Apple Watch salvó la vida de una mujer con leucemia: estas fueron las funciones que ayudaron en el proceso

Amanda Faulkner, confiando en las alertas de su Apple Watch, logró detectar una leucemia mieloide aguda que pudo haber terminado con su vida en menos de 48 horas - (Apple)

Amanda Faulkner, psiquiatra de 43 años, estaba convencida de que todo funcionaba bien en su vida. Con una rutina estable, sin molestias aparentes y en buena forma física, no había razones para pensar que algo iba mal. Sin embargo, su Apple Watch insistía. Cada mañana, la pantalla del reloj mostraba lecturas inusuales sobre su estado de salud que ella confundió inicialmente con fallos del dispositivo.

Pero los números seguían fuera de lo normal. Las gráficas nocturnas indicaban alteraciones en su ritmo cardíaco, su respiración y su temperatura corporal. Aunque no sentía síntomas, había una señal persistente que no desaparecía. Un día, solo por descartar, decidió mostrarle los datos a su médico.

Lo que pensó que sería una revisión rápida terminó en un diagnóstico urgente: leucemia mieloide aguda. Un tipo de cáncer que, según los médicos del hospital de Hastings, en Nueva Zelanda, podría haber acabado con su vida en menos de 48 horas si no se detectaba a tiempo.

El dispositivo, a través de su monitoreo constante, alertó a Amanda Faulkner sobre un problema de salud grave, permitiéndole recibir atención médica a tiempo para salvar su vida - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel fundamental del Apple Watch en la detección

Amanda no buscó ayuda porque no se sentía enferma. Fue su Apple Watch el que detectó lo que ella no podía ver. “Solo veía gráficos. No los entendía”, contó. Pero su médico sí entendió lo que esos datos revelaban: algo en su organismo funcionaba mal y necesitaba atención inmediata.

Horas después de la consulta, Amanda ingresó al hospital y comenzó un tratamiento intensivo. Hoy continúa en seguimiento médico y se prepara para un trasplante de células madre programado para julio. Su esposo, Mike, cree que fue la tecnología la que hizo la diferencia.

El Apple Watch había estado utilizando la app Constantes Vitales para monitorear sus métricas durante el sueño. Esta función, incluida en watchOS 11, permite registrar y detectar variaciones en patrones de salud, incluso antes de que el usuario experimente síntomas. En el caso de Amanda, la alerta temprana fue decisiva.

El Apple Watch salva vidas, detecta enfermedades antes de que los síntomas aparezcan - referencia Apple Watch Ultra 2

Más casos donde influyó un Apple Watch

El Apple Watch ya ha sido protagonista en múltiples ocasiones de historias similares, personas que detectaron arritmias, caídas o problemas respiratorios gracias a las funciones automáticas del dispositivo. Con el tiempo, Apple ha ampliado las capacidades de sus relojes inteligentes, integrando más sensores y sistemas predictivos. La clave está en saber usarlos, revisar los datos y no ignorar las señales.

Para quienes quieran asegurarse de que su dispositivo está funcionando como aliado en salud, basta con mantener el sistema operativo actualizado, configurar las alertas de frecuencia cardíaca y consultar regularmente la app de salud vinculada. Además, funciones como la detección de caídas o los electrocardiogramas manuales pueden ser activadas fácilmente desde el iPhone.

Otro de los dispositivos de Apple salvó una vida: Siri

La historia de Amanda no es la única que evidencia el impacto de la tecnología en situaciones límite. En Florida, Daniel Vallaire, de 70 años, sufrió un derrame cerebral que lo dejó inmovilizado en el suelo de su baño durante dos días.

Sin fuerzas para desplazarse, su única opción fue pedir ayuda con la voz. Con el poco aliento que tenía, logró pronunciar una frase: “Siri, llama a Victoria Vallaire”.

Un asistente de voz se convirtió en el recurso clave para rescatar a Daniel Vallaire, quien pasó 48 horas inmovilizado. La tecnología demuestra que su impacto en emergencias es más relevante que nunca - (Apple)

La llamada llegó hasta su hija, quien había cambiado de ciudad apenas una semana antes. Al recibir el mensaje, no dudó en contactar a emergencias. Minutos después, los paramédicos llegaron a la casa de Daniel, quien fue trasladado en estado crítico al hospital Broward Health Medical Center. La rápida intervención permitió una cirugía urgente que le salvó la vida.

Según los médicos que lo atendieron, sobrevivir tras 48 horas de inmovilidad por un derrame cerebral es algo inusual. “La mayoría de los pacientes necesita atención en la primera hora”, explicaron. Sin embargo, el uso oportuno del asistente de voz fue decisivo.

Tanto el Apple Watch como Siri han demostrado que la tecnología, cuando se usa adecuadamente, puede convertirse en una herramienta que salva vidas. Lo que antes era solo una función secundaria (un reloj, una aplicación de voz) hoy puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En contextos donde cada minuto cuenta, confiar en estos sistemas puede ser una decisión tan importante como cualquier diagnóstico médico.