer y estudiar, existe un hábito que las personas más inteligentes siempre practican, de acuerdo con la IA. Se trata de la escucha activa.

“Este hábito es fundamental para el desarrollo de la inteligencia, ya que va más allá de simplemente oír lo que otra persona dice”, señala ChatGPT.

Implica un enfoque consciente y deliberado para comprender y procesar la información de manera profunda. Esta habilidad tiene varias facetas que contribuyen tanto a la inteligencia interpersonal como a la intrapersonal.

La escucha activa es un hábito que practican las personas más inteligente, según la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

ChatGPT señala que para construir este hábito es clave tener presente estos puntos:

Atención plena.

Escuchar activamente requiere estar completamente presente en la conversación. Las personas inteligentes suelen poner atención a cada detalle, no solo a las palabras que se dicen, también a las emociones, el tono y el lenguaje corporal. Esto les permite captar matices que podrían pasar desapercibidos para alguien que escucha de manera pasiva.

Reflexión y análisis.

Las personas que practican la escucha activa no se limitan a recibir información, sino que la procesan mientras la oyen. Esto implica reflexionar sobre lo que se está diciendo, identificar las ideas clave y realizar conexiones con otros conocimientos previos. El análisis crítico de lo que se está escuchando les permite hacer preguntas más profundas y aportar ideas relevantes.

Empatía.

Escuchar activamente también está relacionado con la empatía, es decir, con la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Al comprender no solo el contenido de lo que se dice, sino también los sentimientos y perspectivas del hablante, las personas inteligentes son capaces de responder de manera más considerada y efectiva.

La escucha activa ayuda a las personas a comprender mejor las conversaciones en las que participan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Retroalimentación.

Una característica clave de la escucha activa es la retroalimentación. Las personas inteligentes suelen dar respuestas que indican que están procesando la información de manera profunda. Esto no significa interrumpir, sino hacer preguntas aclaratorias, resumir lo que se ha dicho para asegurar la comprensión y ofrecer comentarios relevantes.

Desarrollo de habilidades interpersonales.

El escuchar activamente fomenta mejores relaciones interpersonales. Al mostrar que están genuinamente interesados en lo que otros tienen que decir, las personas inteligentes tienden a establecer relaciones más sólidas, basadas en la confianza y el respeto mutuo. Esto les permite aprender de las experiencias y conocimientos de los demás, lo que enriquece su propio entendimiento y perspectiva.

Resolución de problemas.

La escucha activa también juega un papel crucial en la resolución de problemas. Al prestar atención a todos los aspectos de un problema o situación a través de las palabras de los demás, una persona inteligente puede identificar soluciones más completas y adaptativas. El hecho de escuchar sin juzgar prematuramente fomenta un ambiente de colaboración, donde las ideas pueden ser debatidas y refinadas.

Para Gates es necesario dedicar una hora completa a la lectura (YouTube: Bill Gates)

Cómo leer 50 libros al año como Bill Gates

El hábito de la lectura es característico de las personas inteligentes. En el caso de Bill Gates, este lee 50 libros al año, una cifra que puede resultar desafiante para muchos, pero que él logra alcanzar gracias a algunos consejos prácticos que compartió con el medio Quartz.

Según Gates, uno de los hábitos clave para leer una gran cantidad de libros es tomar notas en los márgenes. Explicó que esta práctica le ayuda a concentrarse mejor en los textos, especialmente en los libros de no ficción.

“Tomar notas asegura que realmente estoy reflexionando sobre lo que está en el libro. Si no estoy de acuerdo con algo, a veces me lleva mucho tiempo leerlo porque escribo tanto en los márgenes que se vuelve algo frustrante”, comentó el filántropo.

Gates destacó que no comienza a leer un libro si sabe que no podrá terminarlo. Mencionó su interés en leer ‘Infinite Jest’, la novela de David Foster Wallace, pero subrayó que, debido a su longitud y complejidad, aún no ha decidido comenzar a leerla. “Si fuera un libro de 200 o 300 páginas, no lo pensaría dos veces, pero es largo y complicado. Prefiero seguir mi regla de terminar lo que empiezo”, explicó.

Por último, Gates compartió otro consejo esencial para una lectura efectiva: reservar una hora completa para leer. “No puedes ponerte a leer cinco minutos aquí o diez minutos allá, porque no te permite concentrarte adecuadamente”, concluyó.