Google Chrome no responde: sigue este paso a paso para solucionarlo

Optimiza el rendimiento de Google Chrome y elimina errores de conexión con estos trucos - (Infobae)

Google Chrome es uno de los navegadores más populares del mundo, pero, como ocurre con cualquier software, no está exento de problemas. Si alguna vez te has encontrado con el navegador bloqueado, no se abre o muestra mensajes de error como “err_connection_reset_chrome” o “err_connection_failed”, es posible que te hayas frustrado al intentar encontrar una solución.

Afortunadamente, existen varias formas de reparar Chrome, tanto en computadoras como en dispositivos móviles. A continuación, te proporcionamos una guía paso a paso para solucionar estos problemas y mejorar el rendimiento de tu navegador.

Soluciones comunes para Chrome en tu PC y Mac

Si Google Chrome no responde o se congela al abrir páginas, es hora de solucionar el problema. Descubre cómo liberar recursos, reiniciar el navegador y más para optimizar su funcionamiento - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si Google Chrome no se abre o muestra errores al intentar cargar una página, una de las primeras soluciones a probar es liberar recursos en tu computadora. A veces, demasiadas pestañas abiertas, programas o extensiones en funcionamiento pueden consumir la memoria de tu sistema, lo que impide que Chrome funcione correctamente. Aquí te mostramos cómo liberar memoria:

Cerrar otras pestañas, aplicaciones y extensiones : Cierra todas las pestañas excepto la que está mostrando el error. También cierra las aplicaciones o programas en ejecución y pausa cualquier descarga activa.

Desinstalar extensiones innecesarias: Si tienes extensiones que no usas, elimínalas para liberar espacio y recursos. Puedes hacerlo desde la sección de extensiones en el menú de configuración de Chrome.

Una vez que hayas realizado estas acciones, vuelve a cargar la pestaña que muestra el error. Si el problema persiste, prueba reiniciando Chrome. En Windows, pulsa Ctrl + Q para cerrar el navegador, y en Mac, utiliza Comando + Q. Luego, abre Chrome nuevamente y vuelve a cargar la página que no se carga correctamente.

Cómo reparar Google Chrome cuando no se abre o muestra errores de carga - GOOGLE

Si el problema sigue sin solucionarse, reinicia tu ordenador. A veces, otros programas o procesos en segundo plano pueden estar interfiriendo con el rendimiento de Chrome. Reiniciar la computadora puede eliminar estos conflictos.

Reparar Chrome: Soluciones de bloqueo y errores

Si Chrome no se abre en absoluto, es posible que algún proceso esté bloqueando el inicio del navegador. Para solucionar esto, sigue estos pasos dependiendo del sistema operativo:

Verificar si Chrome está abierto en segundo plano:

Windows : Pulsa Ctrl + Alt + Supr y abre el Administrador de tareas . Busca “Google Chrome” o “chrome.exe” en la lista de procesos y selecciona Finalizar tarea .

Mac: Pulsa Comando + Opción + Esc, selecciona Google Chrome y haz clic en Forzar salida.

Si los pasos anteriores no resuelven el problema, la última opción es desinstalar Google Chrome y luego volver a instalarlo. Al hacerlo, asegúrate de eliminar los datos de navegación para evitar que cualquier error anterior persista.

Optimiza Chrome para evitar bloqueos en dispositivos Android y iPhone

Aprende cómo solucionar los errores más comunes en Chrome, desde “err_connection_failed” hasta problemas de rendimiento en tu PC, Mac, Android o iPhone - (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

Los problemas en Chrome también pueden ocurrir en dispositivos móviles, como en Android e iPhone. Aquí te dejamos algunos pasos para solucionar los errores de carga en estas plataformas.

Cerrar otras pestañas y aplicaciones: Al igual que en las computadoras, si tienes muchas pestañas abiertas o varias aplicaciones funcionando en segundo plano, esto puede afectar el rendimiento de Chrome. Cierra todas las aplicaciones innecesarias y las pestañas que no estés usando.

Reiniciar Chrome:

Android : Desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para ver las aplicaciones abiertas, y desliza Chrome hacia arriba para cerrarlo.

iPhone: Abre el selector de aplicaciones y desliza hacia arriba sobre la ventana de Chrome para cerrarla.

Reiniciar el dispositivo: A veces, reiniciar el teléfono o tablet puede solucionar problemas causados por aplicaciones o procesos en segundo plano.

Si después de realizar estos pasos Chrome sigue sin funcionar, prueba a abrir la página en otro navegador como Firefox o Safari. Si la página funciona en otros navegadores, lo más probable es que el problema esté en Chrome.

En ese caso, desinstala y vuelve a instalar el navegador. Si el sitio tampoco carga en otros navegadores, el problema podría estar relacionado con la red o con el propio sitio web.

Por último soluciona los problemas de la red

Si Chrome muestra un error de conexión o no puede cargar la página, asegúrate de que tu red funcione correctamente. Reinicia tu módem y router para eliminar posibles problemas de conectividad. Si el problema persiste, puede ser útil ponerse en contacto con el propietario del sitio web para informar sobre el error de carga.

Desde cerrar pestañas innecesarias y reiniciar el navegador hasta desinstalar y volver a instalar Chrome. Para dispositivos móviles, cerrar aplicaciones en segundo plano y reiniciar el dispositivo puede ser la solución.

Además, es crucial mantener actualizado Chrome para evitar posibles errores y mejorar su rendimiento. Con estos pasos, podrás asegurarte de que tu experiencia con Google Chrome sea más fluida y eficiente.